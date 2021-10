Comment créer des scènes dans Google Home et contrôler plusieurs appareils en même temps | La technologie

L’une des meilleures façons d’utiliser Google Home et, par conséquent, Google Assistant, est ce qu’on appelle des scènes ou des routines, qui ne sont rien de plus que des réactions prédéterminées à certaines commandes que nous vous disons. Nous pouvons également créer le nôtre, afin que le système réponde exactement comme nous le souhaitons.

C’est très confortable lorsque nous disons quelque chose à notre Google Home et grâce à Assistant, il parvient à réagir à ce que nous avons dit ou marqué.

Mais il y a aussi certaines routines que nous pouvons utiliser. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’ordres spécifiques, mais de phrases que nous pouvons utiliser tous les jours et pour lesquelles le système sait déjà quoi faire.

Les routines sont une série de tâches que Google Assistant effectuera simplement en écoutant une commande vocale, car il sait déjà parfaitement quoi faire en écoutant selon quelle phrase.

Les scènes sont un partie presque fondamentale de sorte que le fonctionnement de Google Home est beaucoup plus complet, car il fait la différence entre un appareil qui n’est intelligent que lorsque nous le commandons, à celui qui est capable de savoir ce que nous voulons à tout moment.

Configurer avec des routines prédéfinies

Pour configurer des routines déjà prédéterminées, vous devez effectuer une série d’étapes dans Google Home, quelque chose d’assez simple.

Heureusement, que nous ayons un Android ou un iPhone lié, il n’y aura aucune différence lors de la configuration de ces types de scènes.

Nous ouvrons l’application Google Home sur le mobile. Nous avons joué sur Routines puis choisissez la routine que vous souhaitez modifier. Les routines prédéfinies, c’est-à-dire celles qui sont déjà créées, ont des déclencheurs fixes qui ne peuvent pas être supprimés. Si nous voulons ajouter un autre déclencheur, basé sur les routines déjà créées, nous appuyons sur Quand je dis à l’assistant et après Ajouter un autre pour enfin appuyer sur Fait. On revient à l’écran Routines et il est temps de cliquer sur Ajouter une action. Maintenant, nous choisissons un catégorie de routine, nous choisissons une action et cliquons sur Terminé. Enfin, il ne reste plus qu’à cliquer sur sauvegarder.

Routines par défaut

Il y a plusieurs scènes qui sont déjà prédéterminées et qui ne peuvent pas être modifiées, bien que nous puissions, comme nous l’avons vu dans la section précédente, les utiliser pour effectuer cette tâche avec une autre commande.

Ceux qui ont déjà été définis par le système sont extrêmement utiles, car ils englobent un bon nombre de situations.

Jour ouvrable

Cette routine vous rappelle automatiquement une série de choses que vous devez faire tout au long d’une journée de travail. C’est un bon moyen de se souvenir de certaines tâches que l’on peut oublier.

L’assistant pourra effectuer les tâches suivantes :

Dites-nous régulièrement le temps toute la journée pour ne manquer aucune réunion. Informez-nous de notre ordre du jour du jour. Donner des informations sur notre rappels personnalisés. Annoncer des messages par l’appareil à une heure définie comme : il est temps de se lever et de s’étirer, n’oubliez pas de vous laver les mains, d’aller prendre un goûter, d’aller boire un verre d’eau ou il est temps de finir de travailler et de profiter de l’après-midi, parmi tant d’autres messages.

Bonjour

En disant Hey Google, bonjour, l’assistant pourra effectuer une série d’actions déjà pré-marquées.

Ceux-ci sont:

Désactiver le mode silencieux depuis votre mobile (uniquement s’il est démarré avec un appareil Android). Régler lumières, prises, thermostats et autres appareils. Vous donner des informations sur la journée telles que les informations météorologiques, les voyages, le calendrier, les rappels, etc. Réglage du volume contenu multimédia. Vous pouvez également jouer musique, actualités, radio, podcasts ou livres audio.

L’heure de dormir

Quand on dit Ok Google, l’heure du coucher, l’assistant pourra exécuter une série d’actions que vous devez connaître.

Ce sont les suivants :

Activer le mode silencieux depuis votre téléphone (uniquement si démarré avec un appareil Android) informations sur le lendemain Quoi météo ou le premier événement du calendrier. Mettez un alarme. Régler lumières, prises, thermostats et autres appareils Ajuster le volume contenu multimédia Et puis jouer: musique ou sons pour dormir.

Sortir de la maison

Si on dit Hey google je pars, l’assistant à ce moment-là se met au travail et effectue diverses tâches.

Ce qu’il fait, c’est ajuster lumières, prises, thermostats et autres dispositifs d’absence, en les modifiant au retour à la maison.

Je suis à la maison

Si on dit Hey Google, je suis à la maison, les actions que vous pouvez entreprendre comme nous vous avons configuré sont nombreuses.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Régler lumières, prises, thermostats et autres appareils. l’annoncer sur les haut-parleurs et les écrans de votre maison. Vous informer de vos rappels (en fonction de l’emplacement) lorsque vous rentrez chez vous. Ajuster le volume contenu multimédia ET jouer: musique, actualités, radio, podcasts, livres audio ou rien.

Se rendre au travail

Cette routine fonctionne quand nous disons Hey Google, je vais travailler.

Les actions que vous pouvez entreprendre sont :

Pour te donner informations sur la journée : voyages, informations météo, calendrier ou rappels. Régler lumières, prises, thermostats et autres appareils Ajuster le volume contenu multimédia Et puis jouer: musique, actualités, radio, podcasts ou rien.

Voyage à la maison

Le dernier exemple de routine par défaut que nous allons voir est celui qui fonctionne au moment où nous disons Dis Google, je rentre à la maison.

L’assistant effectue ces actions :

vous informer sur votre déplacement. Régler lumières, prises, thermostats et autres appareils. Envoyer un SMS. Lire les messages pas lu. Annoncez sur votre haut-parleur ou votre écran que tu es sur le chemin du retour Ajuster le volume de contenu multimédia. Et puis écoutez : musique, actualités, radio, podcasts ou rien.

Routines personnalisées

Nous pouvons créer des routines personnalisées qui seront celles que nous souhaitons créer nous-mêmes afin qu’elles soient au plus près de nos goûts et de nos besoins.

C’est plus facile qu’il n’y paraît au premier abord, il suffit de suivre ces étapes :

Nous ouvrons l’application Google Home. Cliquer sur Routines et puis lui Bouton Ajouter qui est situé près du bas de l’écran. Au Comment commencer, on clique sur Ajouter le premier élément puis nous choisissons le déclencheur que nous voulons pour la routine. Ce qui peut être la commande vocale, l’heure, en plus de l’aube ou du crépuscule. Maintenant en Cette routine, il faut cliquer sur Ajouter une action, choisissez une catégorie de routine et sélectionnez une action pour terminer en appuyant sur Fait. Toucher sauvegarder.

Maintenant que vous connaissez les scènes que vous pouvez gérer pour votre Google Home avec l’aide précieuse de Google Assistant, comment pourrait-il en être autrement, c’est le meilleur moment pour vous de tout obtenir à votre goût, pour couvrir tous vos besoins.

Si vous créez quelques routines et que vous souhaitez nous en parler sur nos réseaux sociaux, nous serons ravis de vous lire.