Comment construire une stratégie de marketing numérique gagnante avec des restrictions budgétaires

Toutes les marques ne sont pas un modèle de commerce électronique, et même les magasins hors ligne peuvent avoir une bonne stratégie de marketing numérique

Par Atul Mathur

Gérer une entreprise prospère de nos jours est une tâche ardue. Être un entrepreneur n’est pas si facile que vous devez le regarder par vous-même. Qu’il s’agisse d’opérations, de ventes, de marketing, de développement de produits ou de finances, vous devez être touche-à-tout. Mais avec une bonne stratégie de marketing numérique, vous pouvez au moins réduire le fardeau d’obtenir de bonnes ventes et faire fonctionner la trésorerie. Voici donc un processus étape par étape pour créer une stratégie marketing gagnante si vous êtes nouveau dans le monde en ligne –

Identifiez vos objectifs – La plupart des marques ne peuvent pas évaluer ce qu’elles veulent réaliser avec le marketing numérique, et c’est à ce moment-là que la plupart d’entre elles échouent à la première étape. Il est impératif que vous vous asseyiez et notiez les objectifs que vous souhaitez atteindre en investissant du temps et des efforts dans la promotion de votre marque en ligne. Voici quelques-uns des objectifs communs à la plupart des marques :

Notoriété de la marque – Pour ceux qui ne veulent pas vendre directement leurs produits, la notoriété de la marque est l’un des objectifs clés sur lesquels travailler. Votre marque est-elle connue de votre public cible ? Seront-ils suffisamment confiants pour acheter sur votre site Web ? Si la réponse à ces questions est non, alors vous devez d’abord travailler pour atteindre vos clients potentiels et créer un rappel de marque. C’est de loin le KPI le plus important sur lequel les marques se concentrent et elles devraient le faire. Cependant, il est important de se concentrer sur la croissance et l’évolutivité ainsi que sur les ventes.ROAS (Retour sur les dépenses publicitaires) – Une entreprise ne peut survivre que lorsqu’elle est rentable, dans la plupart des cas, à moins que vous ne soyez un Amazon ou un Flipkart, qui peut subir des pertes énormes avec les fonds des investisseurs. 99% des entreprises sont amorcées, il est donc important de garder une trace de vos dépenses de marketing car une marque peut subir d’énormes pertes si les dépenses de marketing ne sont pas maîtrisées. Visites ou fréquentations en magasin – Toutes les marques ne sont pas des e- modèle de commerce, et même les magasins hors ligne peuvent avoir une bonne stratégie de marketing numérique. Par conséquent, pour les magasins hors ligne, les visites en magasin ou le nombre de passages devraient être l’objectif le plus important. Facebook et Google vous donnent la possibilité de cibler le bon public pour les amener dans votre magasin en fonction de leur emplacement. Les visiteurs d’un centre commercial peuvent être ciblés en fonction de leur géolocalisation dans un café tel que Starbucks. Génération de leads – Pour les services informatiques, l’hôtellerie, la santé et de nombreuses autres industries de services, la génération de leads devient une partie très importante de leur stratégie de développement commercial. . Aujourd’hui, la plupart des plateformes de médias sociaux vous donnent la possibilité d’optimiser vos publicités pour la génération de leads et de vous concentrer sur la génération d’une clientèle potentielle de qualité.Trouvez votre public cible – C’est vous qui connaissez le mieux votre client ! L’idée est d’identifier qui va acheter votre produit ou service. Sont-ils des hommes ou des femmes, ou les deux ? Quelle est leur tranche d’âge ? Où sont-ils situés, villes de niveau 1, 2 ou 3 ? Qu’est-ce qui les intéresse le plus ? Sont-ils des acheteurs aisés ou des acheteurs moyens ? Sont-ils des utilisateurs d’iPhone ou des utilisateurs normaux d’Android ? Les réponses à ces questions vous aideraient à affiner votre clientèle et vous donneraient la meilleure voie à suivre.

Définissez votre concurrence – Quels sont vos cinq principaux concurrents directs et indirects ? Quelle est leur stratégie marketing ? Dans quelles plateformes investissent-ils activement ? La plupart du temps, les réponses à ces questions vous aideront à concevoir votre stratégie marketing. D’après mon expérience, j’ai vu que la plupart des marques négligent certaines des stratégies très vitales que leurs concurrents utilisent parce qu’elles se concentrent sur faire autre chose. Qu’il s’agisse d’une stratégie hors page de référencement ou de marketing d’influence sur Instagram, vous risquez de manquer des bases sur lesquelles vos concurrents pourraient prospérer numériquement.

Décidez de votre budget marketing – En fonction de votre appétit pour générer des ventes pour votre marque, vous devez décider de votre budget marketing. Par exemple, en tant que magasin de commerce électronique, si vous ne pouvez expédier que 10 commandes par jour, décidez en conséquence combien vous souhaitez dépenser en publicité. Comme le dit le vieil adage, ne gardez jamais tous vos œufs dans le même panier, par conséquent, répartissez votre budget sur plusieurs canaux pour identifier ceux qui vous conviennent. Après trois mois, faites le point sur les plateformes qui vous offrent le meilleur retour sur investissement et vous pouvez modifier vos budgets en conséquence.

Choisir les bonnes plateformes marketing – C’est le plus simple de tous, si vous êtes capable de suivre toutes les étapes susmentionnées, c’est-à-dire définir vos objectifs, trouver le bon profil client et identifier vos concurrents. Sur la base de ces étapes, vous pouvez concevoir votre stratégie de marketing numérique –

Optimisation des moteurs de recherche (SEO) – Le référencement est une technique grâce à laquelle vous pouvez classer votre site Web au-dessus de Google ou d’autres moteurs de recherche pour vos mots-clés d’argent, c’est-à-dire les termes de recherche. Le référencement est l’une des activités de marketing numérique les plus abordables et les plus efficaces pour chaque marque, grande ou petite. C’est complètement organique et vous n’avez pas à dépenser un centime sur Google ou les plateformes sociales pour générer du trafic ou des ventes sur votre site Web. Identifiez simplement le bon ensemble de mots-clés pour votre site Web, générez du nouveau contenu autour de ces mots-clés, optimisez vos éléments de référencement sur la page et lancez votre plan de création de liens hors page et vous êtes prêt à partir. Cela dit, il est préférable d’embaucher un expert pour exécuter votre stratégie de référencement si vous n’êtes pas féru de technologie, car cela nécessite des connaissances techniques pour démarrer. Le seul inconvénient est qu’il vous faudrait au moins trois à quatre mois pour commencer à générer du trafic vers votre site Web, puis des ventes organiques. Cependant, il s’agit d’une plate-forme qui vous offre des ventes gratuites et incrémentielles pour toute une vie si cela est fait de la bonne manière. Marketing des médias sociaux (SMM) – En tant que propriétaire de marque, qui vient de commencer, avec des fonds limités, le temps est la clé, et donc la plupart des entrepreneurs que j’ai rencontrés sont impatients de commencer à générer des revenus pour leur entreprise. Personne dans ce monde n’est assez patient pour attendre trois ou quatre mois pour générer des affaires. Ils sont amorcés et avides de leur première VENTE. Pour ceux qui sont impatients du temps que prend le référencement pour démarrer et vous obtenir vos premières ventes, le marketing des médias sociaux peut vous donner un bon départ. Vous pouvez mettre en place vos campagnes marketing sur Facebook et Instagram, ajuster vos dépenses quotidiennes, obtenir les meilleures créations et voilà, vous pouvez obtenir votre premier client en quelques heures seulement ! Dernièrement, il y a eu pas mal de nouvelles plateformes de médias sociaux telles que Snapchat, Tik Tok et d’autres, cependant, les 90% de la part du lion sont toujours détenus par Facebook, Instagram, Twitter et Pinterest, donc si vous manquez de fonds alors je vous suggérerais de commencer par Facebook et Instagram d’abord. Enfin, gardez votre flux Facebook et Instagram en bonne santé en publiant activement des histoires, des bobines, des publications, etc. de manière organique pour garder vos abonnés actifs intéressés par votre marque. Marketing par moteur de recherche (SEM) – Contrairement au référencement, si vous souhaitez commencer à vous classer en haut de la recherche moteurs tels que Google, Yahoo ou Bing, sans trop attendre, vous pouvez opter pour le SEM et commencer à enchérir pour vos mots-clés d’argent et générer des ventes et des prospects pour votre entreprise. Bien sûr, vous devez disposer d’un budget publicitaire distinct et choisir judicieusement vos mots-clés pour obtenir un rapport qualité-prix maximal et le meilleur retour sur investissement. Marketing par e-mail ou SMS – Si vous avez une liste de clients que vous souhaitez cibler numériquement, le meilleur moyen est de prendre un service de messagerie comme MailChimp ou Omnisend (avec une option SMS) et de leur envoyer des e-mails réguliers pour s’assurer qu’ils se souviennent de vous et vous apportent des affaires à un coût extrêmement bas. Contrairement aux supports payants tels que Facebook ou Google, le marketing par e-mail peut vous permettre de fidéliser vos clients fidèles à un coût par conversion très faible. Assurez-vous simplement que vos e-mails sont pertinents, précis et qu’ils ont une bonne ligne d’objet pour avoir des taux d’ouverture plus élevés. Mieux les taux d’ouverture, plus les taux de clics, plus l’activité que chaque e-mail générera pour vous.

Le marketing numérique est vaste et propose de nombreuses façons de générer des affaires pour n’importe quelle marque, mais il est important de choisir la bonne stratégie, en fonction de votre budget, pour vous assurer de ne pas dépasser vos dépenses marketing.

(L’auteur est le fondateur de LocaGlobe. Les opinions exprimées sont personnelles.)

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.