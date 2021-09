Comment configurer un domaine de messagerie personnalisé iCloud Mail [Video]

Lorsqu’Apple a annoncé iCloud+ à la WWDC 2021, il a révélé que les niveaux iCloud payants recevraient des avantages supplémentaires tels que la prise en charge de Private Relay et Hide My Email. Un autre avantage inclus avec iCloud+ est la possibilité de configurer un domaine de messagerie personnalisé iCloud Mail.

La nouvelle fonctionnalité de messagerie personnalisée, qui est actuellement en version bêta, est quelque chose que les utilisateurs d’iCloud Mail comme moi souhaitaient depuis des années. Dans cette procédure pas à pas, je vous montre comment le configurer.

Pourquoi utiliser un domaine de messagerie personnalisé ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous voudriez choisir un domaine personnalisé pour le courrier électronique. Pour commencer, si vous avez une entreprise, cela peut donner l’impression que votre entreprise est plus légitime. Plus important encore, les domaines de messagerie personnalisés vous permettent de « posséder » votre adresse e-mail, offrant une portabilité qui vous permet de la déplacer entre les hôtes de messagerie. Si un hébergeur de messagerie ferme ses portes ou si ses pratiques commerciales ne correspondent plus aux miennes, je peux le déplacer vers n’importe quel hébergeur de mon choix quand je le souhaite. Je pourrais même l’héberger moi-même si je le voulais, mais c’est un tutoriel pour un autre jour.

Vidéo : Comment configurer un domaine de messagerie personnalisé iCloud Mail

Quelques points à garder à l’esprit

Tout d’abord, les domaines de messagerie personnalisés pour iCloud Mail sont toujours une fonctionnalité bêta et, par conséquent, ne sont disponibles que via beta.icloud.com pour le moment. Dans cet esprit, je ne recommande pas d’héberger votre domaine personnalisé avec iCloud Mail pour des adresses e-mail très importantes ou des travaux critiques. Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que des paramètres recommandés par Apple. Les utilisateurs avancés peuvent avoir leurs propres paramètres d’enregistrement DNS spécifiques en fonction de leurs besoins.

La messagerie hébergée sur iCloud est également limitée à cinq domaines seulement, et il n’y a actuellement aucune prise en charge des caractères génériques. En d’autres termes, vous ne pouvez pas encore configurer un fourre-tout pour les e-mails envoyés à des adresses qui ne sont pas encore configurées.

Guide : Comment configurer un domaine de messagerie personnalisé iCloud Mail

La première chose à faire avant de configurer un domaine de messagerie personnalisé est de posséder un domaine personnalisé. Si vous avez déjà un domaine, vous avez déjà une longueur d’avance. Si vous ne possédez pas encore de domaine, il est très facile d’en acheter un en utilisant un registraire de domaine. J’utilise Hover depuis des années et je le recommande vivement, mais vous pouvez utiliser le registraire de votre choix.

Configurer un nouveau domaine avec Hover

Une fois que vous avez un domaine personnalisé, vous pouvez procéder à la configuration de votre e-mail iCloud avec votre domaine personnalisé.

Étape 1: Connectez-vous à beta.icloud.com

Étape 2: Faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez Domaine de messagerie personnalisé. Cliquez sur le bouton Gérer.

Étape 3: Sur la page Domaine de messagerie personnalisé, sélectionnez qui utilisera le domaine que vous souhaitez ajouter. Choisissez Only You si vous serez la seule personne à utiliser le domaine et toutes les adresses e-mail associées. Si vous souhaitez autoriser les membres de votre famille à utiliser le domaine et les adresses e-mail associées, sélectionnez Vous et votre famille. Dans ce tutoriel, nous suivrons le chemin Only You, mais les différences sont peu nombreuses.

Étape 4: Entrez le domaine que vous souhaitez utiliser avec iCloud Mail et cliquez sur Continuer. Dans cet exemple de didacticiel, j’utilise duckybenjamin.com, que j’ai acheté auprès de Hover spécifiquement pour ce didacticiel.

Étape 5 : Puisque ce guide vous montre comment configurer iCloud Mail avec un nouveau domaine personnalisé. Cliquez sur ignorer la section Ajouter des adresses e-mail existantes, nous reviendrons et ajouterons des adresses e-mail au domaine plus tard.

Étape 6 : Cliquez sur le bouton Afficher sous Mettre à jour les paramètres de votre registraire de domaine. Cela ouvrira une fenêtre décrivant tous les enregistrements DNS que vous devrez ajouter à votre registraire de domaine.

Étape 7 : Connectez-vous à votre registraire de domaine et sélectionnez votre domaine personnalisé. Si vous avez des enregistrements DNS existants associés au courrier, vous pouvez décider de les supprimer à ce moment-là.

Étape 8 : Ajoutez les enregistrements DNS répertoriés à votre registraire de domaine. Vous devez ajouter un total de cinq enregistrements. Les enregistrements que vous devez ajouter sont les suivants :

Enregistrements MX

TaperNom d’hôteServeur de courrierPrioritéTTLMX[your_domain.com]mx01.mail.icloud.com.103600MX[your_domain.com]mx01.mail.icloud.com.103600

Enregistrements TXT

TaperNom d’hôteTeneurPrioritéTTLSMS[your_domain.com]voir l’enregistrement TXT personnel fourni par Apple103600TXT[your_domain.com]v=spf1 redirection=icloud.com103600

Enregistrement CNAME

TaperNom d’hôteNom de la cibleTTLCNAMEsig1._domainkeysig1.dkim.[your_domain.com].at.icloudmailadmin.com.3600

Quelques points à noter :

Veuillez respecter la période à la fin du serveur de messagerie pour les enregistrements MX.Apple fournit des valeurs de contenu personnalisées pour l’un des enregistrements TXT.L’enregistrement CNAME est le seul enregistrement qui ne présente pas votre domaine comme nom d’hôte.Le nom cible de l’enregistrement CNAME inclut votre domaine dans le cadre de l’adresse complète. Valeurs TTL de 3600 = 1 heure

Étape 9 : Une fois que tous les enregistrements requis sont ajoutés à votre registraire de domaine, cliquez sur le bouton Terminer la configuration pour confirmer que vos paramètres sont corrects. La propagation des modifications peut prendre plusieurs minutes. Par conséquent, si vous obtenez un message d’erreur vous demandant de vérifier votre enregistrement MX ou SPF, réessayez dans quelques minutes. Si vous continuez à obtenir l’erreur après une période prolongée, vérifiez que vous avez correctement saisi les enregistrements.

Étape 10 : Une fois les enregistrements DNS vérifiés, vous recevrez un message indiquant que votre domaine est prêt à être utilisé avec iCloud Mail. Cliquez sur le bouton Continuer pour continuer.

Étape 11 : Ajoutez une adresse e-mail à l’aide de la section que nous avons ignorée à l’étape 5. Vous devez vous assurer que votre adresse e-mail inclut votre domaine personnalisé nouvellement configuré. Dans mon cas, j’ai ajouté jeff@duckybenjamin.com. Cliquez sur Ajouter une adresse e-mail pour confirmer.

En supposant que vous êtes connecté à iCloud sur vos appareils iOS et Mac, vous pouvez commencer à recevoir des notifications indiquant que votre nouvelle adresse e-mail est disponible pour être utilisée avec iMessages et FaceTime. Si vous n’êtes pas connecté à iCloud sur vos appareils, faites-le maintenant et assurez-vous que Mail est activé pour iCloud.

Étape 12 : Ouvrez l’application Mail et vous devriez voir votre domaine personnalisé disponible dans la liste déroulante De. Vous pouvez désormais envoyer et recevoir des e-mails via iCloud Mail avec votre domaine personnalisé.

Conclusion

En quelques minutes, vous pouvez acheter un nouveau domaine et le faire fonctionner sur iCloud Mail. Bien sûr, vous n’êtes pas obligé d’utiliser iCloud Mail avec votre domaine personnalisé, vous pouvez utiliser l’hébergement de Google, FastMail ou autres. Quoi que vous décidiez de choisir, je suis un grand défenseur de la configuration de votre propre domaine de messagerie personnalisé.

Utilisez-vous un domaine de messagerie personnalisé ? Pourquoi ou pourquoi pas? Exprimez-vous dans les commentaires avec vos pensées.

