Comment créer des jetons non fongibles (NFT) et vendre sur les plateformes NFT Marketplace

Marché NFT

Les jetons non fongibles (NFT) gagnent en popularité pour diverses raisons. Ils ont acquis une traction significative; Les partisans des TVN pensent qu’ils vont changer le visage du contenu numérique. Le taux de création de NFT ainsi que le taux de vente augmentent rapidement.

Qu’est-ce que cela signifie que quelque chose n’est pas fongible ? Eh bien, un article est consommable lorsqu’il peut être facilement remplacé. Par exemple, un dollar peut être remplacé par un autre dollar ou cent cents. Le Bitcoin est fongible car vous pouvez échanger un Bitcoin contre un autre. En revanche, un article non consommable est unique et ne peut être remplacé par aucun autre article. Les jetons non fongibles sont des actifs numériques uniques ou rares.

Les NFT peuvent être utilisés pour représenter tout type d’élément réel ou immatériel. Ils comprennent des œuvres d’art, de la musique, des terrains virtuels (propriété), des clips vidéo de moments sportifs emblématiques, des objets de collection tels que des cartes de visite numériques, des objets virtuels dans des jeux vidéo, de la monnaie virtuelle et des actifs tokenisés du monde réel. Pour découvrir plus de cas d’utilisation NFT, consultez notre blog ici.

La création d’un TVN ne nécessite pas de connaissances ou d’expérience techniques importantes. Un créateur peut produire du NFT sous forme de GIF, d’image, de clip vidéo ou de musique.

Avant de créer un NFT, vous devez décider quelle blockchain vous souhaitez utiliser pour émettre vos NFT. La plupart des activités de NFT se déroulent actuellement sur la blockchain Ethereum. Cependant, il existe de nombreuses blockchains parmi lesquelles choisir, notamment :

Chaîne intelligente Binance Flow par Smart Labs Tron EOS Lunares Tezos Cosmos CERA

Toutes ces chaînes de blocs ont leur propre norme de jeton NFT, des services de portefeuille pris en charge et des marchés. Comme Ethereum possède la plus grande base d’utilisateurs NFT, voyons ce dont vous avez besoin avant de créer un NFT sur la blockchain Ethereum :

Vous devez disposer d’un portefeuille Ethereum prenant en charge la norme de jeton NFT basée sur Ethereum, ERC-721. Par exemple, vous devez avoir un portefeuille comme MetaMask, Trust wallet ou Coinbase wallet. Pour effectuer des transactions sur Ethereum, vous devez avoir entre 50 $ et 100 $ d’Ether (ETH) dans votre portefeuille. Vous pouvez acheter des ETH sur n’importe quel échange cryptographique.

Une fois que vous les avez, vous devez télécharger le fichier que vous souhaitez convertir en NFT sur la plate-forme. Si vous créez un NFT sur une blockchain basée sur Ethereum, vous le conservez dans votre portefeuille.

Une place de marché vous permet de créer vos propres NFT. Il vous suffit de vous inscrire et de devenir artiste coté en bourse. Les marchés NFT les plus populaires sont :

Mer ouverte Rare Super Rare AtomicMarket Foundation Myth Market Bakery Swap Origine connue Partie du marché Enjin

OpenSea est le plus grand marché pour les NFT basés sur Ethereum. La plate-forme a récemment annoncé une fonctionnalité qui permet aux créateurs de créer du NFT sans payer de frais d’essence, dont nous discutons ci-dessous. De nombreux créateurs individuels utilisent OpenSea pour créer et vendre du NFT.

Pour charger un NFT, créez une collection et nommez-la. Ajoutez ensuite tous vos NFT à la collection. Vous pouvez créer NFT en utilisant n’importe quel type de fichier de contenu numérique tel qu’une image, une vidéo, de la musique, etc. Après avoir créé le NFT, ajoutez un nom, une description et définissez la rareté des NFT. La rareté est l’un des facteurs les plus importants pour déterminer la valeur d’un TVN individuel.

Faire un NFT sur des plateformes comme OpenSea ne vous coûte rien. D’autres plates-formes peuvent facturer des frais appelés “frais de gaz” sur les plates-formes basées sur Ethereum.

Les frais de gaz Ethereum sont la quantité d’éther nécessaire pour exécuter une certaine fonction sur la blockchain. Dans ce cas, les tarifs du gaz sont nécessaires pour ajouter un nouveau TVN au marché. Si davantage de personnes effectuent des transactions de valeur sur le réseau, les tarifs du gaz seront alors plus élevés.

La plupart des marchés NFT vous permettent de répertorier et de vendre vos NFT. Vous devez localiser les NFT dans votre collection et trouver le bouton de vente en cliquant dessus. Lorsque vous cliquez sur le bouton de vente, vous accédez à la page de tarification. La page de tarification vous permet de définir les conditions d’une vente. Vous pouvez choisir de tenir une enchère ou de vendre les NFT à un prix fixe.

Les crypto-monnaies les plus couramment utilisées pour acheter/vendre du NFT sont l’Ether ou d’autres jetons ERC-20. Mais, certaines plates-formes ne prennent en charge que le jeton natif de la blockchain sur laquelle elles ont été construites. Par exemple, VIV3 est un marché de blockchain Flow et accepte uniquement les jetons FLOW.

Si vous souhaitez vendre du NFT sur le plus grand marché NFT, OpenSea, accédez à la page des actifs d’un NFT sélectionné et cliquez sur “vendre”. Vous pouvez choisir le type de vente, y compris le prix fixe, l’enchère et la vente combinée.

Vous trouverez également la possibilité de programmer des redevances dans OpenSea qui vous permet de gagner une commission chaque fois qu’un utilisateur vend un NFT créé par vous. C’est l’aspect le plus puissant des NFT et permet aux créateurs de gagner un revenu passif à vie. Peu importe combien de fois NFT est vendu après une vente initiale, le créateur original continuera à gagner un revenu.

La tendance NFT a gagné du terrain au cours de la dernière année. Les créateurs numériques peuvent générer des revenus substantiels en créant et en vendant leurs propres jetons. De grandes marques et célébrités ont signé des accords pour lancer leurs propres jetons. Avec de nouvelles idées qui arrivent chaque jour sur le marché, la tendance ne montre aucun signe de ralentissement.