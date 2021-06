Comment contrôler et modifier l’utilisation du processeur dans Windows 10 et pourquoi c’est si important | La technologie

La première chose qu’ils vous apprennent lorsque vous apprenez à utiliser un PC, c’est que CPU / processeur est le cerveau de l’ordinateur. La puce qui est chargée d’exécuter les applications et de dire à chaque composant quoi faire et quand.

Le processeur est responsable d’une grande partie des performances. Bien que cela dépende également de la puce graphique, de la vitesse de la mémoire et du bus de données, et de quelques autres choses.

Les performances d’un processeur sont limitées par la chaleur générée à l’intérieur du PC. Si la température est très élevée, Windows réduit la vitesse du CPU afin qu’il ne surchauffe pas. Cela peut rendre votre ordinateur plus lent qu’il ne le devrait.

Si vous aimez l’informatique, vous comprendrez que le processeur est comme le cerveau de l’ordinateur. Maintenant, que se passe-t-il à l’intérieur ? Comment ça marche? On le voit en vidéo.

Dans le cas contraire, il arrive que le PC ne fasse rien, mais que le processeur tourne à pleine vitesse, chauffe l’intérieur et gaspille inutilement de la batterie ou de l’énergie.

Par chance Windows 10 nous propose plusieurs méthodes pour vérifier les performances du CPU, et les applications qui se démarquent. Cela nous permet également augmenter ou diminuer les performances du processeur, selon nos besoins. Nous allons voir comment faire dans ce tutoriel qui vous apprendra à contrôler et modifier l’utilisation du CPU dans Windows 10.

Comment contrôler le processeur depuis Windows 10

Performances vs. Température

Comme nous l’avons commenté, le processeur d’un ordinateur est chargé d’exécuter les applications et de tout contrôler. Ses performances dépendent de son architecture, du nombre de cœurs et de threads dont il dispose et de la vitesse de chacun d’eux.

Mais en même temps, que les performances sont limitées par la chaleur. Si le CPU accumule trop de chaleur, soit parce qu’il fonctionne au maximum de ses performances depuis longtemps, soit parce qu’il est généré par un autre composant du PC, comme la puce graphique, Windows 10 active un mécanisme de sécurité qui réduit la vitesse du CPU. Cela évite la surchauffe, qui peut provoquer des pannes.

Le problème est que le logiciel de gestion d’échauffement prend parfois des décisions qui ne nous intéressent pas. Dans de nombreux cas, réduisez la vitesse alors que vous pourriez augmenter la vitesse du ventilateur pour un meilleur refroidissement.

Cet ordinateur portable Microsoft est disponible dans différentes configurations, avec un processeur Core i5 ou i7 de 11e génération, également Ryzen 5 et Ryzen 7, ainsi qu’un stockage variable, toujours de type SSD.

Dans d’autres, le processeur est inactif mais fonctionne toujours à pleine vitesse. Ou nous avons un programme que Windows identifie comme peu exigeant et l’utilise avec le minimum de CPU, quand nous voulons qu’il fonctionne aussi vite que possible. Ou nous préférons qu’il fonctionne plus lentement pour économiser la batterie.

Voyons comment nous pouvons contrôler tout cela.

Quand augmenter les performances du processeur

Il est important de toujours se souvenir de cette relation : Plus les performances du processeur sont élevées, plus la consommation d’énergie est élevée et plus la génération de chaleur est élevée.

Les processeurs ont généralement trois ou quatre vitesses différentes. Ceci est marqué par le mode d’alimentation que nous avons activé dans Windows 10 (Équilibré, Performances maximales, Économie de batterie, etc.), et comme nous l’avons dit, la chaleur interne du PC à tout moment, qui est mesurée avec un capteur de température .

Il y a des moments où le processeur fonctionne à basse vitesse, presque toujours en raison d’un excès de chaleur ou d’économies de batterie (s’il s’agit d’un ordinateur portable), mais nous voulons que cela fonctionne le plus rapidement possible. Par exemple:

Si nous jouons à un jeu puissant SI nous diffusons ou enregistrons une vidéo pendant que nous jouons Si nous décompressons ou compressons des fichiers Si nous montons une vidéo en 4K ou 8K, ou qui est très longue Si nous utilisons des applications avec des calculs mathématiques intenses Etc.

Gardez à l’esprit que si vous augmentez les performances artificiellement, vous devriez également chercher un moyen de dissiper la chaleur accrue, comme nous allons le voir.

Il existe des dizaines de processeurs Intel différents, chacun avec une nomenclature. Les chiffres et les lettres indiquent la puissance et la génération du CPU.

Quand réduire les performances du processeur

Il y a aussi des moments où nous sommes intéressés à réduire la vitesse du processeur:

Vous utilisez l’ordinateur portable en été à 40 degrés et vous ne voulez pas qu’il surchauffe. Il vous reste très peu de batterie et vous voulez consommer le moins possible. Vous allez travailler toute la matinée avec un traitement de texte qui consomme peu de ressources. Vous souhaitez réduire le bruit généré par les ventilateurs PC Etc.

Réduire la vitesse du processeur réduit les performances du PC, mais le refroidit également.

Réglage du CPU à partir du BIOS

Il existe plusieurs façons de surveiller les performances du processeur.

Le plus général est via le BIOS, une puce que possèdent tous les PC où est stockée la configuration informatique : marques et modèles de chaque composant, vitesses, unités de stockage connectées, etc.

Les paramètres du BIOS peuvent être modifiés à partir d’un menu, lors du démarrage de l’ordinateur. Chaque carte mère fait cela différemment, mais généralement il faut appuyer sur la touche Del / Del ou F12 lors du démarrage du PC, pour entrer dans le BIOS.

Selon la marque, cela vous permettra de changer la vitesse du CPU, et même de le faire tourner plus vite que la normale. C’est ce qu’on appelle l’overclocking.

Ne touchez à rien dans le BIOS si vous ne savez pas ce que vous faites, car l’ordinateur peut cesser de fonctionner.

Nous ne recommandons pas d’ajuster le processeur à partir d’ici, sauf si vous êtes un expert. Il est plus sûr de le faire à partir de Windows 10.

Les lumières RVB et un design futuriste ne suffisent pas à déterminer si un ordinateur portable de jeu vous convient. Dans ce guide, nous vous disons ce qu’il faut garder à l’esprit.

Comment afficher les performances du processeur en temps réel

La première chose que nous allons faire est vérifier les performances du processeur à tout moment. C’est très utile, d’abord, pour voir sur quoi travaille le CPU, et comment. Et deuxièmement, pour voir si certaines applications consomment plus de CPU que ce qui vous intéresse.

Appuyez sur les touches CTRL, ALT et Suppr/Suppr, une à la fois et sans les relâcher, et dans le menu qui apparaît choisissez Le Gestionnaire des tâches. Vous pouvez également le trouver avec le moteur de recherche sur la barre des tâches du bureau.

Lancer le Le Gestionnaire des tâches et appuyez sur Plus de détails pour trouver les données du processeur :

Vous verrez une liste de toutes les applications en cours d’exécution en ce moment. Ne paniquez pas si vous en voyez plus de 30 ou 40, mais que vous ne faites que lire l’e-mail. La plupart sont outils du système d’exploitation ou processus de programme que vous avez installés et ils s’exécutent en arrière-plan lorsque vous démarrez votre ordinateur.

Vous verrez qu’à droite de la liste il y a une colonne qui dit CPU:

Cliquez sur le mot CPU pour commander de la consommation la plus élevée à la plus faible. Cela nous permet de voir l’utilisation du processeur de chaque application. Dans l’exemple, vous pouvez voir qu’il existe un processus qui utilise pas moins de 67% du CPU, mais c’est un jeu que nous avons lancé pour forcer le CPU à fonctionner.

Il est normal que des jeux et des applications puissants comme un compresseur de fichiers ou un éditeur vidéo utilisent beaucoup de CPU. Mais si cela est fait par un éditeur de texte, un navigateur Web ou un outil Windows, quelque chose ne va pas.

Avec ce système, nous pouvons voir les applications qui consomment beaucoup de CPU, ainsi que si le CPU fonctionne à 100% ou non. Dans cette carte, nous expliquons comment mesurer la température :

Maintenir la température du PC dans des limites sûres est nécessaire, mais quelle est la bonne façon de mesurer la température du processeur de votre ordinateur ? Nous vous disons en détail.

Peut-être qu’il est trop lent et que nous voulons qu’il aille plus vite pour accélérer une tâche. Ou au contraire, il met beaucoup de temps à 100% et il fait trop chaud, il y a donc un risque de surchauffe, donc on va réduire sa consommation. Ou la batterie est sur le point de s’épuiser et vous voulez qu’elle dure plus longtemps. Voyons comment le gérer.

Que faire des applications qui consomment beaucoup

Nous avons vu comment localiser les applications qui consomment beaucoup. S’il s’agit d’une application qui fonctionne avec des photos ou des vidéos, doit faire des calculs mathématiques, ou s’il s’agit d’un jeu, il est normal qu’elles consomment beaucoup de CPU.

Utilisez-les seuls ou lorsque cela ne vous dérange pas de perdre la batterie, si vous avez un ordinateur portable. Vous pouvez les faire cesser de fonctionner à partir de cette fenêtre. Peut-être que si vous les supprimez et les redémarrez, ils réduiront leur consommation. Pour ce faire, faites un clic droit sur l’application en question et choisissez Terminer la tâche :

Si vous détectez qu’un certain programme consomme trop pour ce qu’il fait, vous devez le remplacer par un autre équivalent qui fait la même chose, mais consomme moins.

Comment augmenter l’utilisation du processeur

Supposons que vous vouliez augmenter les performances du processeur, parce que vous jouez à un jeu qui ne donne pas plus de lui-même, ou que vous voulez terminer une certaine tâche le plus rapidement possible.

Comme nous l’avons commenté, si le CPU fonctionne au maximum, il est nécessaire de faire en sorte que le système de refroidissement le fasse également, afin que la chaleur soit extraite du PC. Faisons donc les deux : augmenter les performances du processeur et du ventilateur.

Dans le moteur de recherche de la barre des tâches, sur le bureau, recherchez le Panneau de commande et lancez-vous. Appuyez sur Options d’alimentation :

Ici, vous verrez le plan que vous avez activé : Équilibré, haute performance, économiseur ou performance maximale.

Dans le plan que vous avez, appuyez sur Modifier les paramètres du plan et Modifier les paramètres d’alimentation avancés. Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

Appuyez sur Gestion de l’alimentation du processeur pour que plus d’options s’affichent.

Cliquez sur État minimum du processeur. Ici, vous marquez la vitesse minimale (en pourcentage) à laquelle le processeur fonctionne lorsqu’il n’y a pas grand-chose à faire ou que vous utilisez une application faible.

Selon le plan énergétique, le rendement minimum peut être de 5 %, voire de 25 %. Montez-le pour augmenter les performances. Si vous mettez 100%, cela fonctionnera toujours à vitesse maximale :

Nous avons mis le processeur à plein régime, ce qui signifie qu’il fera sûrement monter la température. Nous avons besoin que les ventilateurs fonctionnent toujours à leur maximum, donc dans la même fenêtre, nous tapons sur la directive de réfrigération du système, et nous nous assurons qu’il dit Actif. Si vous mettez Passif, on le change :

Comment réduire l’utilisation du processeur

Le processus est le même que dans l’étape précédente.

Dans le moteur de recherche de la barre des tâches, sur le bureau, recherchez le Panneau de commande et lancez-vous. Appuyez sur Options d’alimentation.

Ici, vous verrez le plan que vous avez activé : Équilibré, haute performance, économiseur ou performance maximale :

Dans le plan que vous avez, appuyez sur Modifier les paramètres du plan et Modifier les paramètres d’alimentation avancés.

Appuyez sur Gestion de l’alimentation du processeur pour que plus d’options apparaissent.

Cliquez sur État minimum du processeur. Ici, vous marquez la vitesse minimale (en pourcentage) à laquelle le processeur fonctionne lorsqu’il n’y a pas grand-chose à faire ou que vous utilisez une application faible.

Selon le plan énergétique, le rendement minimum peut être de 5 %, voire de 25 %. Abaissez-le pour réduire les performances, mais ne l’abaissez pas de plus de 5 % :

Notez que la décision de passer à cette vitesse sera prise par Windows. Si vous utilisez un éditeur vidéo, cela fonctionnera à 100% même si vous mettez 5% ici.

Il descendra à cette vitesse lorsque vous ne ferez rien ou que vous utiliserez une simple application.

Il est très important de garder notre PC optimisé, en bonne condition physique, mais en même temps c’est une opération délicate qui peut complètement le ruiner.

Il y a un moyen de réduire la consommation CPU en temps réel d’une application.

Ouvrez le Le Gestionnaire des tâches avec CTRL, ALT et Suppr, ou recherchez-le avec le moteur de recherche Windows.

Appuyez sur l’onglet Détails. Trouvez une application dont vous souhaitez réduire sa consommation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur son nom, et sélectionnez : Définir la priorité, puis En dessous de la normale :

Cela l’empêchera de consommer du CPU, bien que logiquement les performances de cette application diminueront.

Noter que Cette commande ne sera active que jusqu’à ce que vous éteigniez l’ordinateur ou que vous quittiez l’application et que vous la redémarriez.. Dans les deux cas, la priorité d’utilisation est réinitialisée à sa valeur d’origine.

Nous avons vu comment contrôler et modifier l’utilisation du processeur dans Windows 10 et pourquoi c’est si important.