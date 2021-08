Comment coupler vos Samsung Galaxy Buds à votre téléphone Android

Les vrais écouteurs sans fil sont meilleurs que jamais. Ils sont de plus en plus petits, tout comme leurs boîtiers, et ils ont acquis des fonctionnalités toujours utiles telles que la réduction ou l’annulation active du bruit, l’accès à l’assistant mains libres, la recharge sans fil, etc. Mais aussi utiles que puissent être ces écouteurs, il peut parfois être difficile de les coupler rapidement et correctement avec votre smartphone. Heureusement, la gamme Samsung Galaxy Buds fait partie des véritables écouteurs sans fil les plus faciles à configurer et à utiliser, et pas seulement pour ceux qui ont un téléphone Samsung Galaxy. Nous vous expliquerons comment coupler un ensemble d’écouteurs Samsung Galaxy avec votre appareil Android.

Comment coupler vos Samsung Galaxy Buds à votre téléphone Samsung

Assurez-vous que votre téléphone Bluetooth est activé.

Ouvrir le couvercle à vos nouveaux Galaxy Buds. Une fenêtre contextuelle devrait apparaître sur l’écran de votre téléphone Galaxy. Robinet Relier. Suivez les instructions à l’écran pour connecter vos Galaxy Buds à votre téléphone Samsung. Commence par toucher et maintenir les deux écouteurs dans leur étui pendant trois secondes jusqu’à ce que vous voyiez des lumières clignotantes rouges et vertes.

Votre téléphone peut avoir besoin de télécharger ou mettre à jour le firmware; attendez que ce soit fini.

Robinet d’accord pour lier vos Galaxy Buds à votre téléphone Samsung.

Vos Galaxy Buds sont maintenant couplés avec votre téléphone Galaxy. Grâce à l’application Galaxy Wearable, vous pouvez modifier les paramètres du Galaxy Bud en fonction de vos préférences, obtenir des conseils pour gérer vos écouteurs, activer les commandes tactiles et même localiser les écouteurs perdus.

