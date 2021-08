Comment configurer VPN sur iPhone ou iPad

L’utilisation de l’un des meilleurs services VPN sur votre iPhone ou iPad est simplifiée pour la rendre relativement simple. Si votre entreprise dispose d’un intranet privé auquel vous devez accéder lorsque vous êtes en déplacement, si vous utilisez régulièrement des réseaux Wi-Fi publics ou si vous parcourez le monde et souhaitez que votre iPhone pense qu’il est toujours dans votre pays d’origine (ou dans un autre pays ), un VPN vous aidera. Voici comment configurer un VPN sur iPhone.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Un réseau privé virtuel, ou VPN, est un service qui crée une connexion directe de votre ordinateur à un autre réseau. Certaines entreprises ont un intranet interne qui n’est accessible que lorsque vous êtes sur place. Un VPN peut créer une connexion sécurisée en redirigeant la connexion vers cet emplacement.

Pour un usage personnel, un VPN aide à protéger votre identité et vos données et vous protège des autres menaces en ligne. Si vous souhaitez empêcher les annonceurs de vous profiler sur le Web, effectuer régulièrement des opérations bancaires ou effectuer des achats en ligne, ou si vous souhaitez vous protéger lorsque vous êtes sur des réseaux Wi-Fi publics, un VPN est fait pour vous.

Une autre utilisation courante d’un VPN est de donner l’impression que votre iPhone ou iPad se trouve dans un emplacement géographique différent. Ceci est utile si vous souhaitez accéder à des services régionaux loin de chez vous ou à du contenu qui n’est pas disponible dans votre pays actuel.

Avant de commencer

Vous pouvez facilement utiliser un service VPN sur votre iPhone ou iPad. Tout d’abord, vous devrez choisir un fournisseur et installer son application. Nous recommandons ExpressVPN comme le meilleur VPN iPhone et iPad ainsi que le meilleur VPN Mac car il est facile à utiliser, offre une connexion rapide et fiable, offre un excellent service client et est abordable. Avec notre offre spéciale, vous pouvez économiser 49% sur un abonnement d’un an et obtenir trois mois de service supplémentaire gratuitement.

Il existe également d’autres excellents services comme NordVPN, Surfshark et bien d’autres.

Vous pouvez également configurer votre client VPN manuellement. Pour configurer votre client VPN manuellement, vous aurez besoin des informations de configuration avant de commencer, comme le serveur, l’ID distant, le nom d’utilisateur et le mot de passe. Si vous ne disposez pas de ces informations, demandez à votre administrateur système ou au support technique de votre entreprise, ou contactez votre service VPN pour obtenir de l’aide.

Comment configurer un VPN sur votre iPhone ou iPad

Le moyen le plus simple de configurer un client VPN sur votre iPhone ou iPad est de passer par un fournisseur comme ceux répertoriés ci-dessus. Découvrez quelques-unes des meilleures offres VPN, inscrivez-vous à l’un de ces excellents services et installez l’application appropriée sur votre appareil iOS. Veuillez l’ouvrir et vous connecter à votre compte.

Après vous être connecté, vous serez invité à autoriser l’application à ajouter une configuration VPN à votre iPhone. Robinet Permettre pour que le VPN soit automatiquement configuré sur votre iPhone.

Vous serez ensuite invité à saisir votre mot de passe, Touch ID ou Face ID pour permettre une modification de vos paramètres VPN. Entrez votre mot de passe ou activez Touch ID.

Une fois le VPN activé, vous pouvez le sélectionner et le connecter à tout moment sans avoir à rouvrir l’application (utilisez l’application pour modifier votre emplacement et ajuster d’autres paramètres).

Lancer Paramètres depuis votre écran d’accueil.

Robinet Général.

Source : iMore Select VPN. Si vous en avez plusieurs, sélectionnez le Client VPN vous voulez utiliser.

Basculez le Statut allumer.

Source : iPlus

Lorsque vous avez terminé d’utiliser le VPN, suivez les instructions ci-dessus pour le désactiver. N’oubliez pas de le désactiver, surtout si vous avez un forfait gratuit et limité.

Comment configurer manuellement un VPN sur votre iPhone ou iPad

Avec vos informations de connexion en main, vous pouvez configurer manuellement un client VPN sur votre iPhone ou iPad.

Lancer Paramètres depuis votre écran d’accueil.

Robinet Général.

Source : iMore Tap VPN.

Choisir Ajouter une configuration VPN.

Source : iMore Tap Taper. Sélectionnez votre Type de VPN depuis IKEv2, IPSec ou L2TP. Si vous changez d’avis, vous pouvez appuyer sur Annuler dans le coin supérieur gauche pour revenir en arrière. Entrer le Informations sur les paramètres VPN y compris la description, le serveur et l’ID distant. Entrez votre connexion d’authentification, y compris votre nom d’utilisateur (ou certificat) et votre mot de passe. Si vous utilisez un proxy, activez-le en appuyant sur Manuel ou Auto, selon vos préférences. Robinet Terminé.

Sous Configurations VPN, activez le Statut allumer.

Source : iPlus

Lorsque vous avez terminé d’utiliser le VPN, suivez les mêmes étapes que ci-dessus pour le désactiver. Lorsque vous devez le rallumer, répétez le processus.

Des questions?

Vous avez des questions sur la configuration d’un VPN sur iPhone ou iPad ? Mettez-les dans les commentaires, et nous vous aiderons.

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des termes et conditions de ce service).

2.Protéger votre sécurité en ligne et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

