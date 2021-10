Comment convertir des formats vidéo sur Mac avec Movavi

Movavi Video Converter est le principal programme de conversion vidéo pour Mac. Movavi vous permet de convertir entre toutes sortes de formats vidéo, de MP4 à AVI en MKV. Vous pouvez même créer des images de disque compatibles DVD à partir de vos clips.

Avec une interface simple, vous pouvez facilement convertir n’importe quel type de vidéo dans à peu près n’importe quel format auquel vous pouvez penser. Voici comment convertir MKV en MP4.

Movavi permet d’éditer et de convertir très simplement vos vidéos entre les formats. Avec une simple interface glisser-déposer, vous pouvez importer un tas de clips multimédias en une seule fois.

Movavi peut gérer différents formats d’entrée à la fois, vous pouvez donc collecter les fichiers d’entrée de votre lecteur Mac et du stockage externe, en même temps.

L’éditeur vous montre la durée, la taille du fichier, la résolution et les débits binaires de vos fichiers sélectionnés. Ensuite, vous choisissez simplement votre format de sortie.

L’interface organise soigneusement l’univers des combinaisons possibles en différentes catégories, comme les préréglages populaires et les formats courants comme MKV ou MP4.

Il existe également une section pour les conversions spécifiques à l’appareil. Ces préréglages sont optimisés pour la compatibilité avec l’appareil que vous sélectionnez, comme votre modèle d’iPhone ou votre tablette Samsung. Bien sûr, vous pouvez également personnaliser la résolution de sortie et le débit binaire selon vos besoins.

Convertir entre plus de 180 formats de fichiers vidéo

Movavi Video Converter prend en charge plus de 180 formats et codecs de fichiers vidéo d’entrée et de sortie, notamment :

AVI : H.264, MP4 MP4 : H.263, H.264, H.265, MJPEG, ProRes WebM : VP8, VP9 DivX WMV… et bien d’autres

Par exemple, pour convertir un fichier MKV en MP4 afin de pouvoir le lire directement sur votre Mac, il vous suffit de lancer Movavi et de faire glisser et déposer le fichier MKV dans la fenêtre. Ensuite, vous sélectionnez la sortie MP4. Choisissez un emplacement de sauvegarde et appuyez sur le bouton Convertir.

Si vous avez besoin d’économiser de l’espace, vous pouvez utiliser Movavi pour convertir vos fichiers dans un format qui produit des tailles de fichiers plus petites et régler directement les options pour compresser vos vidéos tout en conservant la plus grande qualité possible.

Le moyen le plus rapide de convertir de MK4 en MP4

Mieux encore, Movavi propose un mode SuperSpeed ​​spécial qui est le moyen le plus rapide de convertir MKV en MP4. En mode SuperSpeed, la vidéo est transférée dans le conteneur MP4 sans compression. Cela signifie que vous pouvez changer de format très rapidement, sans réencodage. Le mode SuperSpeed ​​n’est pas disponible si la résolution ou d’autres paramètres sont personnalisés.

Alors téléchargez Movavi Video Converter ici et convertissez-vous. Vous pouvez essayer Movavi gratuitement. En plus de la conversion entre les formats vidéo, vous pouvez également utiliser Movavi pour insérer des sous-titres, éditer et découper des clips, etc.

Movavi fabrique des logiciels pour Mac et PC depuis 2004, y compris des outils de montage vidéo, de retouche photo et d’enregistrement d’écran. Ils publient leur suite de produits dans plus de 18 langues, disponibles sur Mac et PC. Le logiciel de Movavi est utilisé par plus de 3 millions de personnes dans 200 pays. Rendez-vous sur Movavi pour en savoir plus.

