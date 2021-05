Comment corriger l’erreur qui bloque Google Chrome dans Windows 10 | La technologie

Nous vous proposons jusqu’à trois solutions si vous êtes affecté par l’erreur de plantage ennuyeuse de Google Chrome dans Windows 10.

Nous ne sommes pas habitués à ce que les navigateurs viennent avec des bogues après une sorte de mise à jour, et quand nous parlons du navigateur le plus utilisé pour le moment, tel que Google ChromeIl est surprenant que ces dernières heures une multitude d’erreurs liées au dysfonctionnement des cils et des extensions aient été signalées.

Et c’est qu’une erreur localisée par la communauté des utilisateurs dans les dernières heures, fait planter Google Chrome en permanence sur Windows 10. Plus précisément, cela se produit avec la version Chrome 90 de manière aléatoire et où il est le plus joué est lorsque vous essayez de charger une extension, où le navigateur pourrait être bloqué. En plus de planter, les extensions, les pages de configuration et les onglets se bloquent également, ce qui rend pratiquement impossible la navigation.

Dans certains cas, le navigateur ne nous laisse pas recommencer, c’est pourquoi nous parlons d’un échec plutôt ennuyeux, en particulier pour les personnes qui ne sont pas habituées à utiliser d’autres navigateurs du marché, qui sont parfaitement valables.

Google a déjà reconnu le problème et a indiqué que cet échec était dû au “répertoire de données utilisateur” utilisé pour stocker des informations et que le correctif pourrait être disponible dans les prochaines heures.

Mais étant donné que c’est le week-end entre les deux, il est probable que jusqu’à la semaine prochaine, nous n’aurons pas de solution, et heureusement, grâce à windowslatest, nous avons jusqu’à trois solutions différentes que vous pouvez essayer.

Vous pouvez d’abord essayer la solution suivante:

Réparez l’installation de Google Chrome en exécutant à nouveau le fichier d’installation. Activez la synchronisation dans Chrome pour l’historique, les favoris, les mots de passe, etc. Fermez le navigateur. Ouvrez l’Explorateur de fichiers. Accédez à:% LOCALAPPDATA% Google Chrome User Data Supprimez le fichier “Local State” après la sauvegarde.

Si ce qui précède ne fonctionne pas pour vous, essayez:

Ouvrez l’Explorateur de fichiers. Accédez à:% LOCALAPPDATA% Google Chrome User Data Effectuez une sauvegarde de tout et enregistrez-la sur un autre lecteur. Renommez le dossier “Données utilisateur” en autre chose. Redémarrez Chrome.

Si vous souhaitez être plus productif lorsque vous naviguez avec Chrome, l’une de ces extensions vous intéressera sûrement pour ne pas perdre de temps.

Si cela ne fonctionne toujours pas, il existe une troisième option:

Désinstallez Google Chrome en accédant au panneau de configuration. Supprimez le dossier Google dans C: Users USERNAME Appdata local Supprimez le dossier Google dans C: Program Files (x86) Ouvrez l’éditeur de registre et supprimez les éléments de registre dans Google. Recherchez les clés de registre à ces deux emplacements: “Computer HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE Google” et “Computer HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Google” Réinstallez Chrome.

En tout cas Nous vous recommandons d’utiliser un navigateur alternatif tel que Edge ou Firefox, assez connu et sûr, et parfaitement compatible avec le système d’exploitation Windows 10. Google est susceptible de publier une solution dans la semaine prochaine.