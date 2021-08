comment conserver une forte demande de biens locatifs

Une nouvelle recherche révèle que la demande sur le marché de la location est à son plus haut niveau en cinq ans après la publication des restrictions COVID-19. Voici quelques conseils pour aider les propriétaires à garder leurs propriétés en forte demande à l’avenir.

Suite à l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19, la demande de logements locatifs privés a augmenté. Une nouvelle étude publiée par la National Residential Landlords Association (NRLA) en partenariat avec BVA/BDRC a révélé que 39% des propriétaires privés interrogés ont déclaré que la demande de logements locatifs avait augmenté au cours du deuxième trimestre 2021.

Il s’agit d’une augmentation de 8 % par rapport au premier trimestre de cette année. De plus, ce chiffre est le plus élevé depuis cinq ans. La demande n’a atteint un niveau similaire qu’au premier trimestre 2016. Le bureau d’études BVA/BDRC observe que cette augmentation de la demande est principalement due à l’assouplissement des restrictions de verrouillage et à des perspectives économiques plus dynamiques.

La demande étant à la hausse, les loyers augmentent également. Ces conditions de marché favorables sont probablement une bonne nouvelle pour les propriétaires. Mais comment les propriétaires peuvent-ils maintenir leurs propriétés locatives en forte demande parmi leurs locataires cibles ?

Même avec une demande locative élevée, les investisseurs doivent encore réfléchir aux moyens de faire ressortir leur bien locatif et d’attirer les bons locataires. Voici quelques conseils pour aider les propriétaires à garder leurs propriétés en demande à l’avenir.

1. Envisagez de modifier les préférences de localisation

Être situé à proximité des lieux de travail des professionnels est devenu moins prioritaire avec l’essor du travail à distance et hybride. Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux locataires ont repensé leurs conditions de vie et leur lieu de résidence.

Récemment, l’exode londonien s’est accéléré. De nombreux locataires déménagent dans des villes de banlieue ou dans des régions du nord de l’Angleterre et des Midlands. Ces zones peuvent offrir un niveau de vie plus abordable et la possibilité de profiter d’un niveau de vie plus élevé.

Lorsque vous envisagez un emplacement d’investissement immobilier, choisissez un emplacement en plein essor au lieu d’un emplacement déjà à son apogée. Cela vous aidera à maximiser le potentiel de votre investissement immobilier. Privilégiez les zones à forte demande locative car vous aurez un choix plus large de locataires. Pensez à la scène sociale dans la région et aux options de transport.

2. Investissez dans le confort moderne

Les locataires attendent aujourd’hui plus de leurs propriétés locatives. Le confort moderne peut rendre une propriété plus confortable à vivre. Le Wi-Fi haut débit en particulier est devenu une priorité absolue pour les locataires modernes. Rester connecté numériquement est de la plus haute importance, d’autant plus que le travail à domicile et le travail flexible sont devenus plus courants.

De nouveaux appareils électroménagers plus écologiques figurent désormais sur les listes de souhaits de nombreuses personnes. De plus, l’ajout d’une technologie intelligente à une propriété locative est un autre moyen d’attirer l’attention des locataires. Cela inclut les thermostats intelligents, les ampoules, les sonnettes et les caméras de sécurité. Ces petites attentions pourraient même donner envie aux locataires de rester plus longtemps.

3. Offrir un espace flexible

Les propriétaires doivent s’assurer qu’ils comprennent les besoins et les priorités de leur marché cible. Considérez comment ceux-ci pourraient changer au fil du temps, alors offrez un espace à la fois pratique et flexible. Et permettre aux locataires d’adapter l’espace à leurs besoins et de s’approprier le bien.

4. Pensez à accueillir les animaux de compagnie

Les locataires avec des animaux de compagnie constatent généralement une pénurie de logements locatifs acceptant les animaux de compagnie. En autorisant les animaux de compagnie dans votre propriété, même au cas par cas, les propriétaires pourraient ouvrir leur propriété à un marché plus large de locataires.

Comme il peut être difficile de trouver des propriétés locatives appropriées qui acceptent les animaux de compagnie, les locataires propriétaires d’animaux resteront souvent dans une propriété plus longtemps. Cela peut réduire les périodes d’inoccupation et conduire à des périodes d’inoccupation plus courtes.

5. Pensez « vert »

Les propriétés écoénergétiques et les caractéristiques plus durables et écologiques deviennent des priorités absolues pour les locataires. Plus la propriété est écologique, plus les factures des locataires seront basses. Cela peut être un argument de vente majeur.

Les propriétaires de propriétés avec de meilleures cotes EPC peuvent même obtenir de meilleurs taux hypothécaires. Si vous recherchez votre premier ou votre prochain investissement immobilier, les nouvelles constructions offrent les options les plus écoénergétiques.

6. Gardez la propriété à jour

Avec l’évolution des tendances locatives, il est important de se tenir au courant de ce que les locataires modernes veulent dans leurs propriétés. Cela peut également aider à garantir que votre propriété reste en forte demande parmi votre marché cible.

