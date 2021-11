Comment contrer Registeel dans les raids

Registeel traque une fois de plus les raids de Pokémon GO, ce guide vous montrera comment battre correctement le géant d’acier.

Registeel apparaîtra dans les raids de cinquième niveau dans Pokémon GO le 28 novembre, entre 18h et 19h, heure locale, aux côtés de ses deux frères, Regice et Regirock. Vous devez remercier Hoopa pour cette visite, dont la supercherie a évoqué le trio dans le cadre de l’événement de fin de saison « Mischief Unbound ». Les entraîneurs peuvent attraper le géant d’acier dans sa variante brillante pendant l’événement d’une heure s’ils ont de la chance.

Registeel : Faiblesses

Registeel commande 33 516 points de compétition (PC) en tant que boss de raid de cinquième niveau. Si vous réussissez à causer quelques bosses à la boîte de conserve, le spécimen peut être apprivoisé avec une résistance comprise entre 1 326 et 1 748 CP. Les géants d’acier les plus puissants peuvent être trouvés par temps de neige. En tant que type d’acier pur, Registeel peut être solidement battu par les types Feu, Combat et Sol.

Registeel : meilleurs compteurs

Méga Dracaufeu Y (Fire Spin, Blast Burn)

Reshiram (Croc de feu, surchauffe)

Méga Dracaufeu X (Fire Spin, Blast Burn)

Lustre (Fire Spin, Surchauffe)

Mega Houndoom (Croc de feu, lance-flammes)

Lucario (Comptoir, Aurasphère)

Darmanitan (Croc de feu, surchauffe)

Moltres (Fire Spin, Surchauffe)

Conkeldurr (Compteur, Punch dynamique)

Entei (Croc de feu, surchauffe)

Blaziken (Compteur, Blast Burn)

Embarquer (Brise, Blast Burn)

Machamp (Compteur, Punch dynamique)

Landorus (Forme Therian) (Coup de boue, tremblement de terre)

Heatran (Tour de feu, lance-flammes)

Contrairement à ses deux frères, Registeel ne peut pas organiser une attaque qui causerait beaucoup de problèmes à ses compteurs. Cela vous donne la liberté de construire la composition de votre équipe comme bon vous semble. Les options de tir, en particulier avec le support d’une méga évolution, sont les plus agressives et permettent d’obtenir les temps de raid globaux les plus rapides – cela offre les meilleures récompenses, c’est donc ce que nous recommandons le plus.

Écrit par Marco Wutz au nom de GLHF.

‘Pokémon GO’: Giovanni Guide – Meilleurs compteurs