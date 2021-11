Comment construire une marque qui affiche des qualités humaines

Une marque qui affiche une juste part de qualités humaines construit un meilleur dialogue et une meilleure relation avec ses clients.

Par Rutu Mody-Kamdar

Si vous êtes propriétaire ou gestionnaire de marque, vous devez arrêter de traiter votre marque comme une entreprise et la traiter davantage comme un véritable être humain. Humaniser une entreprise est plus qu’une simple mode marketing et va donner à votre entreprise un engagement et une connexion beaucoup plus profonds avec vos clients.

Les êtres humains ont un penchant pour la connexion avec d’autres êtres humains. De la même manière, la recherche a montré que les clients se connectent profondément avec des marques qui partagent les mêmes valeurs personnelles qu’eux. Lorsqu’un client prétend aimer une certaine marque de savon, de thé ou de chaussures, cela a peu à voir avec les prétentions de supériorité du produit et plus à voir avec l’ambiance personnelle que la marque donne spécifiquement au client.

Même lorsque le marché est inondé de milliers de marques, vous verrez quelques marques prospérer. Les clients commencent à aimer ces marques, même s’ils peuvent avoir un produit similaire ou inférieur. Considère ceci. Quand nous sommes plus d’un milliard, pourquoi se fait-il que quelques personnes se démarquent de manière unique et s’épanouissent plus que d’autres ? Pourquoi certaines personnes inspirent-elles plus que d’autres ?

Les grandes entreprises du monde entier ont compris que les marques sont humaines. Et ils investissent des millions de dollars pour traiter leurs marques comme des êtres vivants et respirants. Ils donnent à leurs marques l’attention qu’elles méritent. Une marque est rarement créée par des algorithmes ou des données ou des recherches ou des analyses. Une marque est créée par une compréhension profonde du comportement humain et la construction d’une histoire qui se rapportera à un niveau émotionnel. Une marque se construit en réalisant que les gens se connectent avec d’autres personnes à un niveau primitif. En attribuant de riches qualités humaines à leur marque, ils peuvent créer un véritable sentiment d’engagement et de fidélité chez leurs consommateurs.

Une marque qui affiche une juste part de qualités humaines construit un meilleur dialogue et une meilleure relation avec ses clients. Les clients se rapportent aux caractéristiques de la marque et forment des allégeances avec les caractéristiques qu’ils identifient en eux-mêmes. La personnalité d’une marque contribue à créer une identité unique et aide à distinguer la marque des autres.

Si vous êtes inspiré et que vous voulez en savoir plus, voici cinq façons de construire une stratégie de marque plus centrée sur l’humain :

1. Construisez une histoire de marque unique et pertinente

Partagez votre histoire. Partagez les détails du voyage. Les victoires et les défaites. Être authentique et transparent rend votre marque plus accessible et plus sympathique. Il existe plusieurs façons de raconter votre histoire. Partagez-les sous forme d’article, faites une vidéo ou mettez-la sur votre site Web. Assurez-vous que votre histoire vient directement du cœur et correspond à l’objectif et aux valeurs de votre marque.

2. Montrez à vos clients que vous vous souciez vraiment de vous

Que ce soit par le biais d’un service client solide et bien géré ou de petits gestes simples, comme les remercier sur les réseaux sociaux, leur envoyer des promotions et des remises, écrire une petite note d’appréciation lorsqu’ils réalisent une vente. Ce sont des moyens petits mais sûrs de créer cette connexion interhumaine que les gens attendent de votre marque.

3. Présentez le côté humain de l’entreprise

En plus de montrer votre produit et vos capacités de fabrication, mettez un point d’honneur à présenter les personnes derrière les machines. Mettez votre équipe à l’honneur. Présentez de vraies histoires de courage et d’engagement dont vos employés ont fait preuve. Utilisez vos identifiants de réseaux sociaux pour montrer régulièrement les « coulisses » de votre entreprise.

4. Soyez prêt à admettre une erreur

La plupart des marques se concentrent uniquement sur la création d’une identité sans faille et supérieure. Mais en réalité, il se passe beaucoup de choses dans les coulisses d’une entreprise. Il est courant que les entreprises se trompent, mais il est encore plus attachant de voir une entreprise admettre son erreur, la reconnaître et prendre des mesures correctives.

5. Construisez une voix qui est relatable et authentique

Construisez une voix qui est relatable et authentique. Pas celui qui semble éphémère et condescendant. Évitez le langage formel et ennuyeux souvent utilisé pour décrire une marque. Utilisez une voix de marque pertinente, un peu comme une personne parlant à une vraie personne. Assurez-vous de développer la voix de votre marque à partir de votre ensemble unique de valeurs.

L’image de marque est à la fois science et art. Comprendre que les marques ressemblent davantage à des êtres humains et trouver un moyen de les construire pour forger des relations réelles et pertinentes est la clé d’une marque humanisée réussie et très appréciée.

L’auteur est fondateur, directeur, Jigsaw Brand Consultants

