Bryan est rejoint par Dan Diamond du Washington Post pour discuter de la couverture de COVID-19. Diamond partage son expérience en tant que journaliste, réfléchit à la couverture COVID-19 depuis le début de la pandémie et aborde la nouvelle variante COVID-19, omicron, et la différence de couverture sous Trump vs Biden.

Hôte : Bryan Curtis

Invité : Dan Diamond

Productrice associée : Erika Cervantes

