Comment construire une stratégie marketing e-commerce gagnante

Par Bharat Sastry

L’industrie du commerce électronique a connu une traction importante au fil du temps et covid a été un excellent catalyseur. Il est essentiel pour les spécialistes du marketing en ligne, qu’il s’agisse de places de marché, de sites d’abonnement ou de services en ligne, d’interagir avec les consommateurs et de créer une marque. Il est donc essentiel d’avoir une stratégie marketing gagnante. Voici un guide simple étape par étape pour les spécialistes du marketing en ligne dans le cadre général de « Go Narrow… then Wide ».

Allez étroit…

1. Se concentrer: La première étape qui doit être claire est le domaine d’intervention stratégique de la marque. Le domaine d’intérêt doit être réduit à partir d’un ensemble plus large d’opportunités pour les consommateurs. Bien qu’il puisse y avoir de nombreuses opportunités pour les consommateurs qui sont importantes et apparemment attrayantes, il est essentiel de restreindre l’opportunité où votre marque peut gagner. Cela nécessite une compréhension approfondie des besoins du consommateur et une évaluation honnête de ce que la marque peut offrir et ne peut pas. C’est l’étape où la plupart des startups de commerce électronique échouent car elles ont tendance à se développer dans de nombreux domaines sans comprendre les forces et les limites de leur marque.

2. Proposition de marque : Une fois le domaine d’intérêt identifié, la proposition de marque, le message de marque ou la promesse de marque peuvent être définis. Cela commence par l’identification du besoin du consommateur ou de l’« aperçu ». Les avantages que la marque fournit pour satisfaire ce besoin sont la proposition de marque. Un excellent moyen de définir la proposition de la marque est d’écrire les caractéristiques et les avantages qui rendent l’offre attrayante pour le consommateur sur la base de la perspicacité.

Les deux étapes ci-dessus sont de nature à long terme, ce sont des graines que vous devez semer pour l’arbre qui est sur le point de pousser. Il est maintenant temps de passer à l’échelle.

…. puis large

3. La communication: Le message de la marque doit maintenant être communiqué aux consommateurs. Pour les marques de e-commerce, il est évident que le média digital va jouer le rôle premier de communication. La première étape consiste à tirer parti des médias appartenant à la marque elle-même, à savoir le site Web ou les pages de médias sociaux ou les blogs en fournissant des informations pertinentes et en s’appuyant sur le contenu, puis de tirer parti des canaux gratuits comme le référencement et les e-mails pour communiquer la marque

message aux consommateurs. Une fois que cela est maximisé, il est possible d’investir dans le renforcement de la marque par le biais de la publicité vidéo de manière durable et des canaux de performance tels que la recherche payante.

4. Innovation: Les désirs des consommateurs évoluent constamment et il est essentiel que les marques innovent pour y répondre. Il est essentiel d’identifier ces changements et de formuler des produits et services pertinents pour passer à l’échelle. Par exemple, avec la pandémie entraînant un changement de comportement du travail à distance, un acteur du e-commerce dans l’ameublement peut innover pour proposer des solutions de bureau à domicile. De même, une société de gestion de patrimoine traditionnelle peut tenter de fournir des conseils patrimoniaux à distance, une agence de publicité traditionnelle peut commencer à créer des vidéos numériques rapides et percutantes pour ses clients, etc.

Les étapes ci-dessus correspondent à l’eau dont l’arbre a régulièrement besoin pour pousser et produire ces fruits. Enfin, il est important de mesurer l’efficacité du marketing. Il existe de nombreux outils analytiques et méthodologies de recherche pour suivre l’efficacité d’une campagne, du suivi de l’amélioration des métriques du site aux études de marque. En dehors de cela, un excellent moyen de mesurer l’efficacité des dépenses marketing consiste à calculer le temps nécessaire à un nouveau consommateur ou à une cohorte de nouveaux consommateurs pour atteindre le seuil de rentabilité et devenir ensuite rentable. Le seuil de rentabilité est le moment où les bénéfices des achats des consommateurs sont égaux aux dépenses marketing.

Le cadre implique également que les spécialistes du marketing doivent se comporter différemment à différentes étapes. Pour aller plus étroitement, les spécialistes du marketing doivent être affûtés et faire le choix. Et pour aller plus loin, ils doivent être créatifs et expansionnistes. Alors allez-y avec « Go Narrow… then wide » et profitez du processus de développement significatif d’une entreprise de commerce électronique et de création d’une marque pour les âges.

L’auteur est PDG de Vistaprint India

