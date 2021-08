Comment convertir des vidéos YouTube en MP3 | La technologie

On ne découvre rien de nouveau si on vous dit que YouTube est le plus grand réseau au monde en termes de vidéos, où sont présents tous les artistes musicaux que l’on peut imaginer avec leurs meilleures chansons. Eh bien, c’est ce qui a conduit à la prolifération des lieux grâce auxquels nous pouvons transférer ces vidéos au format mp3 et ainsi pouvoir profiter de la musique pour l’emporter sur des appareils préparés pour cela.

exister choix multiples faire en sorte que les vidéos YouTube finissent par être des fichiers MP3 dans lesquels l’important n’est que la musique.

Si vous pensez que nous parlons de processus compliqués, rien n’est plus éloigné de la réalité, puisque le simplicité et rapidité générer ces fichiers est le maximum de toutes les places préparées pour cela.

De plus, tous les outils utilisés pour convertir des vidéos YouTube en fichiers MP3 ils fonctionnent de la même manière, en utilisant une seule donnée pour effectuer ladite transformation. Voyons quelques-uns des meilleurs outils disponibles pour obtenir le MP3 de nos vidéos préférées sur le réseau appartenant à Google.

Outils vidéo YouTube vers MP3 :

Allez-Mp3

Ceci est un site Web où nous pouvons convertir d’une manière complètement gratuit n’importe quelle vidéo YouTube dans un fichier MP3 et ainsi pouvoir en profiter sur un smartphone ou sur un appareil préparé pour notre musique.

Go-Mp3 est un convertisseur compatible avec tous les navigateurs et se caractérise par sa rapidité, aucune inscription nécessaire Pour mener à bien la tâche, nous n’avons aucun type de limite lorsqu’il s’agit de convertir les fichiers et tout cela nous est proposé sans publicité sur son interface.

La façon de le faire est très simple, il suffit nous mettons l’URL de la vidéo dans la zone activée et appuyez sur la loupe. Ensuite, un sélecteur s’ouvrira où nous serons ceux qui décideront quel fichier télécharger en cliquant sur Télécharger le fichier MP3.

Convertisseur YouTube en MP3 2conv

Bien que nous soyons confrontés à un outil à installer avec une version payante, la vérité est que sur son site Web, ils ont un Convertisseur vidéo YouTube gratuit et très efficace.

Cela fonctionne de la même manière que nous avons vu dans le cas précédent, entrer l’url de la vidéo, puis téléchargez dans les options qui nous sont présentées.

2conv YouTube to MP3 Converter est très Rapide, fiable et en quelques secondes nous aurons à notre disposition le fichier MP3 dont nous avons besoin.

YT1s.com

Comme dans les cas précédents, la façon d’avoir les fichiers MP3 de ces vidéos musicales que nous aimons le plus sur YouTube est de mettre l’url de la vidéo et après télécharger le fichier à notre stockage interne.

C’est rapide, nous n’avons aucune limitation d’aucune sorte, c’est sûr, nous pouvons utiliser les services de cloud comme Dropbox ou Drive pour les téléchargements et est compatible avec Windows, Mac ou Linux, Android ou iOS.

Avec YT1s.com, nous pouvons avoir des fichiers non seulement MP3, mais aussi des offres MP4, 3GP, Webm ou m4a et tout ça pas de publicité.

Clickmp3

Un autre outil en ligne pas de publicité, gratuit, avec des résultats très satisfaisants, sans aucune limitation au moment de la conversion ou du téléchargement et aussi rapide dans ses conversions.

La similitude de Clickmp3 avec le reste des convertisseurs lorsqu’il s’agit de nous proposer les fichiers MP3 pour réaliser que le musique que nous aimons le plus ceci dans les appareils que nous utilisons normalement pour l’entendre, c’est vraiment fort.

Télécharger.Média

Cet outil vous permet non seulement de télécharger les vidéos de la plateforme appartenant à Google dans le format audio le plus utilisé au monde, mais vous pouvez également les télécharger propres vidéos et même sortir ceux qui s’accrochent Facebook.

Download.Media est un site Web hautement recommandé, à la fois pour pouvoir télécharger MP3 ou MP4, comme ne pas avoir besoin de s’inscrire pour travailler avec, en plus d’être rapide dans son fonctionnement.

Nous n’aurons aucun type de problème pour effectuer les téléchargements, car nous parlons du même système que le reste des exemples précédents.

Y2mate

La meilleure chose à propos de ce site Web pour convertir des vidéos YouTube en MP3 est qu’il n’y reste pas seulement et peut être converti en autres formats tels que M4A, WAV, AAC, OGG, WMA ou FLAC, en ce qui concerne l’audio et en AVI, MP4, MPG, MOV, WMV, KMV, M4V, WEBM, FLV ou 3GP si l’on parle de vidéos.

Il est extrêmement polyvalent et n’a également besoin d’aucun type d’enregistrement pour fonctionner, seulement nous mettons l’URL puis nous pouvons choisir le type de fichier que nous voulons enregistrer.

Bien que son interface ne permette pas de le voir, puisque c’est l’un des plus simples que nous allons voir aujourd’hui, Y2mate a beaucoup de puissance, il se transforme en un rapide, sûr et très fiable, ce qui en fait une excellente option.

YTMP3

La dernière option que nous vous laissons aujourd’hui est YTMP3, un outil simple dans lequel nous pouvons télécharger les vidéos de YouTube en MP3 et MP4. Les deux options sont effectuées très rapidement et sans aucun problème ni coupure dans les fichiers résultants.

La l’interface est très simple et le fonctionnement similaire au reste des exemples que nous vous avons laissés dans cet article, partageant avec tous le fait de ne pas avoir à vous inscrire et d’être totalement gratuit.

Grâce à tous ces outils en ligne, vous n’aurez plus aucun problème à supprimer les fichiers MP3 de vos vidéos musicales préférées pour pouvoir les transporter sur n’importe quel appareil que vous utilisez normalement pour écouter de la musique.