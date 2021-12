Les appareils domestiques intelligents sont de plus en plus courants de nos jours, et c’est en partie grâce aux excellents haut-parleurs de l’assistant Google et au fait que les meilleures lumières intelligentes ne doivent pas nécessairement être les plus chères. Les lumières intelligentes sont l’un des moyens les plus simples d’ajouter une commande vocale à certaines parties de votre maison, et pouvoir configurer des lumières intelligentes dans l’application Google Home est la première étape pour un éclairage mains libres dans votre maison.

Comment configurer vos lumières intelligentes dans l’application Google Home

Avant de pouvoir ajouter des lumières à votre application Google Home, vous devez les configurer dans l’application qui fonctionne avec la marque que vous avez achetée. Ainsi, si vous avez acheté des lampes Philips Hue, vous les ajouterez d’abord dans l’application Hue, LIFX dans l’application LIFX, etc. Une fois cela fait, vous êtes prêt à les ajouter à l’application Google Home.

Ouvrez le Google Home application sur votre téléphone. Appuyez sur le + dans le coin supérieur gauche. Sélectionner Configurer l’appareil.

Choisissez l’option Fonctionne avec Google

Source : Chris Wedel / Android Central marque de l’appareil vous avez ajouté en faisant défiler ou en appuyant sur la loupe et en tapant le nom. Une fois que vous appuyez sur la marque dont vous avez besoin, vous serez dirigé vers entrez votre identifiant informations pour ce service. Suivez les invites à l’écran pour autoriser Google Home à accéder aux appareils liés au service que vous ajoutez.

Parfois, Google Home ne vous demandera pas comment vous souhaitez organiser les lumières dans l’application. Si c’est le cas, faites défiler vers le bas de l’écran d’accueil de l’application Google Home, et vous devriez voir une section qui dit Lié à toi et certains appareils qui ne sont pas dans votre maison. Voici comment résoudre ce problème afin que vous puissiez avoir un meilleur contrôle sur les appareils.

Appuyez sur le icône pour l’un des appareils. En bas de l’écran, sélectionnez Ajouter à une pièce. Assurez-vous que la maison à laquelle vous souhaitez l’ajouter est sélectionnée et appuyez sur Prochain. Consultez le résumé, puis appuyez sur Déplacer l’appareil dans le coin inférieur droit.

Choisissez la pièce de votre maison l’appareil est dans la liste ou choisissez Ajouter une pièce personnalisée, puis sélectionnez Prochain.





Source : Chris Wedel/Android Central et Chris Wedel/Android Central

Si vous ajoutez simplement de nouvelles lumières d’une marque que vous avez déjà configurée dans votre application Google Home, vous pouvez simplement demander à Google de les trouver pour vous. Pour ce faire, activez votre assistant Google sur un haut-parleur intelligent de votre maison ou sur votre smartphone et dites « synchroniser mes appareils ». Après quelques minutes, vous pouvez vérifier votre application Google Home, puis déplacer les appareils vers la pièce appropriée de votre maison en suivant les étapes ci-dessus.

Google Home est idéal pour gérer toutes sortes d’appareils domestiques intelligents utiles pour Google Assistant, des meilleurs aspirateurs robots aux lumières intelligentes amusantes comme le Govee Glide. Le processus d’ajout de tous les types d’appareils commence de la même manière que les lumières. Ainsi, vous pouvez désormais créer votre maison intelligente un appareil à la fois dans votre application Google Home.

