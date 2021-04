Comment copier et coller plusieurs phrases sur votre mobile Android avec les claviers Google et Microsoft | La technologie

Avec ces deux applications, vous pouvez facilement copier et coller plusieurs éléments de texte en même temps dans presque toutes les applications de votre mobile.

Les claviers de téléphones portables sont de plus en plus complets, très similaires à ceux que nous avons dans les ordinateurs avec des fonctions telles que le presse-papiers. Cet outil a mûri au fil du temps et nous pouvons l’utiliser à notre discrétion.

Si vous devez envoyer des e-mails complexes ou prendre des notes au téléphone lors d’une réunionMême en analysant un rapport qui vous a été transmis, il est toujours plus facile de copier et coller que de réécrire une longue phrase ou un paragraphe. Avant, cette ressource était beaucoup plus compliquée sur un smartphone, mais maintenant c’est presque la même chose que sur n’importe quel ordinateur.

Ensuite, nous allons voir quelques astuces avec les applications clavier de Google Gboard et Microsoft SwiftKey. Les deux applications peuvent être télécharger et installer sur Apple iPhone, Si vous n’avez pas de mobile Android qui est le système que nous avons utilisé pour ce tutoriel, son fonctionnement sur iOS est très similaire.

Presse-papiers Google Gboard

Une fois que vous l’avez installé, vous pouvez même l’activer par défaut dans les paramètres de votre mobile, choisissez le texte que vous souhaitez copier. Il peut s’agir d’un document ou d’un message ou d’un fragment de page Web. Maintenant, choisissez où vous voulez coller ce texte et regardez la barre supérieure du clavier.

Après l’avoir enregistré dans le presse-papiers il y a quelques secondes, le clavier recommandera sûrement l’option de coller le dernier texte que vous avez copié. Si vous souhaitez copier un fragment précédent, recherchez le symbole du presse-papiers dans la barre du clavier Google parmi les icônes de configuration, les émoticônes et les gifs.

Là, vous avez toutes les copies que vous avez faites. La fonction elle-même propose des trucs et astuces pour vous aider à mieux l’utiliser. Vous verrez qu’il y a une icône de crayon, avec elle, vous pouvez éditer le presse-papiers, supprimer les fragments copiés ou les enregistrer pour une utilisation future avec la broche.

Microsoft Swiftkey

Il en va de même pour Swiftkey, un clavier très similaire doté de fonctionnalités telles que la dictée à voix haute. L’utilisation de votre presse-papiers est très similaire à celle de Google. Vous installez l’application, vous l’activez par défaut par rapport à celle de Google, qui viendra par défaut sur votre mobile Android.

Vous pouvez maintenant copier n’importe quel texte et ouvrir le presse-papiers dans une autre section. C’est également dans la barre supérieure, au-dessus des lettres sur le clavier. Il se trouve à côté de l’option de traduction et des émoticônes Microsoft.

Le texte que vous copiez sera automatiquement affiché dans cette section, vous pouvez ancrer les fragments copiés afin qu’ils n’expirent pas après une heure et les supprimer en faisant glisser l’élément sur le côté. Comme dans le clavier développé par Google, Microsoft vous permet d’inclure un nouvel élément à la main. Vous écrivez la phrase qui vous intéresse, donnez-lui un titre et fixez-la avec la punaise pour qu’elle soit toujours disponible dans le presse-papiers. C’est une façon très intéressante d’avoir des réponses rapides.