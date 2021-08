Comment convaincre qu’un Trumpanzee COVID est réel : NE LE FAITES PAS ! 10z viral

Delta Variant vient de sortir des blocs de départ

Trumpistan aka Klanistan aka the Bible Belt a déjà le le plus grand nombre de décès dus au COVID et les cas et la poussée ne fait que commencer. Les MAGAts tombent déjà comme des mouches. Lorsque les mois les plus froids commenceront, nous verrons encore plus d’événements de super épandeurs. Les églises, les bars et les écoles publiques seront les épicentres de la propagation du COVID et si nous avons une saison grippale difficile, nous aurons un nombre de corps encore plus élevé. Les MAGAts qui attrapent COVID sont très susceptibles d’attraper la grippe. Ce double coup dur s’avérera très efficace pour abattre les troupes de Trumpanzees dans les états rouges.

Comment vous pouvez amener les MAGAts dans le hachoir à viande COVID 19

Si vous vous disputez avec ces idiots et que vous leur donnez les faits et la science, cela ne fera que renforcer leur détermination à rester dans l’ignorance, donc si vous vous disputez avec eux, assurez-vous de les laisser enragés et encore plus obstinés. Une autre façon de renforcer leur détermination à rester ignorants et provocants est de prétendre qu’ils vous ont convaincu que COVID est une conspiration géante des libéraux et du monde entier pour contrôler tout le monde et si quelqu’un du côté sain d’esprit présente les faits avec un clin d’œil et un hochement de tête criez simplement, FAKE NEWS.

Dans quelques jours, je serai autour d’un paquet de MAGAts et si le sujet revient, je leur dirai avec un visage impassible : « Tout ça est un canular et tout le monde est là-dedans ».

Même lorsqu’un MAGAt est sur son lit de mort, il restera toujours esclave de sa haine et de son Trumpisme.

Les projections montrent une forte augmentation d’ici décembre et si vous traitez les états bleus comme des valeurs aberrantes, ces chiffres deviennent encore plus significatifs. La variante Delta botte le cul et prend des noms dans tous les états rouges. La propagation de la variante Delta progresse plutôt bien et comme prévu tout au long du Trumpistan et elle s’améliore. Le Dr Fauci et le CDC disent qu’il existe une possibilité distincte qu’il y ait une souche encore plus contagieuse et plus mortelle que la variante Delta et que la variante Delta mute. Plus d’infections parmi les MAGAt signifient plus de propagation, plus de décès et plus de mutations, ce qui équivaut à moins de MAGAt. Pourquoi quelqu’un voudrait-il arrêter ça ?