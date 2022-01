Comment configurer Space Sense sur l’Oculus Quest 2

L’utilisation de la Quête 2 dans un espace commun peut se terminer par un désastre si une personne ou un animal de compagnie entre de manière inattendue dans votre cercle de gardiens. Heureusement, Meta a développé Space Sense, un nouveau système de détection qui rend les gens visibles lorsqu’ils s’approchent trop près. C’est un système expérimental, brut, difficile à trouver si vous ne savez pas où chercher. Voici comment utiliser Space Sense sur l’Oculus Quest 2.

Comment activer Oculus Quest 2 Space Sense

Accédez au menu principal en appuyant sur la Bouton Oculus sur le contrôleur de droite.

Sélectionner Réglages rapides sur le côté gauche du Menu universel.

Source : Android Central

De là, sélectionnez Réglages en haut à droite du menu.

Source : Android Central

Ensuite, sélectionnez Paramètres expérimentaux.

Source : Android Central

Faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez Sens de l’espace. Sélectionnez cette option, puis activer la fonctionnalité. Vous avez activé Space Sense !

Source : Android Central

Space Sense enregistre toute personne ou objet dans votre zone de gardien jusqu’à 2,74 mètres (9 pieds), la couleur passant du bleu au rose au rouge en fonction de la proximité de la chose. Ils apparaîtront sous la forme d’un contour coloré et caricatural lorsque vous regarderez dans leur direction, impossible à ignorer. Ainsi, même quelque chose de petit comme un chat devrait être entièrement visible si les caméras le captent.

Devriez-vous utiliser Space Sense sur le Quest 2 ?

L’utilité de Space Sense dépendra de la taille de votre espace et de votre tolérance aux distractions. Si vous jouez dans une petite pièce où les objets relèvent de votre Gardien, ils seront constamment visibles. Cependant, comme les caméras ne prennent pas en charge la haute résolution, les objets décrits oscilleront de manière distrayante dans les airs ; et vous ne pouvez pas modifier la sensibilité uniquement pour que des objets apparaissent juste à côté de vous.

Vous ne saurez pas non plus si quelqu’un arrive derrière vous, bien que nous ne le retenions pas contre un casque avec uniquement des caméras frontales.

En clair, Space Sense fonctionne mieux si vous avez un espace VR dédié où les gens entrent rarement, donc il vous protège et protège les autres dans de rares cas. Si vous regardez constamment des objets « détectés », cela enlèvera votre immersion lorsque vous jouerez aux meilleurs jeux Quest 2.

Certains jeux comme Blaston intègrent une fonctionnalité de passthrough de type Space Sense même si Space Sense est désactivé, mais ce n’est pas une fonctionnalité courante.

Cela fonctionnera très probablement beaucoup mieux sur l’Oculus Quest Pro, qui serait prétendument conçu avec de meilleures caméras pour le passthrough AR.

Quant au Quest 2, il reste un casque qui fonctionne mieux si vous avez un espace isolé où les animaux domestiques et les personnes ne sont pas susceptibles de marcher. Mais si vous vivez dans un foyer surpeuplé, vous pouvez activer plusieurs comptes sur le Quest 2 et faire investir votre famille et vos amis dans la réalité virtuelle avec vous.

Jeux VR en déplacement

Oculus Quête 2

La portabilité n’a jamais été aussi puissante

L’Oculus Quest 2 est le meilleur système de jeu VR sur le marché, avec des jeux incroyables et immersifs qui vous transportent dans de nouveaux mondes.

