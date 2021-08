Comment covid-19 a inauguré «l’ère d’or» pour le secteur indien de l’esport

À la fin du mois de mars 2020, l’engagement a considérablement augmenté dans divers segments du jeu, y compris les sports électroniques et les jeux de compétition.

Par Parth Chadha

La pandémie en cours a eu des conséquences désastreuses pour plusieurs industries de notre pays, alors qu’à l’inverse pour beaucoup d’autres, elle est apparue comme une aubaine ou un multiplicateur de force et de croissance. L’une de ces industries où Covid-19 a permis des niveaux de traction et de croissance accélérés et imprévus est, bien sûr, le secteur de l’esport en Inde.

Pour faire simple, l’esport fait référence à tout type d’événements ou de compétitions de jeux vidéo multijoueurs organisés, auxquels participent généralement des joueurs professionnels, individuellement ou en équipe. Au cours des dernières décennies, l’essor spectaculaire de l’esport a été un facteur déterminant dans la poursuite de la dynamique de croissance de l’industrie du jeu dans le monde. De même, en Inde, la scène esports a connu un essor et une croissance multiples ces dernières années, en particulier depuis le succès et la popularité des tournois PUBG Mobile et/ou des titres d’esports autour de 2018-19. Fait intéressant, même après l’interdiction de PUBG en Inde par le gouvernement indien l’année dernière (en raison de problèmes de confidentialité), cela n’a pas dissuadé la communauté esport indienne de changer rapidement de vitesse et de passer à d’autres jeux d’action comme FreeFire, Call of Duty, DOTA, et beaucoup plus!

Outre la réussite de PUBG, le secteur indien de l’esport a été alimenté tardivement par d’autres facteurs clés tels que la prolifération des données à faible coût, des smartphones et du matériel et des appareils de jeu et les perspectives et opportunités de carrière en constante augmentation en Inde dans l’espace des jeux et des esports, entre autres. Cependant, même avec la présence de tous ces facteurs de type catalyseur, le secteur de l’esport en Inde se développait bien qu’à un rythme lent, avant que la pandémie ne se produise. Mais, immédiatement après que notre gouvernement a imposé un verrouillage à l’échelle nationale pour freiner la propagation de Covid-19 vers la fin mars 2020, il y a eu une augmentation massive de l’engagement dans divers segments du jeu, y compris les sports électroniques et les jeux de compétition. Dans les mois qui ont suivi le verrouillage, divers rapports et estimations de l’industrie ont suggéré que l’impact de Covid-19 a en fait fourni un coup de fouet impressionnant et énorme au secteur indien de l’esport.

Alors, qu’est-ce qui a exactement changé ou amélioré dans l’arène esport indienne après l’arrivée de Covid ? Pour commencer, les séquelles du boom exponentiel du jeu dirigé par Covid-19 dont nous avons été témoins depuis mars-avril de l’année dernière ont entraîné une augmentation substantielle et rapide du nombre de fans, de téléspectateurs et de joueurs dans le domaine du jeu compétitif. Alors que certains événements d’esports physiques ont dû être annulés en raison des protocoles de distanciation sociale liés à la pandémie, l’accent s’est rapidement déplacé vers des tournois de jeux compétitifs et des esports en ligne uniquement et sans spectateurs. Dans le même temps, la cagnotte et les récompenses de la plupart des tournois et championnats d’esports ont continué à monter en flèche vers des sommets de plus en plus élevés, certains d’entre eux offrant même jusqu’à plusieurs centaines de milliers de dollars de prix aux gagnants / meilleurs joueurs pour avoir remporté un tournoi !

Un autre développement clé auquel nous avons assisté dans le secteur indien de l’esport au cours de la dernière année a été l’attention accrue des investisseurs et des marques/entreprises privées. Alors que l’Inde émerge maintenant comme une puissance mondiale de talents et un potentiel de croissance énorme dans l’esport, de nombreuses marques de petite à grande taille (y compris les sociétés de jeux et non de jeux) cherchent à avoir leur part du gâteau esport florissant de l’Inde, en sautant dans le train en marche du jeu et de l’esport à travers diverses avenues innovantes telles que les parrainages de titres, les parrainages ou collaborations de joueurs ou d’équipes, les promotions de marque dans le jeu, etc.

Sur la route de l’esport en Inde

Covid-19 a sans aucun doute aidé de manière majeure l’industrie indienne de l’esport à atteindre son potentiel maximal; à partir du verrouillage de l’année dernière jusqu’aux étapes de déverrouillage, puis à nouveau actuellement confrontés à une autre série de verrouillages ou de semi-verrouillages (en raison de la deuxième vague de Covid en cours en Inde) – tout au long de cette période – nous, les Indiens, avons commencé à saisir le potentiel énorme de l’esport et les jeux compétitifs basés sur de l’argent réel, et ont également compris comment les esports et les jeux en ligne peuvent aider les joueurs à gagner un revenu considérable et à faire une carrière lucrative.

À l’avenir, même si l’esport devient courant avec son introduction aux Jeux asiatiques et à d’autres événements sportifs majeurs en Inde et dans le monde, il reste encore une énorme portée et une opportunité pour des niveaux encore plus élevés de croissance et de progrès du secteur indien de l’esport. En gardant cela à l’esprit, toutes les parties prenantes de l’écosystème esport indien déjà naissant doivent se réunir sur la base d’une approche collaborative et communautaire, tout en continuant à adapter et à mettre en œuvre les meilleures pratiques et initiatives stratégiques des esports du monde entier, mais en même temps donner la priorité à l’introduction, à la promotion et/ou à l’incitation des innovations autochtones dans les jeux et les sports électroniques, y compris les produits, les technologies, les jeux et les plateformes de jeux, etc. À long terme, dans notre pays, il est également nécessaire de renforcer les réglementations et/ou les mécanismes de réglementation dans afin de redéfinir l’esport (qui jusqu’à présent est utilisé en Inde principalement comme un terme large, quelque peu vague et englobant), et d’intégrer dans le secteur national de l’esport les aspects de transparence, de responsabilité ainsi que des opportunités plus grandes et meilleures pour le jamais -un bassin croissant d’aficionados/enthousiastes d’esports en Inde.

Étant donné que nous nous concentrons et travaillons constamment sur les domaines mentionnés ci-dessus pour l’amélioration et la croissance durable du secteur de l’esport en Inde, le jour n’est peut-être pas loin où les athlètes d’esport en Inde pourront rivaliser avec nos joueurs de cricket et d’autres joueurs de sports physiques !

L’auteur est fondateur et PDG d’EWar Games. Les opinions exprimées sont personnelles

Lire aussi : Les Gaming Centers espèrent une résurgence du sentiment positif

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.