Comment contrer Regice dans les raids

Regice fait une apparition glaciale dans Pokémon GO le 28 novembre, ce guide vous montrera comment faire fondre le géant de glace dans une flaque d’eau.

Une heure de raid spéciale le 28 novembre 2021, entre 18h et 19h, heure locale, ramènera le trio Regi sur scène : Regice, Regirock et Registeel se retrouveront dans des raids de cinquième niveau pendant une courte période. L’équipe de golems élémentaires fait son apparition en raison des machinations de Hoopa lors de l’événement de fin de saison Mischief Unbound. Les joueurs auront ainsi la chance d’attraper des variantes brillantes des créatures.

Regice : Faiblesses

Regice arrive en tant que boss de raid de cinquième niveau avec 42 768 points de compétition (CP). Une victoire sur le géant de glace vous permet d’en attraper un avec une force de 1 703 à 2 230 CP – le temps neigeux attire les spécimens les plus magnifiques. Regice est un type de glace pur. Ses faiblesses résident dans les attaques de Feu, de Combat, de Roche et d’Acier.

Regice : les meilleurs compteurs

Méga Dracaufeu Y (Fire Spin, Blast Burn)

Terrakion (Smack Down, épée sacrée)

Reshiram (Croc de feu, surchauffe)

Méga Dracaufeu X (Fire Spin, Blast Burn)

Métagrosse (Bullet Punch, Meteor Mash)

Mega Houndoom (Croc de feu, lance-flammes)

Lustre (Fire Spin, Surchauffe)

Conkeldurr (Compteur, Punch dynamique)

Moltres (Fire Spin, Surchauffe)

Blaziken (Compteur, Blast Burn)

Darmanitan (Croc de feu, surchauffe)

Lucario (Comptoir, Aurasphère)

Rhyperior (Smack Down, Rock Wrecker)

Heatran (Tour de feu, lance-flammes)

Embarquer (Low Kick, Blast Burn)

Dans l’ensemble, les équipes de Pokémon Feu soutenues par un Mega Charizard ou Mega Houndoom sont le moyen le plus rapide de réussir contre Regice – en obtenant les meilleures récompenses et en économisant un temps précieux pendant l’heure mouvementée du Raid. Cependant, ici, vous pouvez rivaliser avec des équipes mixtes sans soucis – les options offertes par les types Combat et Acier sont particulièrement utiles en tant que suppléments. Faites cependant attention à une chose : Regice dispose d’une méchante attaque au sol, Tremblement de terre, qui peut être difficile pour votre propre Pokémon. Dans ce cas, les Pokémon de type Combat seraient le choix le plus sûr.

Écrit par Marco Wutz au nom de GLHF.

‘Pokémon GO’: Giovanni Guide – Meilleurs compteurs