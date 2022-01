Comment configurer votre nouvelle enceinte intelligente Google Nest

Vous avez enfin une enceinte intelligente Google Nest ? Tout d’abord, félicitations ! Les haut-parleurs intelligents de Google sont parmi les meilleurs haut-parleurs intelligents du marché. Les appareils pratiques ouvrent un tout nouveau monde de possibilités pour agrandir votre maison intelligente. Il peut servir de plaque tournante pour contrôler et/ou exploiter une multitude de produits intelligents, de l’éclairage aux haut-parleurs, en passant par les appareils ménagers, les caméras de sécurité, les sonnettes vidéo, etc. De plus, vous pouvez écouter de la musique, poser des questions à Google, comme la météo ou le trafic à l’extérieur ou combien de grammes sont dans une once, entendre les gros titres, et plus encore. Mais avant de commencer, vous devez configurer l’enceinte intelligente Google Nest. Heureusement, c’est un processus assez simple.

Éléments à prendre en compte avant de configurer une enceinte intelligente Google Nest

Avant de configurer un haut-parleur intelligent Google Nest comme le Nest Audio, que nous avons considéré comme le meilleur haut-parleur intelligent pour la plupart des gens dans notre examen détaillé, décidez où vous voulez qu’il vive. Le meilleur endroit est un emplacement central où les commandes peuvent être entendues depuis différentes pièces, ou du moins clairement depuis la pièce où vous l’utiliserez le plus.

Le voulez-vous pour la musique de fond, les alarmes et l’assistance pendant la cuisson dans la cuisine ? Ou l’utiliseriez-vous davantage dans le salon pour commander un aspirateur robot compatible pour exécuter un cycle, par exemple, ou contrôler les lumières pour une soirée cinéma ? Peut-être avez-vous décidé qu’il était préférable de rester sur la table de nuit de votre chambre pour écouter la circulation, les nouvelles et la météo pendant que vous vous préparez le matin.

Quelle que soit la décision, trouvez un endroit agréable où il peut se brancher confortablement sur une prise murale et se fondre dans le décor.

Ce dont vous avez besoin pour commencer

Bien sûr, vous devez brancher le haut-parleur intelligent sur une prise murale avant de commencer et télécharger l’application Google Home sur votre téléphone. Il fonctionne avec n’importe quel appareil Android 6.0 ou version ultérieure ou iPhone ou iPad avec iOS 13 ou version ultérieure. Notez qu’il nécessite une connexion réseau Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz; Les réseaux d’entreprise WPA-2 ne fonctionneront pas. Le téléphone doit également avoir le Bluetooth activé. Une fois branché, vous devrez attendre au moins 45 secondes pour qu’il s’allume complètement et soit prêt à vous connecter à l’application.

N’oubliez pas que vous avez également besoin d’un compte Google, que vous possédez déjà par défaut sur n’importe quel téléphone Android. Cependant, sur un iPhone, vous pouvez vous connecter à un compte Google existant que vous possédez déjà pour les services Google tels que Gmail ou Google Drive. Si vous avez un iPhone et que vous n’avez pas encore de compte Google, vous devez d’abord en créer un.

Comment configurer un haut-parleur intelligent Google Nest

Branchez le Enceinte Google Nest dans une prise murale et attendez environ 45 secondes. Téléchargez le Application Google Home sur votre téléphone ou assurez-vous que vous utilisez la dernière version si vous l’avez déjà. Ouvrez l’application Google Home. Appuyez sur le Ajouter + icône. Sélectionner Configurer l’appareil.

Sélectionner Nouvel appareil.

Source : Android Central Sélectionnez votre Adresse du domicile ou ajoutez-en un si vous configurez pour une autre personne ou s’il s’agit de votre premier appareil Google Home. Robinet Suivant en bas à droite. Le système affichera Recherche d’appareils rechercher l’unité que vous avez branchée et proposer une liste d’appareils compatibles Google Home dans la maison. S’il n’est pas détecté, une liste apparaîtra pour choisir l’appareil dans la bonne catégorie. Faites défiler jusqu’à Conférencier.

Une fois détecté, sélectionnez Oui pour répondre à la question « Voulez-vous configurer cet appareil ? » L’écran montrera qu’il se connecte à l’appareil et indiquera que le téléphone ou la tablette pourraient être déconnectés pendant le processus.

Source : Android Central Un son sera émis sur l’unité et l’application vous demandera si vous l’avez entendu. Sélectionner Oui le cas échéant. Choisissez si vous souhaitez partager ou non les statistiques de l’appareil avec Google en sélectionnant Non merci ou Oui, je suis dans. Choisir quelle pièce l’appareil est localisé.

Sélectionner Suivant.

Source : Android Central Connectez-vous à votre réseau Wi-Fi et c’est parti pour les courses. De là, vous pouvez personnaliser l’expérience comme vous le souhaitez.

Pourquoi utiliseriez-vous une enceinte intelligente Google Nest ?

Un haut-parleur intelligent Google Nest peut être utile à bien des égards. Vous pouvez le placer dans une zone principale de la maison, comme la salle à manger ou le salon, afin que tous les membres de la famille puissent l’utiliser pour la musique de fond, les requêtes, etc. J’adore en avoir un dans la cuisine, alors quand je cuisine et qu’une recette demande des onces, mais l’emballage dit des grammes, je peux rapidement lui demander de convertir la mesure. C’est aussi très bien pour régler les minuteries lorsque j’ai plusieurs choses en cours.

Certaines personnes adorent utiliser un haut-parleur intelligent Google Nest comme réveil de chevet. Réveillez-vous avec votre liste de lecture en streaming préférée et les derniers titres de l’actualité, les rapports de trafic et la météo, tout en vous préparant. Un haut-parleur Google Nest est également idéal pour les chambres d’enfants pour leur réveil et peut fournir des histoires au coucher pour les enfants d’âge préscolaire et une aide aux devoirs pour les frères et sœurs plus âgés.

Idéalement, vous auriez un haut-parleur intelligent Google Nest à chaque étage de la maison afin que vous puissiez contrôler les lumières intelligentes et jouer de la musique en bas, utiliser une alarme, la météo et les mises à jour du trafic à l’étage, et les enfants peuvent s’amuser seuls. Grâce à la reconnaissance vocale, tous les membres de la famille peuvent accéder à leurs calendriers et à leurs détails selon leurs besoins, ce qui en fait un appareil domestique intelligent polyvalent et fonctionnel.

Votre assistant personnel

Enceinte intelligente Google Nest Audio

Horaires, musique et plus

Un haut-parleur intelligent Google Nest Audio est un cadeau formidable, et si vous avez eu la chance d’en avoir reçu un, il est assez simple d’en configurer un et de le préparer à devenir votre assistant domestique en un rien de temps.

Le cadeau parfait

Enceinte intelligente Nest Mini (2e génération)

Placez-le n’importe où

L’enceinte intelligente Nest Mini (2e génération) est petite et discrète, vous pouvez donc la placer à peu près n’importe où et l’utiliser comme vous le souhaitez. De plus, son prix abordable en fait un cadeau parfait et une entrée dans la maison intelligente.

