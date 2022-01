Comment contrer le Meteor Hammer OD

Briser l’un des combos les plus ennuyeux du jeu.

La méta actuelle tourne autour de nombreux héros qui sont assez bons dans ce qu’ils font. Le pool de héros s’est agrandi au fur et à mesure que les joueurs explorent de nouvelles possibilités avec différents héros. Cependant, nous rencontrons un héros qui apporte la même vieille façon hideuse de dominer les jeux. Outworld Destroyer avec son combo Meteor Hammer est l’une des choses les plus difficiles à gérer, en particulier pour les joueurs de niveau inférieur.

Qu’est-ce qui rend Meteor Hammer sur OD si efficace ?



Outworld Destroyer préfère jouer à un jeu à tempo lent, où il accumule des dégâts en prolongation. Le seul handicap inné du héros est l’emprisonnement astral, qui ne permet pas à OD d’infliger d’autres dégâts en cliquant avec le bouton droit car la cible est invulnérable. C’est là qu’intervient Meteor Hammer. Travaillant en combinaison avec Astral, OD peut maintenir la cible désactivée pendant longtemps, lui permettant de se faufiler quelques coups et de déclencher son ultime.

Comment contrer le Combo d’OD ?



Il existe plusieurs façons de contrer Outworld Destroyer. Nous allons le diviser en catégories afin que les joueurs aient une compréhension facile. Il existe trois façons de contrer la DO. Vous pouvez également combiner ces moyens et créer un contre-pouvoir plus puissant contre le héros.

Héros



Outworld Destroyer est faible contre les héros basés sur l’illusion. La plupart des dégâts d’OD sont à cible unique, à l’exception de son Astral ultime et alimenté par des éclats. Ainsi, les héros de l’illusion comme Phantom Lancer avec Diffusal Blade donnent du fil à retordre à OD. De plus, Chaos Knight, Broodmother, Visage avec ses familiers, Beastmaster with Neutral/Dominated Creeps sont tous de bons contres à OD.

Les héros qui poussent la vague rapidement et à distance sont également bons contre lui dans la voie. Puck avec son silence et son orbe, Templar Assassin avec réfraction et Psi Blades fait le travail à courte portée.

Articles



Certains objets aident à contrer Outworld Destroyer. Ces objets ne sont pas nécessairement des compteurs de voies, mais peuvent très bien annuler son combo dans les dernières parties du jeu. Le sceptre d’Eul est idéal pour briser le combo Astral et Meteor. Cependant, si OD atteint un timing parfait, il sera difficile de sortir de l’Eul. Dans ces cas, il est préférable d’Eul OD et de courir à partir de sa portée ultime et de sa portée.

Lotus Orb est un autre élément étonnant pour contrer Astral car il le reflète sur OD lui-même. La sphère de Linken n’est pas aussi grande que OD obtient son sceptre d’Aghanim; il aura deux Astrals.

Black King Bar est le compteur ultime à OD. Cependant, avec un temps diminuant à chaque utilisation, il devient moins efficace par la suite.

Style de jeu



OD est fort en voie et certainement très fort en milieu et fin de partie. Sans oublier qu’il est tanky et inflige des tonnes de dégâts purs et magiques. Cependant, OD est faible dans quelques autres aspects. Il n’est pas très mobile et a du mal à gérer les illusions. Il est également confronté à des problèmes avec les combats à tempo élevé qui sont courts et nécessitent une vitesse de déplacement élevée.

Il est préférable de jouer en fonction des faiblesses d’OD. Choisir des héros mobiles comme Storm Spirit, Puck, Ember Spirit et quelques autres est un bon début, mais les jouer en poussant des voies et en forçant des rotations depuis OD est le meilleur moyen d’affaiblir le héros.

Contre OD, gardez vos combats courts et ne le laissez pas accumuler des piles sur sa réserve de mana. Les combats lents et prolongés sont les types de fêtes préférés d’OD. Il est préférable d’éviter OD s’il a beaucoup de stacks.

