Comment construire un marché NFT dans Polygon (Matic) ?

Le processus de démarrage d’un marché NFT sur le polygone est une décision intelligente. Le succès dans ce flux tourne autour de vous en faisant les choses en alignement. Une chose sur laquelle vous devriez concentrer votre attention est le développement de la blockchain. De nombreux entrepreneurs lancent un marché NFT en utilisant la blockchain conventionnelle avec les normes ERC-721 et ERC-1155. Si les standards ne sont pas obsolètes, il est difficile de trouver un public qui utilise cette plateforme de développement.

Par conséquent, il est plus prudent de démarrer un marché NFT en utilisant Polygon Blockchain. Oui, vous apprendrez ici le processus requis pour une plate-forme Polygon NFT.

Présentation de la blockchain de polygone

Polygon s’appelait d’abord Matic. La plate-forme est une solution de mise à l’échelle de couche deux pour la blockchain Ethereum. Matic aide à créer et à connecter des réseaux blockchain compatibles avec Ethereum. L’objectif principal ici est de créer un réseau blockchain où les utilisateurs peuvent utiliser pleinement les nombreux avantages offerts par l’écosystème Ethereum.

Le réseau polygonal peut compléter le réseau Ethereum en offrant sécurité, modularité, évolutivité et interopérabilité pour tous les utilisateurs. Polygon fournit actuellement une évolutivité à toute blockchain tentant de se connecter au réseau Ethereum. La sécurité est l’avantage le plus large que Polygon offre aux utilisateurs. La sécurité est due au fait que le réseau de base Ethereum offre un niveau élevé de sécurité via la couche de contrat intelligent et la distribution des nœuds. De plus, Polygon a des tarifs de gaz bas, ce qui en fait une plate-forme attrayante pour de nombreux utilisateurs.

Construire une place de marché NFT dans Polygon

Un marché NFT typique est l’endroit où les utilisateurs achètent, vendent ou visualisent les actifs numériques d’autres utilisateurs. Cette plate-forme permet aux utilisateurs d’acheter des actifs à un prix fixe ou d’enchérir sur eux aux enchères. Un marché NFT dans Polygon est alimenté par une technologie sécurisée qui offre un accès facile à tous et est compatible avec plusieurs chaînes.

Présentation d’une plateforme Polygon NFT

La grande tendance des NFT a entraîné le développement frénétique de plusieurs marchés numériques. Polygon est un réseau blockchain réputé vérifié par Ethereum et est un endroit où les utilisateurs peuvent participer à la création d’un marché Matic NFT.

La plate-forme aide les utilisateurs à lancer leur plate-forme de marché NFT, permettant une expérience utilisateur transparente et offrant des avantages de sécurité et de fiabilité pour aider l’entreprise à se démarquer de la foule. L’utilisateur peut également personnaliser le produit final selon ses spécifications exactes. Maintenant que vous avez un bref aperçu du marché Matic NFT, examinons les nombreux avantages qu’il offre.

Avantages d’une plateforme Polygon NFT

1. En tant que propriétaire de la plate-forme, vous pouvez offrir la meilleure expérience utilisateur possible. La blockchain Polygon a la meilleure interface utilisateur, ce qui signifie que vous pouvez vous retrouver avec un excellent produit propre en complétant la plate-forme Polygon NFT.

2. Le marché NFT de Polygon propose des solutions de couche 2 qui peuvent considérablement augmenter la vitesse des transactions quotidiennes.

3. Ce marché est livré avec des protocoles de haute sécurité, ce qui garantit que chaque transaction sur la plate-forme dispose d’un niveau de cryptage élevé.

4. La nature décentralisée du marché garantit une transparence totale pour les utilisateurs.

5. Le marché NFT utilise l’intégralité de la blockchain Ethereum et complète les fonctionnalités en assistant la blockchain.

6. Comme le produit dispose de solutions de couche 2, le marché offre une grande évolutivité.

Voici les fonctionnalités requises que vous devriez toujours avoir sur un marché NFT

Fonctionnalités indispensables sur votre plate-forme Polygon NFT

?? Compatibilité Ethereum – La fonctionnalité connecte les blockchains compatibles Ethereum à des limites inférieures et utilise pleinement le vaste écosystème Ethereum.

?? Évolutivité – Le réseau permet au marché NFT d’effectuer plusieurs transactions rapidement et sans tracas.

?? Sécurité – L’algorithme de consensus utilisé pour cette plateforme permet de sécuriser les transactions. Il le fait par l’intermédiaire d’un groupe de validateurs professionnels.

?? La souveraineté : le marché s’intègre au réseau Ethereum. Ce procédé donne aux blockchains souveraines la possibilité de créer un système multi-chaînes complet tout en garantissant près de sept mille échanges par seconde.

?? Interopérabilité – Le réseau Matic permet aux chaînes polygonales d’interagir avec d’autres réseaux blockchain.

?? Modularité – Le réseau polygonal est extensible, personnalisable et peut être mis à jour à tout moment. Ces réseaux réduisent les risques de rupture d’un système en raison de différents niveaux d’indépendance et de dépendance.

Développer des contrats intelligents sur Polygon

Un contrat intelligent est un programme simple sur le réseau blockchain. Il automatise la plate-forme et permet aux gens de négocier sans faire face à des retards ou des intermédiaires. La plateforme de marché NFT utilise de nombreux contrats intelligents et facilite les conditions de vente entre un vendeur et un acheteur. Lorsque l’acheteur accepte les conditions fixées par le vendeur, le contrat intelligent est activé et la transaction devient irrévocable.

Menthe NFT en polygone

La frappe NFT est l’endroit où les utilisateurs transforment leurs actifs numériques et les ajoutent à la blockchain Polygon. Sur une plate-forme de frappe NFT, les utilisateurs peuvent frapper des actifs numériques NFT via des contrats intelligents. Ces contrats intelligents fournissent la propriété et régissent la fréquence à laquelle le NFT peut être répliqué. Cela augmente également l’expansion du NFT et leur permet de faire de gros bénéfices. Ce processus garantit que presque tout le monde peut renouveler son token et gagner une somme considérable en peu ou pas de temps.

Pourquoi commencer par un marché Matic NFT ?

L’objectif principal du réseau Matic (maintenant connu sous le nom de réseau Polygon) est de fournir plusieurs outils, de réduire les coûts de transaction et d’augmenter la vitesse de transaction sur les réseaux blockchain. Cette approche en fait un élément viable des dApps. Un bonus supplémentaire est que les gens peuvent parier des actifs sur le réseau de polygones et gagner des récompenses. Les problèmes de stabilisation lente des volumes doivent être résolus avant que l’adoption massive ne commence. De plus, cela nécessite une expérience utilisateur incroyable, qui est fournie par le réseau Polygon.

Développer une application de marché NFT à l’aide de Polygon

Les applications mobiles permettent aux utilisateurs d’accéder instantanément aux informations et d’agir comme le meilleur canal de communication entre les commerçants. De plus, les applications offrent une visibilité sur l’arène de la crypto-monnaie. Dans l’espace crypto, les passionnés veulent des plates-formes de marché NFT mobiles et réactives. Les applications peuvent améliorer l’engagement des utilisateurs, aider le marché à se démarquer et entretenir une base d’utilisateurs fidèles.

conclusion

La blockchain Polygon est la plate-forme la plus recherchée pour l’échange de jetons non fongibles sur le marché NFT. Le réseau blockchain présente des caractéristiques et des avantages qui en font une plate-forme appropriée pour développer un marché. Par conséquent, il est bénéfique pour une entreprise qui cherche à créer des solutions de marché Polygon NFT pour sa base d’utilisateurs et les aide à atteindre de grands sommets dans la sphère numérique.