Si vous utilisez à la fois Spotify et Facebook, vous vous demandez peut-être comment connecter ou déconnecter Spotify et Facebook. La connexion des deux comptes vous permet de vous connecter facilement à Spotify depuis n’importe où sans rappeler un mot de passe séparé, et cela vous permettra de trouver et de suivre vos amis.

RÉPONSE RAPIDE

Pour connecter Spotify à Facebook, ouvrez l’application de bureau Spotify. Ouvrez la liste déroulante du nom d’affichage et cliquez sur Réglages. Faites défiler jusqu’à la section marquée Social. Clique le CONNECTER AVEC FACEBOOK bouton. Cela ouvrira une fenêtre contextuelle de connexion Facebook, où vous vous connecterez à votre compte Facebook pour le lier.

Pour déconnecter complètement Spotify de Facebook, vous devez avoir créé votre compte Spotify avec une adresse e-mail, puis vous être connecté à Facebook par la suite. Si cela vous concerne, ouvrez l’application de bureau Spotify et accédez à Réglages. Faites défiler jusqu’à Social et cliquez sur le bouton qui lit DÉCONNEXION DE FACEBOOK.

Comment connecter Spotify à Facebook

Pour les non-initiés, Spotify offre la possibilité de s’inscrire avec un compte Facebook. Ceci, bien sûr, se connecterait et intégrerait automatiquement Spotify et Facebook.

Cependant, beaucoup doivent connecter Facebook à Spotify séparément s’ils se sont inscrits avec une adresse e-mail. Si tel est votre cas, voici comment connecter Spotify à Facebook :

Ouvrez l’application de bureau Spotify. Ouvrez la liste déroulante du nom d’affichage et cliquez sur Réglages. Faites défiler jusqu’à la section marquée Social. Clique le CONNECTER AVEC FACEBOOK bouton. Cela ouvrira une fenêtre contextuelle de connexion Facebook, où vous vous connecterez à votre compte Facebook pour le lier.



Comment déconnecter Spotify de Facebook

L’option de déconnecter Spotify de Facebook n’est disponible que pour ceux qui ont créé leur compte Spotify à l’aide d’un e-mail et qui ont ensuite connecté leur compte Facebook. Si tel est votre cas, ouvrez l’application de bureau Spotify et, encore une fois, accédez à Réglages. Faites défiler jusqu’à Social et cliquez sur le bouton qui lit DÉCONNEXION DE FACEBOOK.

Si vous avez initialement créé votre compte Spotify à l’aide d’un compte Facebook, aucun DÉCONNEXION DE FACEBOOK le bouton apparaîtra sous Social.

FAQ

Facebook possède-t-il Spotify ?

Bien qu’il y ait beaucoup d’intégration entre Spotify et Facebook, il n’y a aucun lien du côté de la propriété. Facebook – ou Meta – ne possède pas Spotify.

Puis-je me connecter à Spotify en utilisant des services autres que Facebook ?

Oui! Si vous connectez Spotify avec un identifiant Apple ou un compte Google, vous pouvez les utiliser pour vous connecter.

Existe-t-il un moyen de supprimer l’accès de Spotify à mon compte Facebook ?

Sur Facebook, rendez-vous sur Paramètres et confidentialité. Dans Paramètres et confidentialité, sélectionnez Réglages. Dans Réglages, naviguez jusqu’à Applications et sites Web. Au Applications et site Web, trouver Spotify et sélectionnez Supprimer.

Puis-je changer ma connexion Spotify de Facebook à l’e-mail ?

Si vous avez créé votre compte avec Facebook et que vous souhaitez passer à la connexion par e-mail, il existe un moyen connu.

Déconnectez-vous de votre compte Spotify sur le site Web de Spotify. Visitez la page de connexion Spotify et cliquez sur Mot de passe oublié? être redirigé vers Spotify Réinitialisation du mot de passe page. En dessous de Adresse email ou nom d’utilisateur, saisissez l’adresse e-mail associée à votre compte Facebook. Si vous n’êtes pas sûr de ce que c’est, reconnectez-vous à votre compte en utilisant Facebook, dirigez-vous vers votre Spotify Aperçu du compte section, et recherchez l’e-mail qui y est répertorié. Réinitialisez votre mot de passe en utilisant le lien e-mail. Déconnectez Spotify sur Facebook. Revenez à la page de connexion Spotify et utilisez le mot de passe et l’e-mail de réinitialisation pour vous connecter à votre compte.

La désactivation de Facebook affecte-t-elle Spotify ?

Oui. Si vous désactivez votre compte Facebook, vous ne pourrez pas vous connecter à Spotify via Facebook. Cependant, si vous vous souvenez encore de l’email utilisé pour votre compte Facebook, vous pouvez récupérer votre compte Spotify.

Après avoir désactivé Facebook, allez sur Spotify Réinitialisation du mot de passe page en cliquant Mot de passe oublié? Entrez l’adresse e-mail associée à votre compte Facebook pour recevoir un nouveau mot de passe à utiliser pour Spotify. Vous pouvez maintenant utiliser ces informations d’identification pour vous connecter à votre compte Spotify.

