Comment contrôler le volume du Chromecast dans Android 12

Il y a un moyen, mais tu ne vas pas l’aimer

Google a publié Android 12 il y a quelques mois, et c’est l’une des mises à jour les plus importantes de la plate-forme depuis des années. Il possède une pléthore de nouvelles fonctionnalités telles que le moteur de thème Material You, les bascules de confidentialité et les captures d’écran avec défilement. Cependant, il perd également une chose importante : le contrôle du volume du Chromecast. Google avait apparemment besoin d’abandonner la fonctionnalité pour des raisons légales, rendant votre basculement de volume inutile lors de la diffusion de médias. Il existe une autre option pour contrôler le volume, mais ce n’est pas idéal.

Dans Android 11 et versions antérieures, la bascule de volume contrôle par défaut le volume de diffusion lorsque vous diffusez activement quelque chose. Je sais que tout le monde n’a pas aimé cette fonctionnalité, mais c’était une bouée de sauvetage pour ceux qui utilisent beaucoup d’appareils de diffusion. En son absence, vous pouvez contrôler le volume par la voix sur n’importe quel haut-parleur avec Assistant intégré. Si vous diffusez quelque chose sans Assistant, vous n’avez qu’une seule option. Pour modifier le volume du Chromecast depuis votre téléphone, vous devez ouvrir l’application Home. Oui, l’application Home est en train de devenir un gâchis gonflé, mais elle a beaucoup de puissance. Faites simplement défiler jusqu’à l’appareil de diffusion en question et appuyez pour accéder à l’interface utilisateur de contrôle. L’anneau autour des commandes centrales vous permettra de régler le volume depuis votre téléphone.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

L’application Home est plus pratique que de sortir une télécommande ou de marcher pour utiliser les boutons d’un haut-parleur compatible Cast, mais seulement juste. Une solution de contournement pour le problème du volume de distribution devrait arriver dans Android 12L. En attendant, soyez amical avec l’application Home.

Comment faire une capture d’écran dans Android lorsqu’une application ne veut pas que vous le fassiez

Deuxième révision : maintenant avec plus de périls !

Lire la suite

A propos de l’auteur

Ryan Whitwam (7132 articles publiés)



Ryan est un écrivain technique/scientifique, sceptique, amoureux de tout ce qui est électronique et fan d’Android. Dans ses temps libres, il lit de la science-fiction de l’âge d’or et dort, mais rarement en même temps. Sa femme le tolère comme peu le feraient. Il est l’auteur d’un roman de science-fiction intitulé The Crooked City, disponible sur Amazon et Google Play.

Plus de Ryan Whitwam