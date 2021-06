Comment confirmer et mettre à jour vos coordonnées pour ne pas manquer votre rendez-vous pour vous faire vacciner | Vie

Si vous avez récemment changé de numéro de téléphone, de courriel ou d’adresse, il est préférable de mettre à jour vos coordonnées afin de ne pas manquer votre rendez-vous pour vous faire vacciner. Nous vous expliquons les alternatives que vous avez pour le faire.

La campagne de vaccination contre le coronavirus continue son cours en Espagne. En juin, Santé a commencé à citer des personnes âgées de 40 à 49 ans, et on s’attend à ce qu’avant l’arrivée de l’automne, 70% des Espagnols aient été immunisés contre le virus.

Par conséquent, si vous n’avez pas encore été vacciné, ce sera bientôt le tour de votre tranche d’âge, vous recevrez donc le rendez-vous pour vous faire vacciner sous peu. Mais pour qu’il vous atteigne correctement il est important que vos coordonnées soient à jour, car sinon, Santé ne pourra pas vous localiser.

En fait, c’est précisément l’un des problèmes les plus courants que rencontrent les communautés autonomes lorsqu’elles convoquent les citoyens pour se faire vacciner. Il y a beaucoup de personnes qui ont changé de numéro de portable ou d’email, et même qui n’habitent plus à la même adresse, et qui n’ont pas fourni leurs nouvelles coordonnées.

La vie au travail précise votre cheminement de carrière dans le milieu de travail. Dans votre carrière, vous aurez besoin de ce document pour différentes raisons. Nous vous montrons comment en faire la demande.

Pour que cela ne vous arrive pas et que vous ne manquiez pas le rendez-vous pour votre vaccination, il est préférable que vous confirmiez les données personnelles dont dispose votre centre de santé et que vous les mettiez à jour si nécessaire. Vous pouvez le faire en ligne, par téléphone ou en personne, Et si vous n’êtes pas sûr des étapes à suivre, nous vous les expliquerons ci-dessous.

Comment mettre à jour les détails de votre carte de santé en ligne

De nombreuses communautés autonomes vous permettent de consulter et de mettre à jour les données personnelles de la carte santé en ligne. C’est le moyen le plus confortable de modifier les informations de votre carte si nécessaire, car vous n’avez ainsi pas à vous déplacer de chez vous ou à faire la queue. Bien sûr, gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’un certificat numérique ou d’un DNI électronique pour effectuer la procédure.

Pour savoir si le service de santé de votre communauté autonome vous autorise à modifier vos données personnelles en ligne, rendez-vous sur son site officiel pour vérifier. Dans la Communauté de Madrid, la Communauté de Valence, la Catalogne, l’Andalousie, la Galice, la Castille-La Manche, l’Aragon et la Castille-et-León, par exemple, cette possibilité est disponible.

Une fois que vous avez accédé à votre carte de santé virtuelle, rendez-vous dans la section modification des données et entrez votre nouveau numéro de téléphone, courriel ou adresse postale.

Apple a mis à jour la page de support technique où il explique comment désinfecter un iPhone ou un iPad, pour lutter contre le coronavirus.

Comment mettre à jour la carte Santé par téléphone ou en personne

Si votre communauté autonome ne vous permet pas de modifier les données via Internet, vous n’avez pas de certificat numérique valide ou pour toute autre raison vous ne pouvez pas utiliser le service en ligne, Vous pouvez également mettre à jour les informations de votre carte Santé par téléphone ou en personne.

Pour le faire par téléphone, vous devrez appeler votre centre de santé, fournir votre numéro d’identification et toutes les informations nécessaires pour vérifier votre identité. Si vous préférez le faire en personne, vous devez vous rendre au centre de santé avec votre pièce d’identité et votre carte de santé, et une fois sur place, le personnel administratif mettra à jour vos données.