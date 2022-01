Comment conserver les bouteilles de cava pour qu’elles soient parfaites pour le prochain Noël | Vie

Aux festivités de Noël et du Nouvel An, il est normal que l’Espagne sorte le champagne et le cava pour porter un toast à ce qui est à venir et célébrer le passé. Le fait est que nous avons tendance à acheter plus et une fois les vacances terminées, nous ne savons plus quoi faire de ces bouteilles. Aujourd’hui, nous expliquons comment ils doivent être stockés.

C’est un habitué. Tes parents ont acheté 5 bouteilles de cava pour trinquer à la Saint-Sylvestre et le lendemain, au milieu de la nouvelle année, ce que tu as dans la cuisine ce sont 3 bouteilles intactes.

Beaucoup de gens ne savent pas quoi en faire, mais le plus malin est de les garder car d’une année sur l’autre ils se conservent sans problème, à condition de savoir les conserver pour qu’ils soient bien conservés.

Heureusement, les méthodes les plus recommandées sont très faciles à suivre, pas compliquées et surtout pas chères si l’on ne veut pas laisser d’argent dans une cave.

Selon les experts, pour conserver les vins effervescents comme le cava ou le champagne jusqu’au prochain Noël, il faut :

Gardez les bouteilles dans un endroit sans lumière, car la lumière du soleil peut endommager le liquide. S’il n’est pas possible de les avoir dans le noir dans un placard avec peu de lumière ça vaut aussi le coup. La clé n’est pas de lui donner de la lumière directe pendant des heures chaque jour.

Conservez-les dans un endroit frais à température constante. Les changements de température gâchent le cava et les températures élevées aussi, il est donc conseillé de laisser les bouteilles dans l’endroit le plus frais et le plus stable de la maison (si vous avez une pièce de stockage ou un sous-sol, c’est l’idéal).

Rangez-les debout. Contrairement au vin, les experts recommandent de conserver le cava et le champagne à la verticale et non sur le côté. Cela est dû à sa composition pétillante, très différente du vin traditionnel.

Achetez des magnun au lieu de bouteilles normales. La bouteille normale est de 75 cl tandis que celle dite magnun est de 1,5 litre, et bien qu’elles valent plus pour le rapport qualité/prix, l’intérêt de la grande bouteille est qu’elle se conserve beaucoup mieux dans le temps, idéale pour économiser une année entière.

Avec ces quatre pratiques simples, les experts s’assurent que votre cava ou champagne survivra en parfait état pour être bu l’année prochaine, lorsque Noël et le Nouvel An nécessitent de nouveaux toasts et de nouvelles célébrations.