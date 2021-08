Comment contacter le support client ExpressVPN

Avec plus de 3 000 serveurs répartis sur 160 emplacements dans 94 pays différents, ExpressVPN offre l’un des plus grands réseaux de tous les fournisseurs de réseaux privés virtuels (VPN) et c’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il est notre premier choix pour le meilleur VPN. Il propose également des applications pour toutes les principales plates-formes, notamment Windows, Mac, Android, iOS et Linux, ainsi que des guides de configuration manuelle détaillés pour Apple TV, Fire TV, Playstation, Chromebooks, etc.

Cependant, l’une des meilleures fonctionnalités d’ExpressVPN est son support client. La société dispose d’agents disponibles 24h/24 et 7j/7 pour résoudre des problèmes courants tels que la façon de télécharger ses applications, d’établir une connexion VPN, le protocole à utiliser et plus encore via le chat en direct. Si vous rencontrez un problème plus compliqué, vous pouvez déposer un ticket d’assistance décrivant votre problème et même joindre des photos à votre message pour obtenir l’aide dont vous avez besoin.

Contrairement à d’autres fournisseurs de VPN, vous n’aurez pas à attendre un jour ou même plus pour obtenir une réponse des experts de l’entreprise. D’après notre expérience, il y a toujours quelqu’un de disponible sur le chat en direct d’ExpressVPN et la plupart du temps, vous pouvez obtenir de l’aide en quelques minutes.

Que ce soit la première fois que vous utilisez un VPN ou que vous vous soyez récemment inscrit à ExpressVPN, ce guide étape par étape vous montrera exactement comment contacter le support client et résoudre tous les problèmes que vous pourriez rencontrer.

Essayez le chat en direct

1. Accédez au site Web

Ouvrez le navigateur de votre choix et accédez au site Web ExpressVPN.

2. Ouvrez la fenêtre de discussion en direct

Dans le coin inférieur droit du site Web, vous verrez une boîte bleue qui se lit “Besoin d’aide? Contactez-nous”. Cliquez sur la case et entrez votre adresse e-mail, ce avec quoi vous rencontrez des problèmes, votre système d’exploitation et la version de l’application ExpressVPN que vous avez installée sur votre système. Une fois que vous avez tout rempli, cliquez sur la boîte d’envoi bleue en bas à droite de la fenêtre et vous serez mis dans une file d’attente jusqu’à ce qu’un agent de support client soit disponible. En raison de l’épidémie de coronavirus, le support de chat en direct d’ExpressVPN a actuellement une disponibilité limitée, vous devrez donc peut-être attendre un peu plus longtemps que d’habitude, c’est pourquoi la société recommande d’envoyer un e-mail à la place.

3. Posez vos questions

Une fois connecté au support client, vous pouvez poser toutes les questions que vous pourriez avoir via le chat en direct. Vous pouvez également réduire la fenêtre de discussion en direct à tout moment et y accéder à nouveau au cas où vous auriez besoin d’accéder aux informations de votre compte ou à autre chose sur le site Web de l’entreprise.

Ouvrir un ticket de support

1. Accédez à la section Assistance

Sur le site Web d’ExpressVPN, cliquez sur le lien d’assistance en haut de la page. Cela vous mènera à la section d’assistance où vous pouvez rechercher l’assistance ExpressVPN, Dépanner maintenant, Contacter l’assistance ou Obtenir des instructions. Continuez à faire défiler les didacticiels vidéo ExpressVPN au milieu de la page et vous trouverez l’option d’envoyer un e-mail ou de déposer un ticket d’assistance sous « Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? ». Cliquez sur Déposer un ticket de support pour commencer à remplir un ticket.

2. Remplissez un ticket de support

Dans la boîte de ticket d’assistance, remplissez votre nom, votre adresse e-mail, votre système d’exploitation et décrivez le problème que vous rencontrez. Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez une section des pièces jointes où vous pouvez ajouter jusqu’à cinq fichiers. Joindre des captures d’écran est un moyen simple de dire à ExpressVPN ce qui ne va pas au cas où vous auriez des difficultés à expliquer le problème auquel vous êtes confronté.

3. Vérifiez votre e-mail

Après avoir traité votre ticket d’assistance, ExpressVPN vous enverra une réponse par e-mail où vous pourrez discuter de tout problème que vous rencontrez avec l’un des experts de l’entreprise.

Résoudre le problème par vous-même

Si le chat en direct n’a pas pu résoudre votre problème et que vous attendez une réponse d’ExpressVPN après avoir rempli un ticket d’assistance, vous pouvez toujours essayer de trouver une solution en recherchant la base de connaissances d’ExpressVPN.

1. Accédez à la section d’assistance

Sur la page d’assistance d’ExpressVPN, la première chose que vous verrez en haut de la page est un champ de recherche. Ici, vous pouvez saisir des mots-clés courants tels que kill switch et des articles connexes apparaîtront sous le champ de recherche.

2. Dépannez maintenant

Si vous pouvez trouver ce que vous cherchez dans la zone de recherche, en dessous, vous verrez une zone Résoudre les problèmes maintenant. Cliquez dessus et cela vous amènera à la page de dépannage d’ExpressVPN où vous trouverez un certain nombre de différents guides détaillés sur des sujets tels que les comptes, l’aide à la connexion, les plates-formes et plus encore. De nombreuses questions et problèmes fréquemment posés peuvent être trouvés ici et vous pourrez très bien trouver exactement ce que vous cherchez.

3. Obtenez des instructions

De retour sur le site d’assistance principal, vous trouverez une boîte indiquant Obtenir des instructions. Cliquez dessus et cela vous mènera à la page Tutoriels de configuration d’ExpressVPN. Vous trouverez ici des guides complets sur la façon de configurer le service VPN de l’entreprise sur Windows, Mac, Android, iOS et Linux ainsi que des guides sur la façon de faire fonctionner ExpressVPN sur des appareils qui n’ont pas d’applications natives telles que les routeurs, Smart Téléviseurs, Chromebooks et plus encore.

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des termes et conditions de ce service).

2.Protéger votre sécurité en ligne et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

