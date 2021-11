Edgar Cervantes / Autorité Android

Lorsque vous recherchez un e-mail dans votre compte Gmail, la méthode la plus courante consiste à le rechercher dans le champ de recherche Gmail. Mais si vous êtes un peu un fanatique obsessionnel de l’organisation, vous êtes peut-être aussi un fan de l’étiquetage, qui est la version des dossiers de Gmail. Voici comment créer des étiquettes et des dossiers dans Gmail.

RÉPONSE RAPIDE

Pour créer des libellés Gmail, accédez à votre barre latérale gauche et choisissez Créer une nouvelle étiquette en bas (vous devrez peut-être cliquer sur le Suite lien pour le voir). Vous pouvez également accéder à la fonction de création d’étiquettes dans les paramètres de Gmail dans le Étiquettes section.

Comment créer des dossiers et des étiquettes dans Gmail (Android et iOS)

Le processus de création d’étiquettes pour Android et iOS est identique.

Tout d’abord, appuyez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche de l’écran. Cela ouvrira votre menu.

Faites défiler vers le bas de votre liste d’étiquettes et vous verrez une option appelée + Créer un nouveau. Choisissez ça.

Vous serez maintenant invité à nommer votre nouveau label.

L’application mobile Gmail ne vous permet pas de personnaliser l’étiquette avec une couleur. Vous ne pouvez pas non plus modifier le libellé dans l’application ni le supprimer. Pour ces choses, vous devrez accéder à Gmail sur le bureau.

Comment créer des dossiers et des étiquettes dans Gmail (bureau)

Le titre est un peu abusif car dans Gmail, un dossier et une étiquette sont exactement la même chose. Lorsque vous appliquez une étiquette à un e-mail Gmail, ce n’est pas différent que si vous mettez cet e-mail dans un dossier. Il est toujours classé et organisé afin que vous puissiez le retrouver facilement plus tard. Donc, pour éviter toute confusion, nous allons laisser tomber le mot « dossier » et nous concentrer uniquement sur le terme « étiquette ».

La création d’étiquettes dans Gmail est très simple et vous pouvez procéder de deux manières. Le moyen le plus rapide est d’aller dans la barre latérale gauche de votre interface Gmail et de cliquer sur Créer une nouvelle étiquette. Selon le nombre d’étiquettes que vous avez déjà là, vous devrez peut-être cliquer sur le Suite bouton pour voir Créer une nouvelle étiquette.

Lorsque vous cliquez sur Créer une nouvelle étiquette, cela fera apparaître une petite boîte dans laquelle vous pourrez taper le nom de votre nouvelle étiquette. Si vous voulez en faire un sous-label (sous un autre), cochez étiquette de nid sous et choisissez l’étiquette sous laquelle vous voulez mettre la nouvelle. Cela peut être modifié ultérieurement si nécessaire.

Une fois l’étiquette créée, vous la verrez dans la barre latérale de gauche, avec toutes vos autres étiquettes. Vous pouvez désormais personnaliser votre nouvelle étiquette avec une couleur unique, quand afficher l’étiquette, la modifier et la supprimer.

La deuxième méthode pour créer une étiquette Gmail consiste à accéder à la page Étiquettes dans Paramètres. Mais cela vous mène à la même boîte de création d’étiquettes. Donc, le faire de la première manière est en effet beaucoup plus rapide, avec beaucoup moins de clics.

