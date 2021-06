Comment couper de la musique sur TikTok – Un guide d’édition audio pour les médias sociaux

in

La musique est un élément essentiel de la création de vidéos virales TikTok. Voici comment couper de la musique sur TikTok, ajouter des voix off, et plus encore.

La plate-forme a commencé sa vie en tant qu’application de synchronisation labiale Musical.ly, donc la musique a toujours fait partie de la plate-forme. Avant que la plate-forme ne devienne si énorme, elle permettait aux gens de télécharger leurs propres sons et musique. Permettre aux utilisateurs de télécharger ce qu’ils veulent est un cauchemar de droit d’auteur qui attend de TikTok. Heureusement, TikTok octroie désormais des licences de musique à des maisons de disques, il y a donc beaucoup de pistes disponibles à inclure dans vos vidéos.

Vous pouvez couper la musique sur TikTok en fonction de vos besoins, grâce à l’éditeur de son intégré. TikTok possède une vaste bibliothèque de musique et d’effets sonores – voici comment les éditer facilement.

Comment couper de la musique sur TikTok

Commençons par supposer que vous utiliserez des sons disponibles sur la plate-forme TikTok. Voici comment vous pouvez éditer le son sur TikTok pour créer des sensations virales dans l’onglet “Découvrir”.

Ouvrez le Application TikTok sur votre iPhone ou appareil Android.Appuyez sur ‘+‘ en bas au centre de l’écran.Enregistrez votre vidéo ou téléchargez une vidéo existante.Cliquez sur l’icône ‘Des sons‘ icône pour commencer votre édition de musique. Sélectionnez la chanson que vous voulez en recherchant. Vous pouvez appuyer sur ‘Suite‘ pour voir plus de chansons disponibles. Appuyez sur le ‘Coche rouge‘ à côté de la chanson que vous voulez, puis appuyez sur ‘Suivant.’

Lorsque vous avez terminé, vous pouvez voir un aperçu de la vidéo avant de la publier. Si vous n’êtes pas satisfait du clip choisi par l’algorithme, vous pouvez apporter des modifications. Mais que se passe-t-il si vous souhaitez inclure un morceau spécifique de la chanson ? Voici comment modifier la longueur du son et couper l’audio sur TikTok.

Comment couper l’audio sur TikTok

Les vidéos TikTok durent généralement entre 15 et 60 secondes. Vous ne pouvez pas intégrer une chanson complète dans une vidéo, mais le crochet de chanson peut constituer un excellent support pour ces courtes vidéos. Pensez au skateur viral qui chante « Dreams » de Fleetwood Mac.

Lorsque vous êtes prêt à couper l’audio sur TikTok, suivez les étapes ci-dessus, puis recherchez l’icône des ciseaux. C’est là que la magie de l’édition musicale opère.

Appuyez sur l’icône « Ciseaux » pour voir l’onde sonore audio.Utilisez votre doigt pour passer à la section de la chanson que vous souhaitez présenter dans la vidéo.Vous pouvez utiliser des horodatages exacts pour vous aider à trouver la partie de la chanson.Une fois que vous avoir cette partie surlignée en bleu sarcelle, vous pouvez également régler le volume. Une fois sélectionnée, prévisualisez votre vidéo pour vous assurer qu’elle est prête à être publiée. Pouvez-vous changer de musique après avoir publié un TikTok ?

Si vous avez publié une vidéo sur TikTok et que vous souhaitez modifier l’audio, vous devrez supprimer la vidéo. Malheureusement, TikTok n’autorise pas les modifications vidéo une fois qu’une publication est en ligne. Avant la mise en ligne de la vidéo, vous pouvez la prévisualiser autant de fois que vous le souhaitez.

Cela permet de changer la musique, les sous-titres, le montage et tout le reste. Vous devez toujours vous assurer que vous êtes 100% satisfait de la vidéo avant de la publier, car la suppression d’un message enlève sa viralité.

Comment ajouter une voix off sur TikTok

Les voix off sont un moyen populaire de répondre aux vidéos des autres sur TikTok. Si vous souhaitez créer une vidéo de voix off sur TikTok, voici la marche à suivre.

Enregistrez ou téléchargez une vidéo de votre bibliothèque sur TikTok.Passez le ‘Sonner‘ et appuyez à la place sur ‘Suivant.’Clique le ‘Voix off‘ icône sur le côté droit de l’écran. Appuyez sur le rouge ‘Enregistrer‘ et lancez l’enregistrement. Appuyez sur ‘Sauvegarder‘ lorsque vous avez terminé pour continuer l’édition.

L’ajout de musique et de voix off est un excellent moyen de garder la communauté TikTok engagée avec le contenu que vous créez. La musique est l’épine dorsale du succès de TikTok en tant que plate-forme, c’est pourquoi les compétences en édition de musique sont importantes pour y parvenir.