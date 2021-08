Comment corriger une erreur d’échec de connexion sur Snapchat

Snapchat peut parfois être capricieux, vous empêchant d’accéder à vos Snaps avec des messages frustrants tels que « Vérifiez votre connexion et réessayez » ou « Impossible de vous connecter », même si vous savez que vous avez saisi le bon mot de passe de connexion. Il peut y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles Snapchat vous éloigne de vos adorables filtres pour chiens et couronnes de fleurs, comme Snapchat qui est temporairement en panne. Si vous êtes sûr que Snapchat n’est pas en panne et que vous êtes sûr d’avoir les bonnes informations de connexion, voici quelques conseils que nous vous recommandons pour essayer de remédier à votre perte de connexion à vos Snaps.

Mettez à jour votre Snapchat

L’une des choses les plus simples et les plus simples à faire si vous rencontrez un problème de connexion sur Snapchat est de vérifier si l’application a besoin d’une mise à jour.

iOS 11 a fait en sorte que l’erreur de connexion soit de plus en plus courante sur Snapchat, mais la vérification des mises à jour et la mise à jour de l’application pourraient éliminer l’erreur.

Lancer le Magasin d’applications depuis votre écran d’accueil. Robinet Mises à jour dans la rangée du bas.

S’il y a une mise à jour pour Snapchat en attente, elle s’affichera ici. Robinet Mettre à jour pour le forcer.

Une autre chose que vous pourriez envisager de faire est de rétrograder complètement votre iPhone vers iOS 10 si vous avez vraiment du mal à vous connecter à Snap, mais gardez à l’esprit que votre iPhone ne sera plus à jour.

Réinitialisez vos paramètres réseau

Une autre solution très simple à faire est d’aller dans vos paramètres réseau et de les réinitialiser pour que tout se passe bien.

Lancez votre Paramètres depuis votre écran d’accueil. Robinet Général. Robinet Réinitialiser. C’est en bas de votre écran.

Robinet Réinitialiser les réglages réseau.

Après avoir redémarré votre iPhone, essayez à nouveau de vous connecter à Snapchat.

Désinstaller + Réinstaller

Parfois, vous devez recommencer depuis le début (un très bon endroit pour commencer !) et désinstaller Snapchat.

Une fois que vous avez supprimé Snapchat de votre iPhone, redémarrez votre iPhone. Ensuite, réinstallez Snapchat comme vous le feriez normalement via l’App Store et essayez de vous connecter à nouveau.

Croyez-le ou non, cette technique a fonctionné pour moi le meilleur des trois énumérés ici aujourd’hui.

Comment avez-vous débogué votre Snap ?

Y a-t-il une tactique ou une technique particulière que vous avez utilisée pour que votre Snapchat fonctionne parfaitement ?

Faites-nous savoir ce que vous avez fait pour réparer votre Snap dans les commentaires ci-dessous !

Mise à jour en mars 2020 : mise à jour pour la dernière version de Snapchat.

