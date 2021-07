Comment Covid-19 a poussé les milléniaux à se démener pour acheter une assurance maladie

Les milléniaux et les jeunes professionnels n’ont pas non plus été épargnés, et la situation actuelle de Covid a été une révélation brutale pour ce segment.

La pandémie de Covid-19 a non seulement tué des milliers de personnes, mais a également durement touché l’économie en raison des blocages répétés qui ont été imposés pour arrêter sa propagation. En conséquence, des dizaines de personnes ont perdu leur emploi ou ont subi des réductions de salaire les poussant à la faillite financière.

De plus, avec des factures d’hospitalisation atteignant des centaines de milliers de dollars lors de la deuxième vague de Covid-19, la pandémie a encore plus durement touché les finances des familles – anéantissant les économies de toute une vie et forçant de nombreuses personnes à emprunter de l’argent.

Les milléniaux et les jeunes professionnels n’ont pas non plus été épargnés, et la situation actuelle de Covid a été une révélation brutale pour ce segment. Il s’agissait d’un segment de clientèle peu sensibilisé aux couvertures d’assurance maladie jusqu’à présent, et même autrement, plus satisfait des régimes d’assurance collective émis par l’employeur qui répondaient à peine à leurs besoins en matière de santé.

Selon une enquête, la proportion de personnes intéressées par l’achat d’une assurance maladie pour couvrir les maladies du nouvel âge en Inde a augmenté de 71% après le déclenchement de la pandémie de Covid-19, contre seulement 10% de personnes intéressées à le faire à l’ère pré-Covid. .

Ainsi, la majorité des gens considèrent désormais l’assurance maladie comme une nécessité pour être financièrement prêt à faire face aux urgences médicales imprévues.

Dans quelle mesure la couverture complémentaire soins à domicile est-elle avantageuse par rapport à la couverture complémentaire en prime ?

Selon Vital, une plate-forme en ligne qui fournit un moyen simplifié et facile d’accéder numériquement aux polices, la pandémie crée déjà d’énormes changements dans les attitudes de la génération Y à l’égard de l’assurance maladie.

« La pandémie a changé beaucoup d’hypothèses que nous avons sur notre santé. Ce que nous observons actuellement, c’est une nette augmentation du nombre de millennials qui adoptent tôt une bonne couverture santé. De plus, ils recherchent des plates-formes en ligne offrant des avantages en matière de politique numérique qu’ils peuvent utiliser pour gérer et améliorer leur santé », a déclaré Jayan Mathews, co-fondateur et chef de produit chez Vital.

« Jusqu’à 60 % de tous les membres enregistrés sur la plateforme en ligne Vital ont entre 20 et 35 ans », a révélé Mathews.

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.