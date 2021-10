Comment configurer UPI AutoPay avec SBI, ICICI Bank, Google Pay, Amazon Prime et autres

Certaines des banques, commerçants et agrégateurs qui utilisent UPI AutoPay sont Axis Bank, Bank of Baroda, HDFC Bank, HSBC Bank, ICICI Bank, entre autres.

Si vous souhaitez configurer UPI AutoPay pour vos paiements récurrents, voici un processus par étapes pour vous. S’il y a des dépenses que vous devez payer régulièrement, la configuration d’UPI AutoPay vous sera utile. Avec UPI AutoPay, vous pouvez activer le mandat électronique récurrent à l’aide de n’importe quelle application UPI pour les paiements récurrents tels que les factures mobiles, les factures d’électricité, les paiements EMI, les abonnements de divertissement/OTT, les assurances, les fonds communs de placement et les paiements de prêts, le paiement des paiements métropolitains, entre autres , jusqu’à Rs 5000. Si le montant dépasse Rs 5000, vous devez exécuter chaque mandat avec UPI PIN.

Certaines des banques, commerçants et agrégateurs qui utilisent UPI AutoPay sont Axis Bank, Bank of Baroda, HDFC Bank, HSBC Bank, ICICI Bank, entre autres. Google Pay, Amazon Prime, Acko General, SBI AMC, etc. seront bientôt disponibles avec UPI AutoPay.

UPI AutoPay – Configuration

Toute application compatible UPI aurait une section « Mandat », à travers laquelle vous pouvez créer, modifier, suspendre et révoquer un mandat de prélèvement automatique.

La section mandat vous permettra de consulter les mandats passés pour votre référence et vos dossiers. Les utilisateurs d’UPI peuvent créer un mandat électronique via l’ID UPI, le scan QR.

Le modèle de mandat de prélèvement automatique a été créé en gardant à l’esprit les dépenses en paiements récurrents. Les mandats peuvent être ponctuels, quotidiens, hebdomadaires, bimensuels, mensuels, bimensuels, trimestriels, semestriels et annuels.

Les mandats sont générés instantanément et les paiements sont prélevés automatiquement à la date autorisée.

En tant qu’utilisateur, vous devrez authentifier votre compte via un code PIN UPI unique et les paiements réguliers ultérieurs seront débités automatiquement.

Processus par étapes UPI AutoPay dans l’application BHIM UPI

Étape 1 : Connectez-vous à l’application BHIM UPI

Étape 2 : Cliquez sur Débit automatique

Étape 3 : Cliquez sur Mandat

Étape 4 : Gérer le mandat (créer de nouveaux mandats ou consulter les mandats passés)

Étape 5 : Sélectionnez la fréquence/période de paiement (mensuelle/hebdomadaire/annuelle, etc.)

Étape 6 : Ajoutez le nom du marchand et sélectionnez la date de prélèvement automatique

Étape 7 : Cliquez sur Continuer

