L’Angleterre peut faire un pas de plus vers la gloire de la Coupe du monde T20 lorsqu’elle affrontera la Nouvelle-Zélande en demi-finale mercredi.

L’équipe d’Eoin Morgan espère réaliser un doublé historique en détenant à la fois les trophées de compétition des 50 ans et des 20 ans.

Kieswetter a été l’homme du match lors de la finale de la Coupe du monde T20 2010

La Nouvelle-Zélande ne sera en aucun cas un adversaire facile, d’autant plus que l’Angleterre a perdu Jason Roy et Tymal Mills sur blessure pendant le tournoi.

Bien sûr, ce ne serait pas la première fois que l’Angleterre remporterait la Coupe du monde T20, si elle devait aller jusqu’au bout cette année.

Cet honneur a été remporté en 2010 lorsque l’équipe de Paul Collingwood a battu l’Australie en finale aux Antilles.

La personne qui a remporté le prix de l’homme du match après la victoire des sept guichets était Craig Kieswetter.

Le joueur de cricket né dans le Somerset était un talent phénoménal, mais a tragiquement dû prendre sa retraite à l’âge de 27 ans après avoir subi une horrible blessure à l’œil.

Kieswetter a subi la vilaine blessure en 2014

En 2014, un directeur de videur s’est frayé un chemin à travers son casque et sa calandre, se cassant le nez et se fracturant l’orbite.

Il a essayé de revenir au sport, mais a décidé qu’il devait prendre sa retraite l’année suivante.

Kieswetter a déclaré au Mail: «Je regarde en arrière avec beaucoup de tristesse d’avoir dû prendre ma retraite à 27 ans.

« J’étais dévasté parce que je pensais avoir enfin mûri en tant que joueur de cricket. Il aurait été intéressant de voir si, à 29 ou 30 ans, j’aurais été en train de frapper du côté de l’Angleterre.

« J’aime à penser que je l’aurais été. Mais je n’y repense pas avec regret parce que je n’avais en fait pas beaucoup d’options.

«Ma vue n’était pas assez bonne pour ma propre confiance en moi et mon propre confort. Je veux toujours donner le meilleur de moi-même mais physiquement je ne pouvais pas avec une légère perte de vision.

« D’un côté, je suis malheureux, mais de l’autre j’ai beaucoup de chance que cela ne se soit pas terminé par une tragédie comme Phil [Hughes, the Australian batter who tragically passed away after getting hit in the head by a bouncer].

« Je suis éternellement reconnaissant que les dommages soient réparables dans une certaine mesure et que je n’ai pas perdu mon œil ou pire encore, que j’aie eu une tragédie comme Phil. »

Kieswetter s’est tourné vers le golf après avoir pris sa retraite du cricket

Kieswetter a tenté de devenir golfeur professionnel après sa retraite et a fini par gagner une place sur la tournée MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) en 2017.

L’ancien gardien-batteur de guichets a évoqué la victoire de la Coupe du monde T20 avec beaucoup d’affection et a décrit le grand plaisir qu’ils ont eu dans les Caraïbes.

Kieswetter a dit au Courrier quotidien: « C’était une expérience qui change une vie.

« Plus le temps passait, plus j’ai apprécié ce que nous avons pu accomplir en tant qu’équipe.

« J’ai lu quelques-uns des articles parus à l’occasion du dixième anniversaire en mai et cela m’a rendu assez nostalgique. C’était une époque incroyable.

« On gagnerait une partie de cricket, on prendrait du rhum et des coca dans le vestiaire, on retournerait à l’hôtel, on se réchaufferait en nageant dans l’océan, on retournerait au bar sur la plage, on boirait quelques pina coladas, allez dîner, puis faites une partie de golf pendant notre jour de congé.

« Pendant ces trois semaines, nous avons à peu près vécu sur la plage, le terrain de cricket ou le terrain de golf. Mais il y avait des joueurs de cricket phénoménaux de ce côté et il n’y avait aucune crainte d’échec.

« En termes de cricket anglais, cette équipe a été la pionnière du style offensif et impitoyable que nous voyons maintenant. »