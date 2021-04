Comment contrôler l’éclairage de votre maison sans acheter d’ampoules WiFi: c’est tout ce dont vous avez besoin | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez contrôler tout l’éclairage de votre maison depuis votre mobile mais que vous ne souhaitez pas remplacer toutes vos ampoules, ce sont les produits dont vous aurez besoin pour y parvenir.

Si vous avez déjà atteint la limite d’ampoules connectées à internet que vous pouviez dans votre maison mais que vous savez que monter votre propre Smart Home ne sort pas si facilement, sachez qu’il y a de la vie au-delà des ampoules connectées en termes d’éclairage smart est concerné.

Si vous souhaitez contrôler les lumières de votre maison depuis votre mobile ou avec votre voix –Et nous nous référons à chacune des lumières dont vous disposez – même les installations de construction ou les vieilles lampes qui, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas installer une ampoule WiFi, c’est tout ce dont vous avez besoin pour y parvenir.

Comprenons que vous avez déjà une ampoule WiFi dans votre maison, bien que ce ne soit pas une exigence préalable. Mais ce que vous devriez obtenir, c’est un haut-parleur intelligent, par exemple un Amazon Echo Dot qui coûte moins 60 euros ou un Google Nest Mini qui coûte également moins de 60 euros.

L’avantage de ces enceintes avec assistant virtuel est qu’avec une commande vocale, telle que «allumer la lumière de la chambre», «allumer le salon», «petite chambre à 25%», vous pouvez contrôler chaque lampe, ampoule ou combinaison de ampoules et lampes que vous voulez, sans avoir à toucher le mobile.

La nouvelle génération d’enceintes intelligentes les plus vendues d’Amazon est dotée d’un design sphérique repensé. Ce nouveau look a également optimisé l’amplification du son, qui est désormais mieux répartie.

Mais au-delà des ampoules WiFi, c’est tout ce dont vous aurez besoin pour contrôler l’éclairage de votre Smart Home.

La solution la plus simple: les prises intelligentes

Ces prises intelligentes sont compactes et permettent diverses fonctions, telles que la programmation ou l’activation à distance. Ils mesurent également la consommation d’électricité en temps réel.

Si vous voulez contrôler des lampes et que vous ne voulez pas ou que vous pouvez changer les ampoules traditionnelles pour un WiFi, alors la solution la plus simple que vous avez pour contrôler cet éclairage sont les prises intelligentes.

La bonne nouvelle est qu’ils sont devenus des produits si largement utilisés dans le monde et avec une telle concurrence que les prix sont pratiquement sur le terrain. À tel point qu’à l’heure actuelle, il vaut plus la peine d’acheter des packs de plusieurs unités qu’une seule prise. Par exemple le pack de 4 prises intelligentes Teckin pour moins de 40 euros.

Vous avez également de bonnes offres comme les prises TP-Link Tapo P100 qui sont généralement en vente à moins de 34 euros.

Automatisez votre maison avec ces 4 prises intelligentes connectées au WiFi depuis TP-Link et contrôlez votre maison depuis votre mobile ou avec votre voix grâce à Alexa ou à l’assistant Google.

La plupart, sinon tous, fonctionnent de la même manière. Il y a un petit interrupteur à l’intérieur qui bouge lorsque vous le donnez à partir de l’application mobile ou avec un assistant vocal pour activer tout ce que vous avez connecté.

Ils sont utilisés dans les produits ménagers de toutes sortes, tels que les ventilateurs, les cafetières, les chaudières ou tout appareil branché. Dans les lampes traditionnelles, il peut être un élément parfait pour le contrôler à distance.

La solution la plus pratique: les interrupteurs muraux

Commutateur WiFi compatible avec Alexa, Google Assistant et Siri pour contrôler l’éclairage des lampes traditionnelles dans une pièce.

De la même manière qu’il existe des prises intelligentes qui se connectent via WiFi en attendant que vous leur donniez le OK pour passer l’alimentation ou l’arrêt pour couper l’alimentation de n’importe quel produit, il existe également des interrupteurs muraux qui font de même.

L’avantage des interrupteurs muraux est que Contrairement aux ampoules WiFi, vous pouvez les activer et les désactiver physiquement et ne pas couper la connexion Internet. Ces modules sont identiques à ceux que vous pouvez déjà avoir chez vous et disposent d’un module WiFi qui se connecte à sa propre application.

Cet interrupteur mural intelligent Meross C’est peut-être l’un des plus complets car en plus d’être compatible avec Alexa, l’assistant Google, il est également compatible avec le HomeKit d’Apple, chose rare. Cela coûte également moins de 22 euros.

Vous pouvez les obtenir moins cher, comme cet interrupteur mural WiFi Maxcio Il coûte moins de 20 euros et est compatible avec Alexa et Google et n’a pas non plus de pièces mobiles, c’est un écran tactile.

Commutateur WiFi compatible avec Alexa et Google Home pour contrôler l’éclairage d’une pièce traditionnelle.

Si vous avez été dans le train d’ampoules, de panneaux et de bandes LED Philips Hue, vous êtes intéressé par le commutateur officiel. Gradateur Hue car en plus d’être un interrupteur mural, vous pouvez le retirer magnétiquement et il devient une télécommande. Cela coûte moins de 20 euros mais nécessite que vous ayez un hub de la marque.

Interrupteur sans fil pour contrôler l’éclairage des ampoules, panneaux et bandes LED Philips Hue. Il devient également une télécommande.

La solution la plus professionnelle: les commutateurs pour le câblage WiFi

Commutateur WiFi à installer dans des boîtiers de câblage à 4 canaux pour contrôler tout type d’élément connecté au réseau électrique de votre maison.

Pour ceux qui recherchent une solution permanente pour contrôler les produits ménagers tels que les lampes de toutes sortes, ou presque tous les produits disposant d’une prise électrique, les interrupteurs de câblage sont la meilleure solution.

Considérez-les comme une prise avec WiFi mais que vous branchez directement sur le câblage électrique de votre maison. Ils sont installés dans des boîtes de jonction dans les murs où passent des câbles qui vont généralement aux prises murales, aux prises de plafonniers, aux ventilateurs de plafond, aux stores motorisés ou autre.

Interrupteur WiFi à installer dans des boîtiers de câblage ou tout câble avec prise pour contrôler tout type d’élément connecté au réseau électrique de votre maison.

Vous pouvez trouver des modules pour deux fils (positif et négatif) comme celui-ci Uneede pour moins de 14 euros. Il est compatible avec Alexa et Google pour contrôler n’importe quel produit.

Il vous suffit de dénuder les deux fils, de le connecter aux extrémités de ces modules et ils seront toujours connectés et cachés de la vue. Vous pouvez même le mettre sur n’importe quel appareil que vous avez chez vous avec une prise sans avoir à utiliser un adaptateur tel qu’une prise WiFi.

Si vous souhaitez contrôler plus d’une prise de lumière, cet interrupteur pour câbles d’alimentation Sonoff a 4 canaux et cela coûte moins de 37 euros.

