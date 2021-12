Comment contrôler votre téléviseur avec Alexa

Il devient de plus en plus facile de contrôler un téléviseur sans toucher à une télécommande. Si vous avez un Amazon Echo ou un haut-parleur intelligent équipé de manière similaire, voici comment contrôler votre téléviseur avec les commandes vocales Alexa.

RÉPONSE RAPIDE

Pour configurer le contrôle de votre téléviseur avec Alexa, ouvrez l’application mobile Alexa et accédez à Paramètres via le Onglet Plus. Appuyez sur Télévision et vidéo, puis sur le nom du téléviseur ou d’une autre marque que vous souhaitez relier avec vos haut-parleurs Alexa. Seules certaines plates-formes offrent cette fonctionnalité et les processus d’authentification varient. Vous devrez également connecter un ou plusieurs haut-parleurs Alexa à un téléviseur afin de ne pas avoir à identifier ce que vous essayez de contrôler à chaque fois.

Comment contrôler un téléviseur avec Alexa ?

Comme pour beaucoup de choses dans l’univers Alexa, le premier arrêt est l’application mobile pour Android, iPhone et iPad. Amazon vous permet de lier divers produits TV et vidéo de cette manière, y compris sa propre gamme Fire TV. Le processus est un peu alambiqué mais devrait finalement avoir du sens :

Ouvrez le Onglet Plus et appuyez sur Paramètres. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Télévision et vidéo. Vous verrez une liste de fournisseurs de services vidéo. Si le fabricant de votre téléviseur ou de votre appareil de streaming prend en charge Alexa, vous pouvez les sélectionner ici. Il vous sera ensuite demandé de lier ou d’activer le fournisseur. Les étapes ici varient – Roku, par exemple, vous demande simplement de vous connecter à votre compte, mais un fabricant de décodeurs peut vous demander d’entrer un code à l’écran. Vous serez invité à choisir un téléviseur à associer, suivi d’un ou plusieurs haut-parleurs Alexa. C’est ainsi que vous pouvez utiliser les commandes vocales sans avoir à spécifier où les choses seront jouées. Vous pouvez toujours modifier ces associations plus tard.

Une fois cela fait, les commandes vocales sont généralement de bon sens, bien qu’elles puissent différer considérablement en fonction de ce dont votre matériel est capable. Voici quelques exemples de commandes Alexa TV :

« Alexa, allume/éteint la télé. » « Alexa, joue/pause/arrête la télé. » « Alexa, ouvre HBO Max. » « Alexa, avance/retour rapide [TV name]. » (Vous pourrez peut-être spécifier une durée à sauter.) « Alexa, changez l’entrée en HDMI 2 ». « Alexa, joue Le Septième Sceau sur [TV name]. » « Alexa, recherchez des films d’horreur sur [TV name]. » « Alexa, change la chaîne en 33. »

Quelles marques de télévision et de streaming pouvez-vous contrôler avec Alexa ?

Adam Molina / Autorité Android

La liste complète évolue, mais voici quelques-unes des plates-formes les plus populaires prises en charge par Amazon Alexa :

Amazon Fire TV Roku DirecTV Dish Xbox Sony Vizio SmartCast Altice One Verizon Fios Nvidia Shield TV Philips Panasonic TCL Logitech Harmony

