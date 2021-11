Comment créer des stratégies de marketing sur les réseaux sociaux inspirées par les meilleurs joueurs/influenceurs YouTube

Selon Global Media Insights, YouTube est la deuxième plate-forme de médias sociaux la plus populaire et le deuxième moteur de recherche, après Google. À l’ère numérique d’aujourd’hui, il est impératif d’avoir du contenu vidéo dans la stratégie de marketing des médias sociaux de votre entreprise. Le contenu vidéo vous permet d’interagir, de divertir, d’informer et de promouvoir votre entreprise. YouTube n’est pas seulement une plate-forme pour publier des vidéos amusantes. Il peut également être intégré à votre stratégie de marketing sur les réseaux sociaux pour aider votre entreprise à convertir les abonnés en abonnés.

Dans cet article, nous discutons des avantages de l’utilisation de YouTube, de la façon de promouvoir la chaîne YouTube de votre entreprise, de la promotion des meilleurs joueurs/influenceurs YouTube sur YouTube et de la façon de convertir vos abonnés en abonnés professionnels.

Avantages de l’utilisation de YouTube

De nombreux chefs d’entreprise affirment que leur audience n’est pas sur YouTube mais plutôt sur Instagram, Facebook, Twitter ou LinkedIn. Ils ne sont cependant que partiellement corrects. Selon Statista, environ un quart des internautes passent 10 heures ou plus par semaine à regarder des vidéos. Étant donné que YouTube compte plus de deux milliards d’utilisateurs actifs dans le monde et est la deuxième plate-forme de médias sociaux la plus populaire, les spécialistes du marketing devraient l’utiliser comme une opportunité de gagner des abonnés.

Selon Grow, l’utilisation de YouTube dans le cadre de votre stratégie de marketing sur les réseaux sociaux présente cinq avantages :

Atteignez facilement votre public

Avec YouTube qui gagne en popularité chaque année, vous êtes assuré d’atteindre votre public en créant du contenu vidéo qui peut éduquer, divertir ou apporter une solution à leurs problèmes.

Améliorez votre référencement

Ces dernières années, lorsque vous effectuez une recherche sur Google, les résultats incluent des vidéos ainsi que des articles de blog ou des sites Web populaires. En effet, Google Universal Search recherche des vidéos, des images, des actualités ou des livres pour fournir les informations les plus utiles. Lors de la création de vos stratégies de marketing sur les réseaux sociaux, il est important d’en tirer parti en écrivant des articles de haute qualité sur votre site et en créant des vidéos complémentaires sur YouTube ; de cette façon, vous créez des backlinks vers votre site et permettez à votre public de trouver votre contenu sur Google.

Le contenu est toujours pertinent

Lorsque votre entreprise utilise YouTube, vous pouvez réutiliser le contenu que vous avez déjà créé sans dépenser de ressources et de temps supplémentaires. Vous pouvez réutiliser des podcasts, des infographies, des présentations et des articles de blog. Cela vous permet de créer plusieurs versions du même contenu.

Développez constamment votre audience

Être capable de créer du contenu vidéo vous permet d’atteindre des personnes qui, autrement, ne verraient pas les autres contenus que vous produisez, comme des podcasts ou des articles de blog. YouTube a une audience si large que vous pouvez vous connecter avec des gens du monde entier.

Votre audience vous aide à grandir

Assurez-vous que votre contenu vidéo a une touche personnelle. Cela permet aux gens de développer la confiance avec votre marque, ce qui facilite la décision d’acheter ou non votre produit ou service et augmente considérablement votre liste de nouveaux clients potentiels.

Si vous êtes un spécialiste du marketing pour une entreprise, envisagez de créer du contenu vidéo comme stratégie pour vos campagnes de marketing sur les réseaux sociaux. Le marketing vidéo vous permet de créer un contenu puissant et rentable que de nombreuses personnes verront.

Comment promouvoir votre chaîne YouTube

Avant de commencer à en faire la promotion, vous devez d’abord établir une marque pour votre chaîne YouTube. Pour commencer, vous devez créer un compte de marque sur Google. Selon Sprout Social, un compte de marque est un compte spécifiquement pour votre marque qui se connecte à votre chaîne YouTube et permet à jusqu’à 10 membres de l’équipe de gérer le compte. Ensuite, assurez-vous de choisir un nom de chaîne similaire au nom de votre entreprise afin qu’il soit facile à reconnaître. Enfin, selon Hootsuite, assurez-vous de rechercher ce que votre public cible aime. Vous pouvez le faire via YouTube Analytics, qui fournit des informations précieuses sur les données démographiques de vos abonnés et la durée de visionnage. Assurez-vous également de profiter de l’enquête YouTube, qui vous permet de poser à vos téléspectateurs des questions sur ce qu’ils aimeraient voir de vous dans le prochain message ou d’utiliser la section des commentaires pour comprendre ce que votre public pense du contenu. Tout cela peut vous aider à élaborer une stratégie de marketing social puissante pour votre chaîne YouTube.

Voici plusieurs suggestions promotionnelles de Sprout Social que vous pouvez utiliser pour améliorer votre nombre d’abonnés :

Utilisez des titres et des vignettes attrayants

L’un des principaux outils promotionnels que vous pouvez utiliser sont les titres et les vignettes sur YouTube. Ils peuvent faire ou défaire vos vidéos, car sans un titre et une vignette accrocheurs, votre public pourrait les manquer. Cependant, vous ne voulez pas attirer l’attention de votre public à travers des titres d’appâts à clics (un titre qui ne représente pas avec précision votre vidéo et votre marque). Créez des titres et des vignettes qui engagent et captent l’attention de votre public.

Optimiser la visibilité vidéo

De nombreuses entreprises ont pour objectif d’augmenter leurs vues et l’un des principaux moyens de le mettre en œuvre consiste à utiliser le référencement YouTube. Les algorithmes YouTube utilisent des catégories, des mots-clés et des balises pour placer vos vidéos sur la page d’accueil d’un utilisateur. Utilisez des mots-clés cibles dans vos titres et descriptions. Par exemple, lorsque quelqu’un lance une phrase « Comment faire » sur Google, une vidéo apparaît souvent. Comme de nombreuses autres plateformes de médias sociaux, YouTube utilise l’engagement pour déterminer le classement de vos vidéos dans leurs résultats de recherche. Ensuite, utilisez des catégories pour aider YouTube à mieux comprendre à qui montrer vos vidéos.

Engagez-vous avec la communauté YouTube

YouTube est une plateforme très sociale et représente de nombreux intérêts. YouTube prend en compte vos interactions avec d’autres créateurs de contenu. Par exemple, le simple fait d’aimer le commentaire de quelqu’un contribue grandement à démontrer votre fiabilité et votre lien avec votre public.

Vidéos de promotion croisée

Lorsque vous couvrez des sujets similaires sur YouTube à ceux de votre site Web ou de votre podcast, il est important de supprimer des liens vers ce contenu dans la partie description de la vidéo et d’encourager les téléspectateurs à les consulter. Cela persuade les téléspectateurs de regarder vos vidéos jusqu’au bout et de trouver du contenu intéressant supplémentaire.

Utilisez des incitations à l’action fortes

Il n’y a rien de mal à demander un engagement – ​​cela peut en fait être très bénéfique. Utilisez la section de description ou indiquez directement les incitations à l’action dans vos vidéos. Soyez clair et dites à vos téléspectateurs ce que vous aimeriez qu’ils fassent, comme regarder vos autres vidéos, visiter votre site Web, vous abonner à votre newsletter, écouter votre podcast ou éventuellement passer en revue les produits et services proposés par votre entreprise.

Ces cinq suggestions promotionnelles peuvent améliorer la visibilité de votre entreprise sur YouTube et potentiellement convertir vos abonnés en abonnés professionnels. Il est important de mettre en œuvre ces suggestions dans vos stratégies de marketing sur les réseaux sociaux afin de gagner constamment des vues et de gagner des clients potentiels.

Comment les meilleurs joueurs/influenceurs YouTube font la promotion sur YouTube

Avec près de 2 milliards d’utilisateurs de YouTube, seuls quelques influenceurs et joueurs ont un nombre d’abonnés incroyablement élevé. Par exemple, le plus grand YouTuber, PewDiePie, a lancé sa chaîne en 2010 et compte environ 110 millions d’abonnés. Dans chaque vidéo, il donne à son public un appel à l’action clair à la fin et dans sa description et fournit un lien vers son site Web qui vend sa marchandise. Il renvoie également toujours à ses vidéos précédentes et utilise les mots-clés, les catégories et les balises SEO de YouTube. En plus de cela, son attitude et ses valeurs sont toujours présentes, permettant aux téléspectateurs de se connecter avec lui et sa marque.

Un autre compte YouTube populaire est Mr. Beast. M. Beast compte 75,1 millions d’abonnés et a commencé à créer des vidéos en 2012. Dans chaque vidéo, il se connecte avec le public en essayant de rendre le monde meilleur en plantant 20 millions d’arbres, en donnant des millions à des œuvres caritatives, en faisant don de voitures à personnes qui en ont besoin ou donner de l’argent aux abonnés. Il utilise une variété d’appels à l’action dans chaque vidéo, qu’il s’agisse de dire à ses abonnés d’aimer, de commenter ou de partager sa vidéo ou de visiter son site Web et d’acheter les dernières marchandises. Il s’assure toujours de se connecter avec son public en l’invitant à visionner ses vidéos et potentiellement changer leur vie.

YouTube est une excellente plate-forme pour partager vos intérêts avec le monde, car il y a de fortes chances que quelqu’un partage les mêmes intérêts. Par exemple, la communauté des joueurs utilise YouTube pour partager des vidéos intéressantes sur des jeux spécifiques, fournir des « comment faire » ou simplement regarder les utilisateurs diffuser des vidéos tout en jouant avec leurs amis. L’un des comptes de jeu les plus populaires est Markiplier. Il a lancé sa chaîne en 2012 et compte environ 30,3 millions d’abonnés avec plus de 16 millions de vues. Markiplier fait un travail fantastique pour s’engager avec son public. Il s’assure que ses titres et ses vignettes sont de qualité supérieure, ses descriptions ont des mots-clés et des balises afin qu’il reçoive un maximum de vues sur chaque vidéo et qu’il renvoie toujours à ses plateformes de médias sociaux et à son site Web.

Un autre compte de jeu YouTube populaire est VanossGaming qui compte 25,6 millions d’abonnés avec plus de 14 millions de vues. VanossGaming a débuté en 2011 et est un excellent exemple de la façon dont le dévouement et la détermination prévalent. Il utilise des titres et des vignettes attrayants pour inciter les téléspectateurs à regarder les vidéos, il crée des liens vers des vidéos précédentes, son site Web, ses comptes de médias sociaux et s’engage constamment avec son public. VanossGaming est unique car il crée des vidéos avec d’autres joueurs qui publient le même contenu. Cependant, la plupart des téléspectateurs préfèrent les vidéos de VanossGaming aux autres car il est super sympathique et s’assure que chaque voix est entendue.

Lorsque vous démarrez pour la première fois, assurez-vous de démontrer que votre entreprise est conviviale et qu’elle s’engage réellement avec votre public. Tous les comptes YouTube populaires ont cela en commun ; ils s’engagent tous avec leur public. En utilisant des appels à l’action et en reliant d’autres contenus, votre site Web et vos plateformes de médias sociaux sont tous bénéfiques et doivent être mis en œuvre pour réussir sur YouTube.

Comment convertir vos abonnés en suiveurs professionnels

Une fois que votre entreprise dispose d’une chaîne YouTube établie, il est important de comprendre comment convertir vos abonnés en abonnés professionnels. Voici trois façons d’augmenter votre entreprise :

Tout d’abord, créez des appels à l’action à la fin ou au début de votre vidéo pour indiquer à votre public de s’abonner ou de consulter la description qui renvoie à votre site Web, aux plateformes de médias sociaux et à tout produit ou service spécifique proposé par votre entreprise. Cela permet à vos abonnés de découvrir votre entreprise et de développer une connexion avec votre marque.

Deuxièmement, utilisez l’optimisation des moteurs de recherche (SEO) dans chaque vidéo. En utilisant des mots-clés, des balises, des hashtags et des catégories, vos vidéos attireront l’attention des moteurs de recherche comme Google, qui à leur tour connecteront vos abonnés à votre entreprise et leur permettront d’effectuer des achats sur votre site Web ou de consulter vos plateformes de médias sociaux.

Enfin, créez des vidéos qui renforcent la confiance et la crédibilité auprès de votre public. Les vidéos donnent à votre entreprise un moyen de démontrer sa personnalité et offrent à vos clients une expérience plus mémorable. Selon HubSpot, inclure une vidéo YouTube sur une page de destination peut augmenter les conversions de 80 %. Plus vous avez de vidéos pour éduquer et informer votre public, plus il fera confiance à votre entreprise et à votre marque. Plus vous gagnez en confiance, plus vous gagnez de followers.