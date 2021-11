Comment Corey Gamble a consolidé sa place dans la famille la plus célèbre d’Amérique

Mais ces premiers mois grisants n’étaient pas tous des insinuations dans la chambre, des voyages au Mexique et des doubles rendez-vous avec kyle richard et mari Mauricio Umansky. Parce que toujours les filles protectrices, Khloe et ses sœurs ont exprimé des objections à l’homme qu’elles considéraient comme un intrus.

« C’est tellement ennuyeux que ma propre famille soit si critique parce que tout ce que je veux vraiment faire, c’est vivre ma vie », s’est plainte Kris aux caméras Keeping Up de se battre pour l’approbation de ses enfants.

De la façon dont Khloe l’a vu, cependant, elle n’a jamais imaginé que le premier gars avec qui sa mère serait vraiment sorti serait un gardien. « Je me suis dit : ‘D’accord, ça ne va probablement pas durer' », a-t-elle expliqué. « Je n’ai tout simplement pas ressenti le besoin d’être connecté ou attaché. » Au moment où elle s’est rendu compte qu’elle avait mal évalué la situation, « Nous avons essayé d’apprendre à le connaître, mais il n’a pas été réceptif à toute cette affaire. »

J’ai assez partagé pour m’entendre, rassurer Khloe et mon ami proche Malika Haqq dans un épisode de 2015 qu’il n’avait jamais été en prison (« Non. Je ne suis pas monsieur parfait, rien de ce genre de choses. Pas de problème, c’est un manque de respect ou une menace pour un autre humain ») et en disant à Kendall dans un autre qu' »être avec ta mère, c’est mieux que d’être avec n’importe quelle nana de mon âge ou de moins. Je pense que nous en faisons plus que vous les filles plus jeunes. » (Ahem, c’est peut-être ce que Kris voulait dire quand elle a appelé son homme un « marchant, parlant Luther vandross chanson. « )