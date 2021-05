Comment configurer Plex sur un Raspberry Pi

La commodité, la polyvalence et l’utilité du Raspberry Pi ne peuvent tout simplement pas être sous-estimées. En quelques clics, vous pouvez configurer à peu près tout, y compris la possibilité de configurer Plex sur un Raspberry Pi. Une fois que vous avez terminé de charger votre bibliothèque de films, d’émissions de télévision et même de musique, vous pouvez télécharger l’application Plex sur l’un de vos appareils et profiter de votre contenu préféré où que vous soyez. Aujourd’hui, nous allons vous montrer comment tout mettre en place.

Ce dont vous aurez besoin pour installer Plex sur un Raspberry Pi

Raspberry Pi 2, 3 ou 4: je recommande d’utiliser le Pi 4 car il est livré avec le Wi-Fi intégré. Il a du matériel plus costaud et offre une grande valeur. Vous pouvez choisir parmi des configurations de 1 Go, 2 Go, 4 Go ou même 8 Go de RAM, et j’ai l’option 8 Go car cela me donne plus de frais généraux pour ajouter plus de choses plus tard. Si vous en obtenez un uniquement pour un serveur Plex, je vous suggère d’utiliser la variante de 2 Go de RAM. Adaptateur secteur: votre Raspberry Pi a besoin d’une source d’alimentation externe et vous pouvez en acheter une sur Amazon. La puissance de l’unité murale varie en fonction du modèle Pi que vous choisissez. J’utilise le Pi 4 ici, et il a besoin d’un adaptateur secteur USB-C 15W. Carte MicroSD: Vous aurez besoin d’une carte MicroSD pour installer Raspbian, le système d’exploitation officiel du Raspberry Pi. Câble Ethernet: il est recommandé de brancher votre Raspberry Pi à votre routeur via un câble Ethernet. Le Pi 4 dispose d’un modem Wi-Fi intégré, mais comme vous allez l’utiliser comme serveur multimédia, vous pouvez également le brancher.

Vous pouvez récupérer tous les composants individuellement ou vous pouvez vous procurer l’un des meilleurs kits Raspberry Pi, car ils comprendront tout ce dont vous avez besoin. Je suis partisan de ce kit de démarrage Canakit Raspberry Pi 4 car il contient tout ce dont vous avez besoin dans un seul emballage. Cela comprend un Raspberry Pi 4 de 4 Go, un boîtier, un dissipateur de chaleur, un ventilateur, une carte MicroSD Samsung Evo de 32 Go, un adaptateur secteur et un câble HDMI.

En plus de cela, vous aurez besoin d’un disque dur externe contenant vos films et votre collection de musique. Cela dépendra de vos préférences personnelles, mais vous devez au moins vous assurer que vous utilisez un lecteur externe avec USB 3.0. Cela offre des vitesses de transfert rapides et une meilleure fiabilité lors du branchement du lecteur sur votre Raspberry Pi.

Plex sur un Raspberry Pi: Installer un bureau

Il existe plusieurs façons de configurer Plex sur un Raspberry Pi, y compris en utilisant les bonnes commandes de terminal. Cependant, nous emprunterons une voie plus simple en installant le bureau Ubuntu pour fournir cette expérience informatique traditionnelle. Cela rendra un peu plus facile à gérer si des problèmes surviennent avec votre serveur Plex, tout en étant capable d’installer à peu près tout ce que vous pourriez souhaiter sur votre Pi.

Pour continuer, nous devons d’abord installer Ubuntu sur le Raspberry Pi lui-même. Et pour ce faire, vous devrez télécharger l’application Raspberry Pi Imager, qui fonctionne avec macOS ou Windows. Une fois installé, suivez ces étapes:

Insérez votre carte microSD dans votre ordinateur. Ouvrez le Imageur Raspberry Pi app.

Clique le Choisissez OS bouton dans Pi Imager.

Source: sélection centrale d’Android Autre système d’exploitation à usage général. Sélectionner Ubuntu en haut de la liste.

Sélectionner Bureau Ubuntu de la liste.

Source: Android Central Une fois que vous êtes ramené à l’écran principal de Pi Imager, cliquez sur le Choisissez le stockage bouton. Sélectionnez votre carte microSD insérée dans la liste. Cliquez sur Écrivez.

Confirmez que toutes les données de la carte seront effacées.

Source: Android Central

Ce processus peut prendre un peu de temps, car l’application Raspberry Pi Imager installe un tout nouveau système d’exploitation sur votre carte microSD. À partir de là, insérez simplement votre nouvelle carte microSD avec Ubuntu dans votre Raspberry Pi et préparez-vous à vous amuser.

Plex sur un Raspberry Pi: Configurer Plex

Maintenant que votre carte microSD dispose d’un système d’exploitation, il est temps de configurer les choses avec le Pi lui-même. S’il s’agit de votre premier essai avec Pi, vous devrez vous assurer d’avoir un clavier et une souris USB à portée de main pour les raisons évidentes. Lancez votre Raspberry Pi et suivez ces étapes pour faire fonctionner Plex.

Suivez les invites à l’écran pour terminer la configuration de votre bureau Ubuntu. Ouvrez le Logiciel Ubuntu stocker sur votre Raspberry Pi.

Clique le loupe dans le coin supérieur droit pour rechercher.

Source: Recherche centrale Android pour Serveur multimédia Plex. Sélectionner Serveur multimédia Plex dans la liste des applications qui s’affichent. Clique le Installer bouton. Entrez votre mot de passe si vous y êtes invité.

Fermez l’application du logiciel Ubuntu.

Source: Android Central Cliquez sur le icône de tiroir d’application en bas à droite. Clique le Serveur multimédia Plex icône de l’application. Une fenêtre apparaîtra dans le navigateur de votre choix, vous menant au site Web de Plex. Si vous avez déjà un compte Plex, connectez-vous. Sinon, vous pouvez créer un compte à partir d’ici.

Après quelques instants, vous serez invité à créer votre serveur Plex. Voici les étapes pour créer le serveur.

Donnez un nom à votre serveur. Vous pouvez également choisir d’autoriser l’accès aux médias à partir de Plex même si vous n’êtes pas à la maison en utilisant l’application Plex sur votre ordinateur portable, tablette ou téléphone Android. Clique le Ajouter une bibliothèque pour que vous puissiez ajouter du contenu à votre Plex Media Server.

Choisi ton Type de bibliothèque, en optant pour des films, des émissions de télévision ou d’autres formes de contenu.

Source: Android Central

Après avoir fait votre sélection, cliquez sur Suivant.

Cliquez sur Rechercher un dossier multimédia afin d’ajouter le contenu auquel vous souhaitez accéder. Aller vers / home / votrenom / Musique à partir du navigateur de fichiers.

Clique le Ajouter bouton.

Source: clic central Android Ajouter une bibliothèque. Une fois ajouté, cliquez sur Suivant. Clique le Fait après avoir été ramené à l’écran Plex.

