Comment constituer un portefeuille diversifié de fonds communs de placement

Les exigences de diversification varient principalement d’un investisseur à l’autre en fonction de son âge, de sa tolérance au risque et de ses attentes en matière de rendement.

Lorsque vous investissez dans des produits liés au marché comme les fonds communs de placement, la diversification peut être un outil extrêmement utile pour gérer le risque du portefeuille.

La diversification, cependant, ne signifie pas investir dans plusieurs instruments sans y réfléchir. Investir dans un trop grand nombre de produits et de programmes peut conduire à une diversification excessive et peut devenir difficile pour l’investisseur de gérer tous les investissements. Les experts affirment que la sur-diversification réduit également le potentiel global de génération de rendement du portefeuille.

Cela dit, gardez à l’esprit qu’il n’y a pas de portefeuille diversifié idéal qui assure un niveau de diversification adéquat pour tous, lorsque vous investissez dans des fonds communs de placement. Les exigences de diversification varient généralement d’un investisseur à l’autre en fonction de l’âge, de la tolérance au risque et des attentes de rendement.

Voici comment vous pouvez constituer un portefeuille de fonds communs de placement diversifié :

1. Équilibre entre les différents régimes lors de l’allocation des fonds

Alors qu’un jeune investisseur peut avoir besoin d’une diversification avec une exposition plus élevée aux programmes d’actions, un investisseur proche de la retraite peut avoir besoin d’une exposition plus élevée aux programmes d’emprunt. Les exigences de diversification varient principalement d’un investisseur à l’autre en fonction de son âge, de sa tolérance au risque et de ses attentes en matière de rendement.

Par exemple, l’exposition à une certaine classe d’actifs peut être élevée ou faible en fonction de l’âge de l’investisseur, mais même au sein de cette classe d’actifs, le fonds doit être correctement réparti entre différents régimes. Si un jeune investisseur a 80 pour cent de son portefeuille investi dans des programmes d’actions et 20 pour cent en dette – sur les 80 pour cent dans des programmes d’actions, le fonds devrait idéalement être alloué à différents fonds communs de placement en actions couvrant les petites, moyennes et grandes entreprises. plafonner les fonds selon les attentes de rendement de l’investisseur au lieu de tout allouer dans un seul fonds. La proportion devrait toutefois évoluer progressivement avec l’évolution de l’âge et de l’appétit pour le risque de l’investisseur.

2. Diversification à travers différents horizons temporels

Les experts du secteur affirment qu’en plus de la diversification entre différents régimes, un investisseur devrait également envisager différents horizons temporels pour atteindre un niveau de diversification plus élevé. En effet, les niveaux de risque changent généralement à court et à long terme. Par conséquent, lorsqu’il est investi dans deux régimes avec des horizons temporels différents, il répartit le risque plus efficacement.

3. Variation des stocks

Regardez les avoirs en actions des fonds communs de placement tout en diversifiant votre portefeuille. Les experts disent qu’en faisant cela, on pourrait découvrir que deux schémas similaires dans leur modèle de détention d’actions sont identiques ou identiques et les éviter. Notez que le fait d’avoir les mêmes actions dans plusieurs régimes peut gâcher les plans de diversification. En effet, ces régimes fonctionneront de la même manière chaque fois que le marché est volatil.

4. Rôle des différents AMC

Si vous investissez dans des fonds communs de placement via différentes sociétés de gestion d’actifs (SGA) et différents gestionnaires de fonds, cela vous permettra de mieux moyenner leurs performances, en cas de volatilité des marchés.

