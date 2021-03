Comment Covid a affecté nos finances personnelles au cours de l’année dernière ⋆ .

Covid a tout changé, y compris la façon dont nous économisons (Photo: . / iStockphoto)

Cela fait un an que nous sommes nombreux à être entrés dans notre vie de bureau, à travailler à domicile et à entrer dans une phase très différente en termes de socialisation et de loisirs.

Le verrouillage de Covid a changé presque tous les aspects de nos vies, et cela inclut la façon dont nous gérons nos finances.

Alors que beaucoup d’entre nous ont épargné davantage, d’autres ont eu du mal à réduire leurs revenus et nous avons commencé à dépenser différemment, à investir dans différents types d’actifs et à réfléchir davantage à la façon de financer notre avenir.

Ici, nous évaluons comment tout a changé depuis ces annonces de verrouillage cette fois l’an dernier.

Dépenses

Étant donné que Covid a conduit à la fermeture de magasins de détail non essentiels – et nous a rendus méfiants quant à la propreté de la gestion de ce que les autres ont touché – nous dépensons non seulement notre argent pour différentes choses, mais également de différentes manières.

Beaucoup d’entre nous n’utilisent guère d’argent liquide. Le montant d’argent retiré des distributeurs automatiques a chuté de 43% l’année dernière, selon le fournisseur de guichets automatiques Link.

Au lieu de cela, nous nous sommes tournés vers les cartes. La limite pour les paiements sans contact est passée de 30 £ à 45 £ en mars dernier, reflétant un désir de moins de points de contact dans nos vies, et ce chiffre devrait maintenant passer à 100 £.



Covid a changé la façon dont nous achetons, avec 51% de dépenses en plus dans les supermarchés (Photo: . / iStockphoto)

Une plus grande partie de notre argent est désormais dépensée en ligne. Les données de carte de débit de la Lloyds Bank ont ​​révélé que plus de la moitié (55%) de l’argent de ses clients était dépensé en ligne à la fin du mois de février 2021.

À la même période l’an dernier, ce chiffre était de 38%.

Le verrouillage restreignant nos activités de loisirs, les types d’achats que nous effectuons ont également changé.

En moyenne, les ménages ont dépensé 184% de plus pour le bricolage, tandis que 51% de plus ont été dépensés au supermarché depuis mars de l’année dernière.

Pendant ce temps, le travail à domicile a fait grimper les factures des ménages. Selon le fournisseur de comptes courants Monese, les factures de services publics ont augmenté de 69% en 2020, portant le coût estimé par ménage à 2178 £.

Norris Koppel, de Monese, dit qu’il espère que certains de ces changements de dépenses ne seront pas permanents.

« Alors que nous commençons à voir la fin de ce long tunnel de restrictions, nous espérons voir un certain retour aux dépenses d’avant Covid dans des domaines tels que les restaurants et les bars, les hôtels, les barbiers et les salons de beauté, les théâtres et les cinémas », dit-il.

Des soucis d’argent

Le coronavirus a frappé notre économie, mais tout le monde n’a pas souffert de la même manière.

Les licenciements ont augmenté au rythme le plus rapide jamais enregistré, faisant grimper le chômage à 5,1% au cours des trois mois précédant la fin de décembre.

Les programmes de congé et de soutien aux entreprises du gouvernement ont quelque peu amorti le coup pour beaucoup, mais avec un congé maximal de 80% du salaire de la plupart des employés, beaucoup de gens gagnent moins qu’avant.

Le nouveau rapport de Prudential Family Wealth révèle que la plus grande préoccupation financière pour les 12 prochains mois est la nécessité d’utiliser l’épargne pour joindre les deux bouts, tandis que 18% des répondants craignent d’avoir un revenu réduit et 17% craignent d’être licenciés.

On estime qu’un demi-million de personnes ont des arriérés de loyer ou d’hypothèque en raison du coronavirus, tandis que 130000 ménages profitent encore des congés de paiement hypothécaire. Une fois que ceux-ci prendront fin et que le programme de congé prend fin, les soucis financiers peuvent se transformer en crise de la dette pour certains.

Des économies

Alors que certains ont eu des difficultés avec leurs finances à cause du coronavirus, beaucoup d’autres ont constitué un énorme coussin de trésorerie, prêt à épargner ou à faire des folies.

Selon une étude récente de Scottish Friendly, près de la moitié (46%) des Britanniques ont vu leurs économies en espèces augmenter au cours de l’année écoulée. On estime collectivement qu’ils détiennent 192 milliards de livres supplémentaires.

Les chiffres de la Banque d’Angleterre ont également montré que beaucoup se sont attaqués à l’encours de la dette pendant cette période, avec 16,6 milliards de livres sterling remboursés sur les cartes de crédit et les prêts.

Pendant ce temps, le taux d’épargne des ménages – qui mesure l’épargne des ménages en proportion du revenu disponible – a atteint un niveau record de 27% en juin de l’année dernière.

Pauline van Brakel, directrice des produits à l’application financière Yolt, déclare que les adultes britanniques ont économisé en moyenne 1 250 £ depuis mars de l’année dernière.

«Il est fantastique de voir que de nombreuses personnes disposent déjà d’une forme d’épargne pour résister à d’éventuels chocs financiers futurs, en particulier face à l’adversité et à des conditions économiques incertaines», dit-elle.

« Cependant, il est vraiment important de noter que tout le monde n’est pas dans cette position – certaines personnes sont confrontées à de réelles difficultés économiques et épargner quoi que ce soit pour le moment peut sembler une tâche ardue pour ceux qui ont été plus durement touchés.

« Bien qu’il soit compréhensible que le climat actuel soit difficile, les gens devraient examiner les moyens de se protéger et les mesures qu’ils peuvent prendre, notamment en sachant ce qu’ils ont à venir chaque mois, et en examinant leurs dépenses et leurs dépenses régulières, afin de pouvoir budgétiser les semaines. ou des mois à l’avance.

Avec des taux d’intérêt à des niveaux records de 0,1%, les experts préviennent que notre épargne pandémique pourrait perdre de la valeur si nous la laissons à la banque.

« Les énormes plans de relance du gouvernement ont considérablement augmenté la masse monétaire des ménages au cours des 12 derniers mois, tandis que les restrictions de dépenses ont permis à de nombreuses familles de verser de l’argent supplémentaire dans leurs économies.

«Ces deux facteurs combinés signifient que les Britanniques dans leur ensemble sont désormais assis sur une énorme pile de liquidités», déclare Kevin Brown, spécialiste de l’épargne chez Scottish Friendly.

«Cette semaine marque exactement un an depuis que la Banque d’Angleterre a abaissé les taux d’intérêt à 0,1%, le niveau le plus bas des 325 ans d’histoire de la Banque. Avec la fin du verrouillage à l’horizon, nous prévoyons une frénésie de dépenses alors que de nombreux consommateurs commencent à profiter d’une partie de leur argent supplémentaire.

«Cependant, cela devrait conduire l’inflation à la hausse cette année, ce qui pourrait aggraver le malheur des épargnants.



La pandémie a poussé les jeunes à réfléchir à leur future retraite (Photo: . / iStockphoto)

Plans de retraite

« Toute personne ayant des économies dans une banque ou une société de construction doit être consciente que la valeur réelle de sa trésorerie pourrait être encore érodée si l’inflation commençait à monter. »

Les travailleurs qui ont du temps libre ont eu le temps de réfléchir à la façon dont ils pourraient planifier leur retraite, mais pour certains, une baisse des valeurs d’investissement ou le besoin d’aider la famille a retardé l’arrêt du travail.

Une étude sur les seniors britanniques a révélé que plus d’un cinquième des plus de 50 ans ont retardé leurs projets de retraite en raison de Covid, avec un retard moyen de plus de deux ans.

Pour les plus jeunes, cependant, la pandémie a été un catalyseur de l’épargne-retraite. Les chiffres de Netwealth ont révélé que 15% des 35 à 44 ans augmentaient les cotisations de retraite, tandis que 8% mettaient à jour leur testament.

«La pandémie a conduit à des pressions financières accrues et souvent concurrentes, beaucoup ressentant la pression de manière plus aiguë lors du dernier verrouillage. Ceci, combiné à la perspective renouvelée que le virus a donnée à beaucoup d’entre nous, a conduit à une augmentation significative du nombre de personnes qui réfléchissent de manière plus holistique à leur avenir », a déclaré Charlotte Ransom, PDG de Netwealth.

Investissement

La pandémie de coronavirus a provoqué une volatilité boursière importante, avec un krach suivi d’un retour à la hausse pour l’indice de référence FTSE 100. La bourse, qui était bien au-dessus de 7500 en janvier 2020, a chuté à moins de 5200 fin mars, avant rebondissant à plus de 6700.

Le fait que tant de gens aient gagné de grosses sommes d’argent dans le rebond, ainsi que la flambée des prix du Bitcoin et l’augmentation du revenu disponible, a conduit à un plus grand intérêt pour les investissements de la part des jeunes et des novices.

La plate-forme d’investissement DIY Interactive Investor affirme avoir constaté une augmentation significative du nombre d’investisseurs débutants et plus jeunes. Au 4 trimestre 2020, un quart des nouveaux clients d’Interactive Investor avaient moins de 35 ans.

Rival Hargreaves Lansdown dit également que l’âge moyen de ses investisseurs a chuté – de 45 à 37 ans au cours des huit dernières années.

Becky O’Connor, responsable des retraites et de l’épargne chez Interactive Investor, estime que le regain d’intérêt est une bonne nouvelle. « Une plus grande prise de conscience des avantages de l’investissement parmi les jeunes est une bonne chose, malgré la récente montée en puissance de Gamestop, alimentée par Reddit, la montée en puissance des influenceurs d’investissement dans les médias sociaux et le discours constant sur les succès de Bitcoin qui poussent certains jeunes à agir de manière très risquée. chemin.

«L’implication des jeunes a toujours été un domaine dans lequel l’industrie a connu des difficultés. Mais les jeunes doivent apprendre les bons types de risques à prendre. Il faut leur apprendre qu’il y a bien plus à investir qu’un botté de dégagement rapide sur une action en hausse, ce qui pourrait mal tourner.

Si les doigts des jeunes investisseurs se brûlent maintenant et que cela les dissuade d’investir dans l’avenir, ils pourraient rater une occasion en or de contribuer à protéger leur bien-être futur, grâce à des investissements judicieux et à long terme.

Plus: Coronavirus



Perspectives d’avenir

La Banque d’Angleterre a récemment qualifié les perspectives économiques de « inhabituellement incertaines », et l’avenir de nos finances personnelles est lié à de nombreux facteurs indépendants de notre volonté, y compris le déploiement du vaccin et toute nouvelle variante de Covid.

Et il reste à voir que les changements dans notre gestion de l’argent seront permanents une fois qu’une certaine forme de normalité sera revenue. Pour l’instant, du moins, les ménages britanniques doivent réfléchir à beaucoup de choses lorsqu’ils prennent des décisions sur la façon de gérer leurs finances dans les années à venir.

Pour obtenir des conseils pour économiser de l’argent, discuter des espèces et des alertes sur les offres et les remises, rejoignez le groupe Facebook de Metro.co.uk, Money Pot.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.

PLUS: Un couple transforme la maison du conseil « terne » en la première maison de ses rêves pour seulement 10000 £

PLUS: Un couple dépense 47000 £ pour acheter et rénover une péniche en maison de rêve – une économie de 4800 £ sur le loyer chaque année

PLUS: Si vous avez développé de mauvaises habitudes financières lors du verrouillage, voici comment y remédier

Comment obtenir votre solution de journal Metro

Journal Metro est toujours disponible pour vous de ramasser tous les matins de la semaine ou vous pouvez télécharger notre application pour toutes vos nouvelles préférées, fonctionnalités, énigmes… et l’édition exclusive du soir!

Téléchargez gratuitement l’application de journal Metro sur App Store et Google Play