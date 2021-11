Dhruv Bhutani / Autorité Android

Les haut-parleurs intelligents avec Amazon Alexa peuvent constituer la base d’une maison intelligente complexe, mais la première étape consiste à connecter un appareil Alexa comme l’Echo Dot au réseau Wi-Fi de votre maison et à Internet. Voici comment connecter Alexa, que vous le fassiez pour la première fois ou que vous essayiez de vous reconnecter après avoir modifié votre configuration Wi-Fi Alexa.

Comment connecter Alexa au Wi-Fi avec votre téléphone ou votre tablette

Ouvrez l’application Alexa pour Android, iPhone ou iPad. Si vous ne l’avez pas déjà, vous pouvez le télécharger depuis le Google Play Store (pour Android) ou l’Apple App Store (pour iPhone ou iPad). Assurez-vous que votre appareil Alexa est en Mode d’appariement. Cela varie d’un produit à l’autre, alors vérifiez ses instructions, mais cela implique généralement de maintenir enfoncé un bouton spécifique jusqu’à ce qu’une lumière clignotante apparaisse. De retour dans l’application, accédez au Onglet Périphériques, et appuyez sur le icône plus dans le coin supérieur droit de l’écran. Dans la liste qui s’affiche, appuyez sur Ajouter un appareil. Sélectionnez le type d’appareil que vous connectez. Le matériel Amazon Echo est en haut de la liste, mais vous pouvez trouver des options pour d’autres produits en faisant défiler vers le bas. Suivez les invites de l’application pour découvrir votre appareil. Une fois qu’il est détecté avec succès, il vous sera demandé de choisir votre réseau Wi-Fi et d’entrer le bon mot de passe. L’application devrait alors connecter automatiquement votre appareil Alexa au Wi-Fi et à Internet. Si Alexa ne se connecte pas à Internet, notre guide de dépannage Alexa peut vous aider.

Comment connecter Alexa au Wi-Fi avec un navigateur Web

Roger Fingas / Autorité Android

Assurez-vous que votre appareil Alexa est en mode couplage. Cela varie d’un produit à l’autre, alors vérifiez ses instructions, mais cela implique généralement de maintenir enfoncé un bouton spécifique jusqu’à ce qu’une lumière clignotante apparaisse. Pour le moment, seuls les produits Amazon Echo peuvent être configurés via le Web. À l’aide de Firefox, Safari ou Edge sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, accédez à alexa.amazon.com et connectez-vous avec votre compte Amazon. Notez que Chrome n’est pas un navigateur pris en charge, du moins pas pour connecter Alexa au nouveau Wi-Fi. Cliquez sur Paramètres dans la barre d’outils de gauche. Cliquez sur Configurer un nouvel appareil. Choisissez votre appareil. Votre appareil Alexa doit apparaître sous son propre identifiant Wi-Fi personnalisé, au format Amazon-XXX. Sélectionnez ceci. Cliquez sur Continuer. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique et entrez votre mot de passe. Votre appareil Alexa devrait se connecter automatiquement au Wi-Fi et à Internet. Si Alexa ne se connecte pas à Internet, notre guide de dépannage Alexa peut vous aider.

Comment modifier les paramètres Wi-Fi d’Alexa pour un appareil existant

Ouvrez l’application Alexa pour Android, iPhone ou iPad. Appuyez sur le Dispositifs onglet vers le bas de l’écran. En haut de l’écran suivant, appuyez sur Écho et Alexa, puis recherchez votre appareil dans la liste qui s’affiche. Dans une page d’appareil, appuyez sur le icône d’engrenage en haut à droite. Appuyez sur le mot Changer à droite de la liste des réseaux Wi-Fi de l’appareil. Suivez les invites pour mettre votre appareil en mode de couplage. La méthode exacte varie d’un produit à l’autre. Une liste des réseaux Wi-Fi locaux apparaîtra. Sélectionnez votre réseau domestique, puis entrez votre mot de passe. Cela devrait connecter Alexa au Wi-Fi et à Internet. Si Alexa ne se connecte pas à Internet, notre guide de dépannage Alexa peut vous aider.

