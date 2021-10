Comment connecter plusieurs ordinateurs à un seul écran : c’est tout ce dont vous avez besoin pour le faire | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous n’avez qu’un seul écran et que vous souhaitez avoir plusieurs ordinateurs connectés en même temps, voici les accessoires dont vous aurez besoin.

Normalement la question serait « comment connecter deux écrans à un ordinateur ?

Ce n’est pas une mission impossible, c’est en fait quelque chose de plus facile que vous ne pouvez l’imaginer. Ces accessoires vous permettront d’avoir au moins deux ordinateurs connectés à un même écran afin que vous puissiez passer d’un ordinateur à l’autre.

Tout commence par savoir à quels ordinateurs vous avez ou souhaitez vous connecter et le type d’écran auquel vous souhaitez vous connecter.

De nombreux ordinateurs offrent Connexion HDMI pour la connexion à des moniteurs, projecteurs ou téléviseurs. Les autres ordinateurs n’ont que Connexions USB-C et d’autres parient sur DisplayPort ou mini DisplayPort. Vous devez connaître le type de connexion de votre ordinateur, qu’il s’agisse d’un ordinateur de bureau ou d’un ordinateur portable.

Vous devez également connaître les limites de votre moniteur. En règle générale, tout le monde a au moins deux moniteurs.

Deux câbles dans un moniteur

La chose la plus normale est que le moniteur que vous souhaitez utiliser avec deux ordinateurs dispose de deux entrées vidéo.

Bien que cela ne doive pas être ainsi, la grande majorité utilise HDMI et DisplayPort. Les modèles plus anciens utilisent HDMI et DVI ou VGA, deux connexions assez anciennes et de plus en plus obsolètes.

Les moniteurs les plus récents ont également tendance à miser sur la connexion USB-C car ils sont compatibles avec les normes DisplayPort ou Thunderbolt.

Si vous avez un de ces moniteurs avec deux connexions, alors vous avez la moitié du travail fait car vous n’avez qu’à changer l’entrée à partir du menu du moniteur.

Tout ce dont vous aurez besoin, ce sont les bons câbles.

Câbles HDMI et DisplayPort

Pour Connexions HDMI vers HDMI nous recommandons un câble HDMI d’Amazon Basics. Il n’a rien que les autres n’ont pas, c’est très bon marché et ils durent aussi longtemps. Le modèle de 1,8 mètre coûte 5,92 euros.

Sur les connexions utilisant DisplayPort vers DisplayPort Ce câble Rankie de 1,8 mètre est largement suffisant avec le support de la vidéo 4K pour 7,97 euros.

Et si sur votre ordinateur vous avez un port HDMI et un seul port DisplayPort reste libre sur le moniteur (ou vice et versa)? Dans ces cas, il est préférable d’obtenir un câble avec les deux connexions est la meilleure option, et vous pouvez l’utiliser du côté que vous voulez.

Ce câble Amazon Basics de 1,8 mètre avec adaptateur DisplayPort vers HDMI ne coûte que 8,09 euros. Et si vous avez déjà suffisamment de câbles HDMI dans votre maison, il est préférable d’acheter un adaptateur HDMI vers DisplayPort auprès de Rankie pour 7,99€.

Quant aux options de connexion via USB-C, par exemple d’un ordinateur portable à un moniteur, nous pouvons recommander ce câble Uni de 1,8 mètre qui coûte 19,99 euros.

La solution la plus simple : le commutateur HDMI

22,99 € sur Amazon

Si vous ne voulez pas gâcher les câbles et les moniteurs, peut-être la meilleure option est d’opter pour un interrupteur.

Ces appareils sont des hubs qui reçoivent plusieurs connexions, en l’occurrence plusieurs câbles HDMI reliés à des ordinateurs. Depuis l’appareil, la connexion va au moniteur et pour basculer entre les appareils, il vous suffit d’appuyer sur un bouton.

L’une des meilleures options est ce commutateur HDMI UGREEN qui accepte 3 entrées HDMI et dispose d’une sortie moniteur, également HDMI. Une télécommande est utilisée pour changer d’ordinateur.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 22,99 euros.

11,99 € sur Amazon

Si vous voulez quelque chose de plus simple pour connecter seulement deux ordinateurs au même moniteur, alors ce commutateur de marque Soomfon c’est une bonne option.

Il ne coûte que 12 euros sur Amazon et bien qu’il existe actuellement des options moins chères, d’autres plus chères, ce commutateur fonctionne simplement en appuyant sur un bouton et prend également en charge Résolutions 4K à 60 Hz.

