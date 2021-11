Comment contrer Regirock dans les raids

Regirock est difficile à percer dans les raids de Pokémon GO, mais ce guide vous montrera comment briser la résistance des golems.

Le retour du Regis dans Pokémon GO aura lieu le 28 novembre entre 18h00 et 19h00 heure locale dans le cadre d’une heure de raid spéciale. Little Hoopa jouera à nouveau des tours aux entraîneurs au cours de « Mischief Unbound », l’événement de fin de saison actuel du jeu, et mettra Regirock, Regice et Registeel au combat. Les variantes brillantes des trois géants élémentaires peuvent être trouvées dans ces raids, donc s’ils manquent toujours à votre collection, c’est le bon moment pour les éliminer.

Regirock : Faiblesses

Regirock commande 42 768 points de compétition (PC) en tant que boss de raid de cinquième niveau. Un triomphe sur le monstre de pierre vous permet d’apprivoiser un spécimen d’une force comprise entre 1 703 et 2 230 CP. Le temps partiellement nuageux fait sortir les créatures les plus puissantes de leurs grottes. Le Regirock est un pur type Rock. Les points faibles du géant sont donc les attaques Eau, Herbe, Combat, Sol et Acier – cela vous offre un riche choix de compteurs.

Regirock : les meilleurs compteurs

Méga blastoise (Pistolet à eau, Hydro Cannon)

Métagrosse (Bullet Punch, Meteor Mash)

Méga Vénusaure (Vine Whip, Frenzy Plant)

Méga Gyarados (Cascade, Hydropompe)

Conkeldurr (Compteur, Punch dynamique)

Zarude (Vine Whip, Power Whip)

Lucario (Comptoir, Aurasphère)

Kyogre (Cascade, Surf)

Breloom (Compteur, nœud d’herbe)

Garchomp (tir de boue, puissance de la terre)

Landorus (forme thériane) (coup de boue, tremblement de terre)

Empoléon (Griffe en métal, Hydro Cannon)

Groudon (coup de boue, tremblement de terre)

Excadrille (Griffe de métal, tremblement de terre)

Swampert (Pistolet à eau, Hydro Cannon)

Avec un si large choix de compteurs, vous ne devriez avoir aucune difficulté à aligner une force puissante contre Regirock. Les Pokémon Eau figurent en bonne place sur la liste et peuvent très bien fonctionner, cependant, il est possible pour le géant du rock de maîtriser le mouvement de type électrique Zap Cannon – celui-ci ne fait que griller des monstres aquatiques. Les types Herbe, Combat ou Sol sont donc probablement les options les plus sûres.

Écrit par Marco Wutz au nom de GLHF.

‘Pokémon GO’: Giovanni Guide – Meilleurs compteurs