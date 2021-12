Vous venez donc d’avoir votre Nintendo Switch, Switch Lite ou Switch OLED, et vous attendez avec impatience d’ouvrir la boîte, de brancher le système et de commencer à jouer à votre premier jeu. N’oubliez pas que vous devrez configurer votre Nintendo Switch avant de pouvoir commencer à y jouer. Ne vous inquiétez pas, cela ne prend pas trop de temps, et je suis là pour vous guider tout au long du processus afin que vous puissiez jouer aux meilleurs jeux Nintendo Switch dès que possible !

Comment configurer votre Nintendo Switch

Si vous ne l’avez pas encore fait, faites glisser les manettes Joy-Con sur leurs rails. Si vous avez un Switch Lite, vous pouvez ignorer cette étape.

appuyez sur la Bouton d’alimentation pour allumer votre Nintendo Switch ; c’est sur le dessus de la console dans le coin gauche.

Choisir la région où vous vivez.

Sélectionner Suivant.

Source : iMore Choisissez le réseau sans fil vous voulez que votre Switch utilise.

Entrez votre Mot de passe WiFi (si vous en avez un).

Sélectionner d’accord ou appuyez sur la + bouton sur le Joy-Con droit.

Sélectionner d’accord une fois que le Switch s’est connecté avec succès au réseau.

Choisi ton fuseau horaire.

Si vous voulez jouer sur votre téléviseur, sélectionnez Se connecter à la télévision. Si vous ne voulez pas le faire maintenant, vous pouvez choisir de passer en revue la configuration du téléviseur plus tard.

Détachez le Manettes Joy-Con de chaque côté du commutateur en maintenant le bouton de déverrouillage rond à l’arrière et en faisant glisser les contrôleurs vers le haut.

Sélectionner Suivant.

Mettre en place le Station d’accueil Nintendo Switch comme on le voit à l’écran et sélectionnez Suivant.

Source : iMore Connectez la station d’accueil Nintendo Switch à votre TV et source d’alimentation comme indiqué sur l’écran.

Placez la console Switch dans le dock. Assurez-vous que votre téléviseur est configuré pour afficher la bonne entrée HDMI.

Sélectionner Succès lorsque votre téléviseur affiche l’image.

Sélectionner Suivant pour créer un nouvel utilisateur.

Source : iMore Sélectionnez un icône pour représenter votre utilisateur. Vous pouvez également créer un Mii si vous préférez, et vous pouvez modifier cette icône à tout moment.

Entrez un surnom pour l’utilisateur.

Source : iMore Select d’accord.

Sélectionner sauter. Alternativement, vous pouvez configurer plus d’utilisateurs en sélectionnant Ajouter un autre utilisateur.

Source : iMore Choisissez de Configurer les contrôles parentaux ou Sauter. J’ai choisi de sauter cette étape.

appuyez sur la Bouton d’accueil sur la manette Joy-Con droite.

Voilà! Votre Nintendo Switch est configurée et prête à fonctionner. Vous pouvez désormais jouer à vos titres Nintendo préférés à peu près n’importe où.

Configuration idéale

Vous avez maintenant le système Switch prêt à fonctionner et vous pouvez commencer à jouer aux meilleurs jeux Nintendo Switch. Amusez-vous à explorer et à découvrir vos nouveaux titres préférés.

Produits supplémentaires pour aider les nouveaux propriétaires de Switch

Que vous ayez un Switch, un Switch Lite ou un Switch OLED, ces accessoires aideront les nouveaux propriétaires de Switch ou toute personne ayant mis à niveau vers une autre console Switch.

