Comment contrôler les autorisations de confidentialité par site Web dans Google Chrome

Google continue d’ajouter des fonctionnalités utiles et conviviales à son navigateur Chrome populaire. L’une est la possibilité de vérifier rapidement et facilement les autorisations de confidentialité que vous avez accordées aux différents sites Web que vous visitez, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur. Publiée avec la mise à jour Chrome 92, cette fonctionnalité vous permet simplement d’appuyer ou d’appuyer sur quelques basculements rapides dans la barre d’URL plutôt que de plonger dans les indicateurs ou les paramètres de Chrome. Nous allons vous montrer à quel point il est facile de contrôler ces autorisations de confidentialité par site Web lorsque vous êtes dans Google Chrome.

Comment contrôler les autorisations du site Web dans Google Chrome

Vous pouvez accéder à ces paramètres de confidentialité Chrome par site sur mobile ou ordinateur de la même manière. Nous allons d’abord vous montrer comment le faire sur mobile. Une fois mis à jour vers Chrome 92 (ou supérieur), ce paramètre fonctionnera que vous utilisiez un appareil plus ancien ou l’un des meilleurs téléphones Android.

Sur le mobile

Cela fonctionnera bien sur Android et iOS.

Appuyez sur le icône de verrouillage à gauche de l’adresse Web dans la barre d’URL. Appuyez sur Autorisations.

Basculer emplacement et son marche/arrêt selon vos préférences.

Source : Android Central

Notez que cette option peut ne pas être disponible pour tous les sites Web, du moins pas encore. Je l’ai essayé sur Android Central, CNN et d’autres sites d’actualités en vain, mais il est apparu sur des sites sociaux comme Facebook.

Vous pouvez également forcer la fonctionnalité en accédant aux indicateurs Chrome, en recherchant la possibilité de découvrir les informations de la page et en cliquant sur le menu déroulant à côté pour activer le paramètre. Bien sûr, si vous envisagez de le faire, cela vaut probablement la peine de cliquer sur les paramètres Chrome pour vous assurer que vous utilisez la version la plus récente de l’application de navigateur.

Sur le bureau

La fonctionnalité est plus granulaire sur le bureau, mais il s’agit également davantage d’un raccourci vers la page de paramètres plus grande que sur mobile. Cela fonctionnera sur Windows, Linux et macOS.

Clique sur le icône de verrouillage à gauche de l’adresse Web dans la barre d’URL.

Source : Android Central

Cliquer sur Paramètres du site pour modifier les autorisations de confidentialité.

Cliquez sur chaque menu déroulant pour ajuster les autorisations de confidentialité, ou cliquez sur Réinitialiser les autorisations.

C’est ça! Vous savez maintenant comment contrôler les autorisations des sites Web à l’aide de Google Chrome. Cette fonctionnalité de paramètres rapides a été publiée avec la mise à jour Chrome 92 qui comprenait également des ajouts et des améliorations aux actions Chrome. Bien sûr, il existe des contrôles encore plus granulaires à votre disposition pour empêcher un site Web de vous déranger avec des choses comme des notifications ennuyeuses.

