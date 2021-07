Comment connecter l’Apple Watch à n’importe quel vélo, bande de roulement, rameur ou coffre-fort NordicTrack ou iFIT

in

Contrairement à toutes les autres montres intelligentes ou portables que je connais, l’Apple Watch n’est malheureusement pas capable de diffuser votre fréquence cardiaque sur les équipements iFIT Fitness. Cependant, après avoir testé quelques idées, il existe une méthode qui est de loin le moyen le plus rapide et le plus simple de connecter votre Apple Watch à n’importe quel vélo, marche, rameur ou coffre NordicTrack ou iFIT.

Vous aurez besoin de votre iPhone et d’une application appelée Echo Heart Rate. L’application Echo est capable de contourner les limitations de connexion de l’Apple Watch en utilisant le Bluetooth de votre iPhone pour envoyer vos informations de fréquence cardiaque à votre équipement.

Vous pouvez essayer gratuitement l’application Echo Heart Rate, mais la version gratuite limite les séances d’entraînement à seulement 20 minutes. Si vous souhaitez avoir une utilisation illimitée de l’application pour des entraînements plus longs, des frais uniques de 14,99 $ s’appliquent. Pour moi, cela en vaut la peine, donc je n’ai pas besoin de remplacer mon Apple Watch par un autre moniteur de fréquence cardiaque si je ne le souhaite pas.

MISE À JOUR : Pour la communauté Connect The Watts, la version Pro d’ECHO a été réduite dans l’App Store à 9,99 $ pour les prochaines 48 heures (19 juillet – 20 juillet) !!!

Comment le configurer

Tout d’abord, téléchargez l’application Echo sur votre iPhone et regardez. Deuxièmement, sélectionnez « Appuyez pour démarrer » sur Echo et assurez-vous que le type d’équipement de fitness que vous utilisez est sélectionné. L’application dira « En attente de connexion », car elle ne peut se connecter qu’une fois que vous avez commencé le cours. Il ne se connectera pas pendant l’échauffement. Enfin, une fois l’entraînement commencé, cela prendra quelques secondes, puis vous devriez voir votre fréquence cardiaque s’afficher sur votre téléphone, regarder et surtout, sur votre écran iFit ou NordicTrack.

Echo dispose également d’une fonction de zone de fréquence cardiaque qui correspond au système de couleur de zone NordicTrack, alors assurez-vous simplement que votre fréquence cardiaque maximale dans l’application Echo Heart Rate est définie sur la même fréquence cardiaque maximale sur votre compte iFIT et activez ” Zones HR” dans les paramètres de l’application Echo.

