Comment configurer RCS Chat sur les téléphones Samsung avec Samsung Messages

Le déploiement des fonctionnalités de messagerie RCS a été un processus lent et frustrant pour tous les utilisateurs d’Android. Ensuite, Google a décidé de prendre le train en marche et de donner à presque tout le monde l’accès à RCS via sa propre application Messages. Pourtant, Samsung a également pris du retard en partie en raison du fait que différents opérateurs sans fil traînent les pieds. Aujourd’hui, nous examinons comment configurer le chat RCS avec l’application Samsung Messages, à condition que votre opérateur l’ait activé.

Comment configurer RCS Chat avec Samsung Messages

Contrairement à Google Messages, il n’existe actuellement aucun moyen de forcer l’activation du RCS dans Samsung Messages. Votre capacité à l’activer dépend uniquement de l’activation par votre opérateur des services « Messagerie avancée » pour l’application Samsung en stock. Ainsi, que vous utilisiez le Galaxy Z Fold 3 ou le Galaxy S20, votre kilométrage peut varier lorsqu’il s’agit de recevoir ces fonctionnalités.

Le moment venu, un écran de démarrage vous sera présenté vous donnant la possibilité de vous inscrire. L’écran ne mentionne pas spécifiquement RCS mais fait plutôt référence à Fonctionnalités de discussion.

Tapotement Accepter vous aidera à démarrer et vous serez redirigé vers l’écran Paramètres pour les messages. À partir de là, appuyez simplement sur Démarrer et ensuite votre numéro sera inscrit au RCS.

Ouvrez le messages app sur votre téléphone Samsung.

Appuyez sur le bouton de menu de débordement à trois points en tête de vos conversations.

Réglages dans le menu déroulant.

Appuyez sur paramètres de discussion dans le prochain panneau Paramètres.



Une fois que vous êtes entré dans les paramètres de discussion, vous disposez de plus d’options pour bricoler. Voici une ventilation des différentes bascules :

Utiliser un pseudo dans les chats.

Définir le surnom.

Partager l’état de lecture : Permettez aux autres de savoir quand vous avez lu leur message.

Téléchargement automatique : Téléchargez automatiquement les pièces jointes du chat.

Téléchargement automatique en itinérance.

Partagez les indications de saisie : Indique aux autres que vous êtes en train de taper.

Actuellement, aucun paramètre supplémentaire ne vous permet de « plonger plus profondément » lors de l’utilisation du RCS. Mais étant donné que ce déploiement a été très lent et échelonné, nous nous attendons à plus de fonctionnalités à l’avenir.

Comment configurer RCS Chat avec Google Messages

Si les fonctionnalités RCS de Samsung Messages ne fonctionnent toujours pas avec votre opérateur, une autre option consiste à télécharger l’application Google Messages et à accéder aux fonctionnalités RCS de cette façon. Une fois téléchargé, activer RCS dans Google Messages est aussi simple que de confirmer votre numéro de téléphone et d’activer RCS. Voici à quoi ressemble le processus.

Ouvrez le Messages Google application sur votre téléphone. Appuyez sur le bouton de menu à trois points dans le coin supérieur droit.

Réglages.

En haut du panneau Paramètres, appuyez sur Fonctionnalités de discussion. Entrez votre numéro de téléphone.

Robinet Continuez.



Après avoir entré votre numéro de téléphone et appuyé sur Continuer, c’est tout ce que vous aurez à faire. Le menu Fonctionnalités de chat affichera « Configuration… » sous Statut, mais cela ne prendra que quelques instants. Lorsque le statut passe à Lié vous pouvez profiter des fonctionnalités RCS dans l’application de messagerie de Google.

