Comment corriger le décalage pour l’entrée de la souris et les baisses de FPS

Battlefield 2042 est désormais disponible pour jouer sur PC, mais certaines personnes recherchent un correctif pour le décalage d’entrée de la souris et les baisses de FPS.

Si vous êtes sur ordinateur, il existe trois façons de profiter du dernier jeu de tir à la première personne dès maintenant avant le 19 novembre. Vous achetez l’édition Gold ou Ultimate, vous participez à l’essai EA Play de 10 heures ou vous achetez un abonnement EA Play Pro pour obtenir l’édition Ultimate gratuitement tant que vous restez abonné.

Quelle que soit votre approche, vous pouvez toujours rencontrer des problèmes similaires à d’autres.

Comment réparer le décalage d’entrée de la souris Battlefield 2042

L’un des moyens de corriger le décalage d’entrée de la souris pour Battlefield 2042 consiste à désactiver la superposition d’origine.

Cela aurait fonctionné pour certains utilisateurs lors de leur participation aux bêtas en octobre. D’autres recommandations incluent la désactivation de vsync et un FPS non plafonné.

La recommandation ci-dessus est une gracieuseté de Reddit. En plus de ce qui précède, vous devrez peut-être également modifier vos paramètres de sensibilité de visée pour PC.

Il est recommandé de positionner votre sensibilité de visée entre 15 et 20. Bien sûr, assurez-vous également que la configuration requise correspond au minimum et à la configuration recommandée.

Configuration requise

Vous trouverez ci-dessous la configuration système requise avec l’aimable autorisation d’EA :

Le minimum:

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur (AMD) : AMD Ryzen 5 1600

Processeur (Intel) : Core i5 6600K

Mémoire: 8 Go

Mémoire vidéo: 4 Go

Carte graphique (NVIDIA) : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 560

DirectX : 12

Exigences de connexion en ligne : Connexion Internet 512 Kbps ou plus rapide

Espace disque dur : 100 Go

Conseillé:

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur (AMD) : AMD Ryzen 7 2700X

Processeur (Intel) : Intel Core i7 4790

Mémoire: 16 GB

Mémoire vidéo: 8 Go

Carte graphique (NVIDIA) : Nvidia GeForce RTX 3060

Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX : 12

Exigences de connexion en ligne : Connexion Internet 512 Kbps ou plus rapide

Espace disque dur : SSD 100 Go

Comment réparer les chutes de Battlefield 2042 FPS

L’une des façons dont vous pouvez éventuellement corriger les chutes et le décalage de Battlefield 2042 FPS est de mettre à jour le pilote de votre carte graphique et de réduire les paramètres du jeu tels que la qualité de la texture et l’éclairage.

Vous pouvez également essayer de jouer en mode plein écran plutôt qu’en mode fenêtré et définir le jeu en haute priorité dans les paramètres du Gestionnaire des tâches. D’autres solutions possibles incluent le réglage de la puissance de votre GPU à des performances maximales.

Assurez-vous également que votre connexion Internet est solide et – si possible – ayez une connexion filaire plutôt que sans fil. Il pourrait également y avoir des problèmes avec les serveurs, mais ce ne sont que quelques suggestions.

